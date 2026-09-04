Николина Чакърдъкова празнува рожден ден

Днес, 4 септември 2026 г., една от най-емблематичните и обичани български народни певици – Николина Чакърдъкова – празнува своя 57-и рожден ден. Изпълнителката, която събира поколения българи под звуците на македонската фолклорна песен, посреща празника в отлично здраве и с нестихваща творческа енергия.
Любопитни факти от живота и творчеството на певицата
Зад блясъка на сцената и огромните концерти се крие история на голям труд, семейна отдалеченост и силна воля. Ето най-интересните факти, които бележат нейния път:
- Ранен старт: Музикалният ѝ път започва едва на 16-годишна възраст, когато става солистка в Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци.
- Македонски корени: Родена е през 1969 г. в град Гоце Делчев – регион, прочут с изключително богатите си музикални традиции.
- Първата на стадиона: Тя е сред първите фолклорни изпълнители в България, които превръщат народната музика в мащабен спектакъл, пълнещ зали като „Арена Армеец“ и стадиони.
- Традиция в ефира: Гласовитата певица е редовен и емблематичен участник в новогодишните програми на БНТ „Сцена под звездите“.
- Семейна приемственост: Дъщеря ѝ, Мария Чакърдъкова, успешно върви по нейните стъпки и двете често излизат заедно на сцената, за да забавляват публиката.
Предстоящи срещи с публиката
Николина Чакърдъкова не спира да радва феновете си на живо. Само броени дни след личния си празник, на 13 септември 2026 г., певицата ще изнесе голям концерт под звездите в ресторант-градина „Бъфало“, където отново ще извие традиционните български хора.
Честит празник на Николина Чакърдъкова! Желаем ѝ здраве, дълголетие и още много споделени музикални мигове, които да топлят сърцата на българите по целия свят.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Баджо
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Сигурно.Този големия барабан иска биене.Но пък е успешна изпълнителка.До нейното появяване никой не представяше песните по този ефектен начин.Песните са македонски.Дъщеря и свети с отразената светлина на майка си.Въпреки ,че не съм от него край песните и изпълненията ми харесват безкрайно много.Желая им успех.
10:02 04.09.2026
3 Макето
10:47 04.09.2026