Джейлън Дърън пропуска началото на лагера заради спор за нов договор

Центърът на Детройт Пистънс Джейлън Дърън няма да участва в медийния ден на клуба и няма да се присъедини към отбора в началото на тренировъчния лагер. Причината е липсата на договореност за нов контракт, съобщава ESPN.

22-годишният Дърън е ограничен свободен агент и в момента има два основни варианта пред себе си. Той може да приеме предложението на Пистънс или да подпише квалификационна оферта за 9,6 милиона долара за един сезон, след което през следващото лято да стане неограничен свободен агент.

Според американските медии баскетболистът е отказал предложението на Детройт за петгодишен договор на стойност 200 милиона долара. Дърън и неговият лагер се стремят към по-висока сума, близка до максималния възможен контракт от 287 милиона долара за пет сезона.

През сезон 2025/26 центърът направи сериозна крачка в развитието си. Той записа средни показатели от 19,5 точки и 10,5 борби в 70 мача, като започна като титуляр във всеки от тях. Представянето му му донесе първо участие в Мача на звездите, както и място в Третия отбор на НБА.

От началото на кариерата си в Детройт, след като беше избран в драфта през 2022 година, Дърън има средни показатели от 13,5 точки, 10,3 борби и 2,1 асистенции в 276 срещи, 239 от които като титуляр.