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За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова
  Тема: Избори

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова

28 Септември, 2026 19:49, обновена 28 Септември, 2026 19:52 1 050

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600 подписа за подкрепа връчиха в Попово на кандидата за президент

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-голямата ни грижа са младите хора, трябва ни структурирана национална програма за тях. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на предизборна среща в Попово. Тя посочи, че днес младите българи изпитват несигурност и тревога дали утре ще имат нормални доходи, дали ще могат да упражняват професията, за която са учили.

„Всички сме били млади. Какво иска един млад човек: иска бъдеще и сам да управлява съдбата си. Колко пъти им обещавахме това и не го изпълнихме? Дължим им го“, подчерта Илияна Йотова. Тя изтъкна и грижата за децата, които, оставени сами, без достатъчно внимание, се отдават на фалшиви герои, което е изключително опасно. Кандидатът за президент определи като съществена ролята на семейството и училището.

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова

„Тревожни и несигурни са младите хора за това, което се случва в света“, посочи Илияна Йотова и представи своята позиция за войната в Украйна. Тя отново подчерта, че няма военно решение: необходими са преговори заедно с Украйна и Русия.

На предизборната среща бяха връчени на Йотова 600 подписа на жители на община Попово за подкрепа. Кметът на Попово д-р Людмил Веселинов е член на Инициативния комитет в подкрепа на кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова


България
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