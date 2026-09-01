„Случаят Джем“ - така започва новият сезон в „Зад канала“

Малък градски театър „Зад канала“ ще даде начало на новия театрален сезон на 17 септември, когато София отбелязва своя празник. Първото заглавие в програмата е „Случаят Джем“ – спектакъл по драматургична версия на Юрий Дачев, създадена по мотиви от романа на Вера Мутафчиева.

След представянето си на „Аполония 2026“ постановката на Бина Харалампиева се завръща пред софийската публика. Историята отвежда зрителите в XV век, но поставя въпроси, които звучат актуално и днес – за властта, политическите интереси, манипулацията, справедливостта и сблъсъка между идеализма и реалността.

В центъра на спектакъла е Джем султан – принц, поет и изгнаник, чиято съдба се оказва в плен на голямата политика между Изтока и Запада. Постановката търси отговор и на един ключов въпрос: какво би се случило, ако Джем действително беше успял да стане султан? Дали неговият идеализъм би могъл да промени властта или самата власт би го превърнала в жертва?

В „Случаят Джем“ участват Христо Пъдев, Калин Врачански, Леонид Йовчев, Василена Атанасова, Богдан Бухалов, Мак Маринов, Малин Кръстев, Каталин Старейшинска, Мартина Тодорова, Свежен Младенов и Атанас Чопов.

Сценографията и костюмите са дело на Свила Величкова, музиката е на Асен Аврамов, а видео дизайнът – на Стефан Н. Щерев.

„Велика“ се завръща на сцената

Още преди началото на софийския сезон трупата ще представи „Велика“ на „Аполония 2026“ в Созопол на 6 септември.

Спектакълът по пиесата на Тони Макнамара е режисиран от Стайко Мурджев, а в ролята на Екатерина Велика е Весела Бабинова.

Историческата сатира се превърна в едно от най-обсъжданите театрални заглавия през последния сезон. Спектакълът оглави и годишната класация на „Площад Славейков“ за Културно събитие на 2025 година.

„Велика“ получи и редица признания – сред тях „Златен кукерикон“ за най-добър спектакъл, както и номинации за режисурата на Стайко Мурджев и за дебют на Александър Кендеров на наградите „Икар“. Спектакълът и Весела Бабинова също бяха сред номинираните в „Златен кукерикон“.

Каталин Старейшинска получи Голямата награда за поддържаща женска роля на фестивала „Театър, обичам те!“ в Хасково.

След гостуването в Созопол „Велика“ ще се завърне на сцената на „Зад канала“ на 20 септември.

„Сън в зимна нощ“ гостува в Пловдив

На 18 септември трупата ще участва във фестивала „Сцена на кръстопът“ в Пловдив със спектакъла „Сън в зимна нощ“ от Александър Секулов. Постановката е на Стоян Радев.

Спектакълът изгражда антиутопичен свят, в който лагерът се превръща в метафора на общество, приело ограниченията си като неизбежност. Историята поставя въпроси за свободата, подчинението, любовта и саможертвата, както и за начина, по който тоталитарните модели продължават да намират отражение в съвременността.

В постановката участват Свежен Младенов, Каталин Старейшинска, Ирини Жамбонас, Луиза Григорова-Макариев, Мартина Тодорова, Славяна Любомирова, Жени Александрова-Лечева, Цветина Петрова, Василена Атанасова и Христина Караиванова.

За ролята си на Ана Бергман Ирини Жамбонас получи номинация за „Водеща женска роля“ на наградите „Аскеер“ 2026.

„Тартюф“ отново задава неудобни въпроси

На 19 септември публиката ще може да гледа „Тартюф или Лицемерът“ от Молиер в постановка на Лилия Абаджиева. В спектакъла участват актьорите от трупата, начело с Александър Кадиев.

Въпреки че са изминали повече от три века от написването на пиесата, темите в „Тартюф“ продължават да звучат съвременно. Постановката разглежда лицемерието и стремежа към контрол, като поставя образа на Тартюф в контекста на днешната политика, медиите, социалните мрежи и човешките отношения.

Моралът се превръща в средство за влияние, а ценностите могат да бъдат използвани като прикритие за преследването на лични цели.

„Скакалци“ е първата премиера за новия сезон

През октомври „Зад канала“ ще представи първата си премиера за сезон 2026/2027 – „Скакалци“ от Ст. Л. Костов, в драматургична версия на Юрий Дачев и режисура на Бина Харалампиева.

В сатиричната комедия участват Филип Аврамов, Малин Кръстев, Христина Джурова, Жени Александрова-Лечева, Василена Атанасова, Мартина Тодорова, Богдан Бухалов, Александър Кендеров, Иван Петрушинов, Емил Котев, Александър Карасански, Атанас Чопов и Стефан Рядков.

Музиката на живо е специална част от спектакъла, създадена от композитора Асен Аврамов и ще бъде изпълнена на живо от Иван Лечев, Стоян Младенов, Мартин Марков.

„Скакалци“ използва сатиричния жанр, за да говори за човешките слабости, обществените абсурди и последствията от привидно малките компромиси.

Още две премиери през есента

През септември започват репетициите на „Игра на котки“ от Ищван Йоркен. Пиесата е сред най-популярните произведения на унгарския драматург, а постановката е поверена на Десислава Шпатова.

В спектакъла ще участват Светлана Янчева, Снежина Петрова, Христина Караиванова, Христина Джурова и Свежен Младенов. Премиерата е планирана за началото на ноември.

През октомври започват и репетициите на авторския спектакъл „Капачки“ на Боил Банов. В него ще участват Василена Атанасова, Малин Кръстев, Свежен Младенов и Славяна Любомирова, а премиерата се очаква през ноември.

Новият сезон на „Зад канала“ събира класически текстове, съвременна драматургия, сатира и исторически сюжети. В центъра остават темите за човека и обществото, властта и свободата, миналото и настоящето. На 17 септември завесата отново се вдига.