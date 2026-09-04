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Преди 140 години: Легендарният индиански вожд Джеронимо се предава на американската армия

Преди 140 години: Легендарният индиански вожд Джеронимо се предава на американската армия

4 Септември, 2026 10:41 589 10

  • индиански вожд-
  • джеронимо-
  • американска армия-
  • сащ-
  • аризона

Това слага край на индианските войни

Преди 140 години: Легендарният индиански вожд Джеронимо се предава на американската армия - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес, 4 септември 2026 г., се отбелязва знакова историческа годишнина. В ранните часове на деня историческите хроники ни връщат към събитията от 4 септември 1886 г.. Точно в Skeleton Canyon (Каньонът на скелетите), Аризона, легендарният вожд на племето апачи чирикауа – Джеронимо, официално се предава на американския генерал Нелсън Майлс. Този акт слага фактически край на организираната въоръжена съпротива на коренното население в Югозапада и затваря последната голяма глава от т.нар. Индиански войни в САЩ.

Кой е Джеронимо и защо съпротивата му бе легендарна?

Роден под името Гояле („Този, който се прозява“), Джеронимо се превръща в символ на непримиримостта. Неговата лична битка започва, след като мексикански войници убиват майка му, съпругата му и трите му деца през 1858 г. В продължение на три десетилетия той води партизанска война срещу правителствата на Мексико и САЩ.

Джеронимо притежава невероятни стратегически умения. Неговата малка група, състояща се понякога от едва 35-40 бойци, жени и деца, успява да изтощи огромна военна машина. За улавянето му американската армия мобилизира близо 5000 войници – близо една четвърт от цялата си редовна войска по онова време. Благодарение на перфектното познаване на пустинния и планински терен, индианците изминават до 110-130 километра на ден, за да се изплъзнат от кавалерията.

Драматичното предаване в Skeleton Canyon (Каньонът на скелетите)

До лятото на 1886 г. обаче групата на Джеронимо е напълно изтощена, останала без провизии и обсадена отвсякъде. Осъзнавайки, че няма шанс за оцеляване на хората му, вождът приема условията за капитулация, договорени с помощта на лейтенант Чарлз Гейтууд.

Генерал Майлс обещава на Джеронимо, че след кратко изгнание във Флорида, той и семейството му ще получат правото да се завърнат по родните си земи в Аризона. Това обещание обаче никога не бива спазено от американското правителство.

Живот в плен и наследство

След предаването си, Джеронимо прекарва оставащите 23 години от живота си като военнопленник. Заедно със своите съратници той е изпратен на тежък труд във Флорида, след това в Алабама, и накрая във Форт Сил, Оклахома.

Въпреки статута си на затворник, в началото на ХХ век Джеронимо придобива статут на истинска знаменитост в САЩ. Той се появява на Световното изложение в Сейнт Луис, продава свои снимки и сувенири и дори участва в встъпителния парад на президента Теодор Рузвелт през 1905 г.. Рузвелт обаче лично отхвърля молбата му да бъде пуснат у дома в Аризона.

Великият вожд умира от пневмония през 1909 г. във Форт Сил, без да види отново родните планини. Дори и днес името му остава синоним на смелост, тактически гений и вечен стремеж към свобода.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наглия

    18 1 Отговор
    Американците винаги са били престъпници! Голяма тегоба за света са тези хора!

    10:47 04.09.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    4 11 Отговор
    мяза на Песков малко

    Коментиран от #7

    10:47 04.09.2026

  • 3 Сзо

    15 1 Отговор
    Изтребването на индианците от англосаксонците е един от най големите геноциди в съвременната човешка история...за който не се говори.

    10:48 04.09.2026

  • 4 Обичам класиката в жанра

    0 0 Отговор
    Филмът беше страхотен за времето си. Само Деймън ми идваше в повече, понеже не харесвам сладникави юпита, но го преглътнах.

    10:48 04.09.2026

  • 5 даполи

    12 1 Отговор
    И Винету от ГЕРБ банкя се предаде на Америка. За да не го намагнитят и него, купи набързо 2 ескадрили кен еф 16 за 5 милиарда долара. Продадоха ха му на този туземец нещо дето струва 2 лева за 10. Така се откупи и зароби цяла България да му плаща сметката на този мръсен ГЕРБ циганин. Слава на Господ Иисус Христос вече го изритаха от властта. Сега чакаме да го приберат в "резерват" да чука камъни с другите индиянци от ГЕРБ.

    10:49 04.09.2026

  • 6 Не мое да бъде

    4 0 Отговор
    Американците са радетели на справедливостта и демокрацията

    10:50 04.09.2026

  • 7 даплио

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    По го докарва и прилича на жълтопаветен умен и красив евро атлантик. Ако му махнат перата ще се окаже гейрал Ниско или Мирчо селяндура или в най лошия случаи Асан или Киро Парапета. Личи си че е хем "умен" хем "красив"- типичен "демократ" с пера.

    10:53 04.09.2026

  • 8 Трол

    2 0 Отговор
    Този е бил доста по-умен от американците.

    11:00 04.09.2026

  • 9 Зорлия

    0 0 Отговор
    Ей, бандюги, да ви ям топòвете да ви ям.

    11:02 04.09.2026

  • 10 Джеронимо

    1 0 Отговор
    Жалко, че не е успял да вземе повече скалпове на америмъти

    11:04 04.09.2026