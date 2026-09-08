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Три картини са откраднати от музея „Реноар“ на Френската Ривиера

Три картини са откраднати от музея „Реноар“ на Френската Ривиера

8 Септември, 2026 12:20 428 1

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Крадците са проникнали в музея рано сутринта и са отнесли четири творби, но една от тях е била изпусната при преследване с полицията

Три картини са откраднати от музея „Реноар“ на Френската Ривиера - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Три картини са откраднати от музея „Реноар“ в Кан-сюр-Мер на Френската Ривиера, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Кметът на града Брайън Масон заяви, че извършителите са проникнали в музея малко преди 06:00 ч. сутринта и са задигнали четири картини. По думите му една от творбите е била изпусната при последвалото преследване с полицията.

„Нападението срещу музея „Реноар“ е посегателство върху част от историята и културното наследство на Кан-сюр-Мер. Тези действия са особено сериозни“, посочи Масон.

Музеят е създаден през 1960 г. в имението на импресиониста Пиер-Огюст Реноар, разположено близо до Ница. Това е мястото, където художникът умира през 1919 г.

Експозицията включва 13 платна на Реноар, както и около 40 скулптури, мебели и фотографии.

Масон не уточни кои точно картини са били откраднати. В миналото най-ценните произведения на Реноар са достигали цени от десетки милиони долари на търгове.


Франция
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