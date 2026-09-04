Най-добрите заглавия в столичните театри през новия сезон

Септември връща театралния живот в София на пълни обороти. Новият сезон идва с премиери, юбилеи и завръщането на любими спектакли. Народният театър, Младежкият, Театър 199, Сатирата, „Сълза и смях“, общинските театри „София“, „Възраждане“ и „Зад канала“, както и Театър Artvent вече подреждат есенните си афиши, пише stolica.bg

Народният театър започва на 9 септември

Народният театър „Иван Вазов“ започва сезон 2026/2027 на 9 септември. Сред първите заглавия са „О, ти, която и да си...“, „Различният“ и „Есенна соната“.

Сред големите събития е „Вакханки“ по Еврипид – копродукция на Народния театър и Държавния театър на Северна Гърция, с концепция и постановка на Явор Гърдев и специалното участие на The Tiger Lillies. На 9 октомври спектакълът ще бъде представен в Зала 1 на НДК.

„Момичета и момчета“ в Младежкия театър

На 10 септември от 19:00 ч. на Камерната сцена на Младежкия театър „Николай Бинев“ е премиерата на моноспектакъла „Момичета и момчета“ от британския драматург Денис Кели.

Режисьор и преводач е Петър Кауков, а Искра Донова влиза в повече от десет различни персонажа. Сценографията, костюмите и мултимедията са на Розина Макавеева, а музиката – на Милен Кукошаров.

Театър 199 се завръща на 14 септември

Септемврийската програма на Театър 199 „Валентин Стойчев“ започва на 14 септември с „Годината на магическото мислене“.

В афиша до края на месеца са още „Театър, любов моя!“, „Както в най-добрите дни“, „Засекретено изследване“, „Хаос“, „Слон в стаята“, „Тортила Флет“, „Заешка дупка“, „Чест“, „Животът пред теб“, „Приятно ми е, Ива!“ и други.

Театър „София“ влиза в юбилейния си 60-и сезон

Общинският Театър „София“ отбелязва своя 60-и сезон. Септемврийската програма започва на 9 септември, а сред акцентите е най-новото заглавие „Уроци“ от Чарлс Еверед, режисирано от Надя Панчева.

Софийската премиера е на 17 септември – Деня на София. За юбилейния сезон на театъра Stolica.bg вече разказа подробно в отделен материал.

„Възраждане“ започва с „Обикновено чудо“

Общинският театър „Възраждане“ се завръща след лятната пауза на 18 септември с „Обикновено чудо“ от Евгений Шварц, режисирано от Бюрхан Керим.

През септември в програмата са още „О(б)твързан“, „Отмяна“, „Три сестри“, „Иванов“, „Те бяха десет“, „Убийствена комедия“, „Ало, ало!“, „Защото на мама така ѝ харесва“ и „12-те гневни“. Театърът предлага и програма за най-малките зрители.

„Зад канала“ открива сезона в Деня на София

Малък градски театър „Зад канала“ открива сезон 2026/2027 на 17 септември със „Случаят Джем“. В следващите дни на сцената се завръщат „Тартюф или Лицемерът“ и „Велика“.

За програмата и акцентите в новия сезон на МГТ „Зад канала“ Stolica.bg вече разказа подробно:

МГТ „Зад канала" открива новия сезон в Деня на София

Сатирата посреща своя 70-и сезон

Сатиричният театър „Алеко Константинов“ започва есента с юбилей – това е 70-ият сезон на театъра.

Сред предстоящите нови заглавия е политическото сатирично кабаре „Фокус, мокус, препаратус“, чиято премиера е на 1 октомври.

„Сълза и смях“ започва на 14 септември

Открита сцена „Сълза и смях“ започва септемврийската си програма на 14 септември с „Пиесата, която се обърка“.

Следват „Големият син“, „Пътуване до Марс“, „Мъже под чехъл“, „Аз, досадникът“, „Причини да бъдеш щастлив“, „Диагноза Крокодил“, „Трима мъже и една Маргарита“ и други заглавия.

Театър Artvent започва третия си сезон в Аула „Максима“

Театър Artvent се завръща през септември за трети сезон на сцената си в Аула „Максима“ на УАСГ. Театърът отвори врати през септември 2024 г. и оттогава е част от театралната карта на София.

Новият сезон на тази сцена започва на 19 септември с „Код Жълто“. На 20 септември следва „Петък вечер“, а на 26 септември – „Отчаяни съпрузи 2: Бракувани“.

До края на месеца програмата продължава с „Inter Alia“ на 28 септември, „Чамкория“ със Захари Бахаров на 29 септември и „Огледалце, огледалце“ на 30 септември.

Така още през първите седмици на есента театралната карта на София предлага богат избор – от премиери и юбилейни сезони до утвърдени постановки, моноспектакли, комедии и представления за деца.