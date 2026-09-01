Музикални икони: Бари Гиб и Глория Естефан с рожден ден

Две от най-влиятелните имена в историята на световната поп музика – Бари Гиб и Глория Естефан – споделят една и съща празнична дата и се подготвят да отбележат рождените си дни на 1 септември. През 2026 година и двамата артисти се намират в повратни моменти от своите десетилетни кариери, изпълнени с нови музикални проекти, престижни отличия и мащабни сценични изяви. Проектите им продължават да вълнуват милиони фенове по целия свят, доказвайки, че истинският талант няма възраст.

Бари Гиб: Последният останал от Bee Gees с прощално световно турне

Сър Бари Гиб, който на 1 септември навършва 80 години, изживява изключително емоционална година. Като последната жива легенда от великата група Bee Gees, той обяви своето голямо прощално турне под надслов „One Last Ride“. Музикантът споделя сцената със своя син Стивън Гиб, превръщайки концертите в трогателен трибют към покойните си братя Робин и Морис.

Турнето предизвика истински фурор и разпродадени зали, след като по-рано през годината Бари Гиб разплака публиката по време на емоционално изпълнение на наградите Грами. Официални подробности за актуалните дати на събитията могат да бъдат проследени на платформата на артиста на адрес www.barrygibb.com. В Европа паметта за творчеството на емблематичното трио се поддържа и от мащабни трибют продукции, които пълнят арените, включително голямото есенно германско турне „Nights On Broadway“.

Глория Естефан: Триумф на наградите Грами и дебют на „Бродуей“ и „Карнеги Хол“

Кралицата на латино попа Глория Естефан също има поводи за мащабно празнуване на своя рожден ден, навлизайки в своята 69-а година. Годината започна грандиозно за кубинско-американската звезда, която спечели поредната си статуетка Грами в категорията за най-добър тропически латино албум за проекта си „Raíces“. В интервю за People певицата се шегува, че след толкова години в индустрията е мислила, че ще стане баба (granny), преди да спечели поредния си трофей.

Освен това, през август бе официално обявено, че Глория и нейната дъщеря Емили Естефан се подготвят за своя съвместен исторически дебют в легендарната зала „Карнеги Хол“ с шоуто „A Night of Rhythm and Storytelling“. Проектът включва представяне на най-големите хитове на певицата заедно с Miami Sound Machine, както и ексклузивно превю на техния нов съвместен мюзикъл „Basura“. Програмата и билетите за благотворителната гала вечер са достъпни през официалния портал на залата на адрес carnegiehall.org.

Споделеното музикално наследство на двете суперзвезди

Въпреки че творят в различни жанрове – Бари Гиб в диско и поп класиката, а Глория Естефан в латино и поп ритмите – двамата споделят обща съдба на иноватори, променили облика на модерната музика. Музикалната индустрия се подготвя да отдаде заслуженото признание на техния принос на 1 септември, когато фенове от няколко поколения ще си припомнят вечните класики като „Stayin' Alive“ и „Conga“.