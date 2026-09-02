Джордж Клуни и Дани Бойл ще открият днес кинофестивала във Венеция

Актьорът Джордж Клуни и режисьорът Дани Бойл ще открият днес 83-тия Венециански филмов фестивал, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Клуни ще получи наградата „Златен лъв“ за цялостно творчество, а Бойл ще представи премиерно филма си Ink („Мастило“) за придобиването на британския таблоид „Сън“ от Рупърт Мърдок през 1969 г.

През 11-те дни на фестивала на остров Лидо ще присъстват редица звезди, сред които Робърт Патинсън и братята музиканти Ноел и Лиъм Галахър от групата Oasis.

Програмата на фестивала поставя силен акцент върху актуални геополитически теми. Тя включва документалния филм за конфликта в Газа („Наза“), за Илон Мъск - Musk („Мъск“), продукцията на независими руски журналисти, отразяващи войната в Украйна, My Undesirable Friends -- Part II: Exile („Моите нежелани приятели – Част II: Изгнание“), както и късометражна продукция за американската имиграционна и митническа служба в Минеаполис.

Директорът на фестивала Алберто Барбера отбеляза пред Асошиейтед прес, че много от филмите, разглеждани от селекционната комисия, са били свързани със съвременни проблеми.

„Намираме се в пространство, отворено за дискусия, за конфронтация“, каза той.

Сред обсъжданите теми е и представителството на жените в киното. Само един от 21-те филма в основния конкурс за „Златен лъв“ е режисиран от жена. Барбера призна, че това е „голям проблем“, но посочи, че организаторите не са открили достатъчно силни заглавия от жени режисьори за конкурсната програма.

„Мастило“ на Бойл, с участието на Гай Пиърс и Джак О'Конъл, е сред филмите, които могат да се превърнат в претенденти за наградите „Оскар“. Фестивалът ще отличи със „Златен лъв“ за цялостно творчество и 93-годишната актриса Елън Бърстин.

Венецианският филмов фестивал продължава до 12 септември, отбелязва още Асошиейтед прес.