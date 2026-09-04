Преди 140 години: Легендарният индиански вожд Джеронимо се предава на американската армия

Днес, 4 септември 2026 г., се отбелязва знакова историческа годишнина. В ранните часове на деня историческите хроники ни връщат към събитията от 4 септември 1886 г.. Точно в Skeleton Canyon (Каньонът на скелетите), Аризона, легендарният вожд на племето апачи чирикауа – Джеронимо, официално се предава на американския генерал Нелсън Майлс. Този акт слага фактически край на организираната въоръжена съпротива на коренното население в Югозапада и затваря последната голяма глава от т.нар. Индиански войни в САЩ.

Кой е Джеронимо и защо съпротивата му бе легендарна?

Роден под името Гояле („Този, който се прозява“), Джеронимо се превръща в символ на непримиримостта. Неговата лична битка започва, след като мексикански войници убиват майка му, съпругата му и трите му деца през 1858 г. В продължение на три десетилетия той води партизанска война срещу правителствата на Мексико и САЩ.

Джеронимо притежава невероятни стратегически умения. Неговата малка група, състояща се понякога от едва 35-40 бойци, жени и деца, успява да изтощи огромна военна машина. За улавянето му американската армия мобилизира близо 5000 войници – близо една четвърт от цялата си редовна войска по онова време. Благодарение на перфектното познаване на пустинния и планински терен, индианците изминават до 110-130 километра на ден, за да се изплъзнат от кавалерията.

Драматичното предаване в Skeleton Canyon (Каньонът на скелетите)

До лятото на 1886 г. обаче групата на Джеронимо е напълно изтощена, останала без провизии и обсадена отвсякъде. Осъзнавайки, че няма шанс за оцеляване на хората му, вождът приема условията за капитулация, договорени с помощта на лейтенант Чарлз Гейтууд.

Генерал Майлс обещава на Джеронимо, че след кратко изгнание във Флорида, той и семейството му ще получат правото да се завърнат по родните си земи в Аризона. Това обещание обаче никога не бива спазено от американското правителство.

Живот в плен и наследство

След предаването си, Джеронимо прекарва оставащите 23 години от живота си като военнопленник. Заедно със своите съратници той е изпратен на тежък труд във Флорида, след това в Алабама, и накрая във Форт Сил, Оклахома.

Въпреки статута си на затворник, в началото на ХХ век Джеронимо придобива статут на истинска знаменитост в САЩ. Той се появява на Световното изложение в Сейнт Луис, продава свои снимки и сувенири и дори участва в встъпителния парад на президента Теодор Рузвелт през 1905 г.. Рузвелт обаче лично отхвърля молбата му да бъде пуснат у дома в Аризона.

Великият вожд умира от пневмония през 1909 г. във Форт Сил, без да види отново родните планини. Дори и днес името му остава синоним на смелост, тактически гений и вечен стремеж към свобода.