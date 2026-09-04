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Почитаме естрадните легенди Бисер Киров и Боян Иванов

Почитаме естрадните легенди Бисер Киров и Боян Иванов

4 Септември, 2026 10:28 403 2

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  • годишнина от рождението

Българската естрада си спомня за двама от най-обичаните си гласове, родени на 4 септември

Почитаме естрадните легенди Бисер Киров и Боян Иванов - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 4 септември 2026 г., отбелязваме рождените дни на двама от най-обичаните български поп изпълнители – Бисер Киров и Боян Иванов. Техният принос към златния фонд на родната естрада остава непреходен, а емблематичните им гласове продължават да звучат в сърцата на поколения българи.

Пазителят на „Златния Орфей“: Бисер Киров

Роден на 4 септември 1942 година в София, Бисер Киров остава в историята като един от най-харизматичните български изпълнители, композитори и дипломати. Със своята неподражаема широка периферия на шапката и неповторим тенор, той покоряваше сцените не само у нас, но и в цяла Европа и Русия.

Киров ни напусна през 2016 година, но творчеството му е живо и днес.

Вечните песни на Бисер Киров:

  • „Сонет“ – Песента, която му носи престижната статуетка от „Златния Орфей“ и остава негова визитна картичка.
  • „Юноша“ – Изключително популярна композиция, превърнала се в химн на младостта за няколко поколения българи.

  • „Талисман“ – Емоционално изпълнение, което разкрива пълния блясък и специфичния тембър на неговия глас.
  • „Събота срещу неделя“ – Мелодична песен, показваща неговата ведра и артистична страна на сцената.

Момчето на българския поп: Боян Иванов

Само година след Бисер Киров, на същия ден през 1943 година, е роден друг колос на българската естрадна музика – Боян Иванов. Познат с лъчезарната си усмивка и изключително присъствие, той беше част от легендарното трио „Бо Бо Бо“ заедно с Борис Гуджунов и Борислав Грънчаров.

Боян Иванов си отиде от този свят през 2012 година.

Златните хитове на Боян Иванов:

  • „Зеленоокото момиче“ – Безспорно най-големият му самостоятелен хит, който и до днес вълнува почитателите на естрадата.
  • „Чико от Порто Рико“ – Изключително жизнерадостна песен, показваща неговия голям артистичен диапазон.
  • Проектите с трио „Бо Бо Бо“ – Незабравими съвместни изпълнения и забавни скечове, чиито архивни кадри често се излъчват по БНТ и БНР.

Днес музикалното наследство на Киров и Иванов обединява почитателите на класическата българска естрада, които продължават да споделят техните песни в социалните мрежи и да поддържат жив спомена за златните години на родната поп сцена.


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  • 1 Иван 1

    3 0 Отговор
    А бяхме млади и каква хубава музика слушахме, поклон на тях.

    10:55 04.09.2026

  • 2 Неповторими,

    1 0 Отговор
    Е малко казано за Бисер и Боян,световни величини .

    10:58 04.09.2026