Николина Чакърдъкова празнува рожден ден

Днес, 4 септември 2026 г., една от най-емблематичните и обичани български народни певици – Николина Чакърдъкова – празнува своя 57-и рожден ден. Изпълнителката, която събира поколения българи под звуците на македонската фолклорна песен, посреща празника в отлично здраве и с нестихваща творческа енергия.

Любопитни факти от живота и творчеството на певицата

Зад блясъка на сцената и огромните концерти се крие история на голям труд, семейна отдалеченост и силна воля. Ето най-интересните факти, които бележат нейния път:

Ранен старт: Музикалният ѝ път започва едва на 16-годишна възраст, когато става солистка в Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци.

Музикалният ѝ път започва едва на 16-годишна възраст, когато става солистка в Неврокопския ансамбъл за народни песни и танци. Македонски корени: Родена е през 1969 г. в град Гоце Делчев – регион, прочут с изключително богатите си музикални традиции.

Родена е през 1969 г. в град Гоце Делчев – регион, прочут с изключително богатите си музикални традиции. Първата на стадиона: Тя е сред първите фолклорни изпълнители в България, които превръщат народната музика в мащабен спектакъл, пълнещ зали като „Арена Армеец“ и стадиони.

Тя е сред първите фолклорни изпълнители в България, които превръщат народната музика в мащабен спектакъл, пълнещ зали като „Арена Армеец“ и стадиони. Традиция в ефира: Гласовитата певица е редовен и емблематичен участник в новогодишните програми на БНТ „Сцена под звездите“.

Гласовитата певица е редовен и емблематичен участник в новогодишните програми на БНТ „Сцена под звездите“. Семейна приемственост: Дъщеря ѝ, Мария Чакърдъкова, успешно върви по нейните стъпки и двете често излизат заедно на сцената, за да забавляват публиката.

Предстоящи срещи с публиката

Николина Чакърдъкова не спира да радва феновете си на живо. Само броени дни след личния си празник, на 13 септември 2026 г., певицата ще изнесе голям концерт под звездите в ресторант-градина „Бъфало“, където отново ще извие традиционните български хора.

Честит празник на Николина Чакърдъкова! Желаем ѝ здраве, дълголетие и още много споделени музикални мигове, които да топлят сърцата на българите по целия свят.