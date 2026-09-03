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На 70-годишна възраст почина джаз певицата Касандра Уилсън

На 70-годишна възраст почина джаз певицата Касандра Уилсън

3 Септември, 2026 13:46 399 0

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Причината за смъртта е ѝ не е съобщена

На 70-годишна възраст почина джаз певицата Касандра Уилсън - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Известната американска джаз певица и носителка на две награди "Грами" Касандра Уилсън е починала на 70-годишна възраст в родния си град Джаксън, щата Мисисипи, предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на изявление на дългогодишния ѝ агент, пише dir.bg.

"Касандра Уилсън си отиде мирно в дома си, заобиколена от семейството, близките, приятели и мениджъра си", посочи Робърт Торе в изявление пред медиите, с което почете паметта на легендарната джаз изпълнителка. Причината за смъртта е ѝ не е съобщена. Агентът на певицата призова за зачитане на правото на лична свобода и неприкосновеност на семейството.

Обявена за най-добрата певица в Америка от сп. "Тайм" през 2001 г., Касандра Уилсън е най-известна с гласа си, който преодолява жанровите граници, разширява пределите на традиционния джаз и се вписва с лекота във фолк, поп, ритъм енд блус, кънтри и други стилове. В сърцевината на цялото ѝ творчество е нейният неповторим контраалт - душевен звук, неразривно свързан с корените ѝ, отбелязва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Певицата два пъти е отличавана с награди "Грами" през кариерата си, продължила около три десетилетия. През годините Уилсън си е сътрудничила с музиканти като Стив Коулман и Уинтън Марсалис. През 1997 г. Касандра Уилсън получава "Грами" за най-добро джаз вокално изпълнение за песента си New Moon Daughter. Дванадесет години по-късно ѝ е присъдено отличието за най-добър джаз албум за Loverly.


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