Новини
Свят »
Русия »
Путин пое контрола над активите на германската верига „Метро“
  Тема: Украйна

Путин пое контрола над активите на германската верига „Метро“

28 Септември, 2026 19:42 1 659 79

  • русия-
  • активи-
  • германия-
  • метро-
  • metro-
  • владимир путин

Всички активи на компанията в Русия са прехвърлени под „временно управление“ на новорегистрирана руска държавна компания

Путин пое контрола над активите на германската верига „Метро“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските власти поставиха под „временно управление“ активите в страната на германската търговска група „Метро“ (Metro), по-малко от две седмици след като предприеха същата мярка спрямо други компании от европейски държави, подкрепящи Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

С указ на руския президент Владимир Путин, публикуван днес, всички активи на компанията в Русия са прехвърлени под „временно управление“ на новорегистрираната руска държавна компания „Ю Кей Торг Рус“ (UK Torg Rus).

Още новини от Украйна

„Компанията продължава да работи както обикновено, всички оперативни процеси остават непроменени“, заявиха говорители на „Метро“, цигирани от ТАСС. Търговецът продължава да изпълнява задълженията си към доставчиците, клиентите и служителите си в рамките на обичаен режим на работа, добавиха говорителите.

Според финансовите резултати на „Метро“ руският пазар представлява близо 8,7 на сто от общите продажби на групата. Оборотът на „Метро“ в Русия през първите девет месеца на 2026 г. е достигнал 2,14 млрд. евро.

Русия е и най-бързо растящият пазар на германската верига за търговия на едро, като продажбите в страната са се увеличили с над 10 на сто. Това представлява около една трета от общия ръст на продажбите на групата, като резултатът е бил подкрепен от благоприятните валутни курсове.

Според указа на руския президент паричните средства и паричните еквиваленти на руското дъщерно дружество са възлизали на 152 млн. евро към 30 юни 2026 г.

Русия, срещу която от началото на войната в Украйна през 2022 г. са наложени множество санкции от западните държави, през последните седмици предприе подобни мерки спрямо редица европейски компании.

Преди по-малко от две седмици активите на руското дъщерно дружество на френската „Ошан“ (Auchan), както и на бившето руско дружество на групата за стоки за дома и строителството „Льороа Мерлен“ (Leroy Merlin), бяха поставени под „временно управление“. Същата мярка беше приложена и спрямо активите на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestlé), припомня АФП.

Кремъл обоснова мярката с това, че тези компании принадлежат на държави, които са „неприятелски“ към Русия и подкрепят Украйна.

Стотици милиарди евро руски активи са замразени в Европа от началото на конфликта с Украйна, което бива определяно като незаконно от Русия от гледна точка на международното право.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пара нема

    11 30 Отговор
    Кражба да има.

    Коментиран от #21, #32

    19:45 28.09.2026

  • 2 да се готви Метро България

    38 11 Отговор
    и тук скоро ще поеме контрола

    Коментиран от #12

    19:45 28.09.2026

  • 3 Тик-Ток

    49 11 Отговор
    Кога и в България, Метро ще бъде затворена за неплащане на данъци както в Унгария преди години

    19:45 28.09.2026

  • 4 Метро

    9 31 Отговор
    Ще са следващите гръмнали складове в блатото.

    19:46 28.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    9 23 Отговор
    Путин поел контрола? Досега само краля Слънце -Луи IX казваше " Държавата това съм аз" Едно правило имат англосаксонците " Трудно в да унижиш един цял народ, затова унижавай лидерите им"

    19:47 28.09.2026

  • 6 Амадор Ривас

    14 33 Отговор
    Путин, официално да каже "сбогом" на замразените руски активи...

    Коментиран от #38

    19:48 28.09.2026

  • 7 Дойче зеле

    12 29 Отговор
    Кой е очаквал такова нещо от меката китка на либерала Путин ? Западът е в потрес

    19:49 28.09.2026

  • 8 И Киев е Руски

    29 6 Отговор
    Но колко щастлив беше, когато горяха хора в Профсъюзния дом... Не написа възмутена статия, нито пък помогна за психолози на жертвите... Както се казва: Посей вятър, пожъни вихрушка

    19:49 28.09.2026

  • 9 Ха ха ха

    21 9 Отговор
    Путин ви плющи както си иска, а вие квичите както той иска. Раковоболния трол жив ли е?

    19:50 28.09.2026

  • 10 И Киев е Руски

    14 12 Отговор
    Това е нищо
    Оцелелите жители на Външните територии ще живеят в Русия и ще бъдат подложени на строга асимилация. Малки парчета територия от съседни страни ще им се върнат. Следващият ред ще бъде на балтийските страни, и то не заради руснаците, а защото самите те ще го наложат с глупостта и покварата си.

    Коментиран от #16, #31

    19:50 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Овчар

    20 7 Отговор
    Запада ограбва планетата а Русия ограбва запада ето това е справедливо..! Повече удари по пощите в Украина очаквам защото те са най големия разпределител на наркотици за фронта.

    19:52 28.09.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СИЛЕН ПУТИНСКИ ШУТ

    16 3 Отговор
    Сега НИ КЕШ НИ КЕРИ за саксите.

    Коментиран от #18

    19:54 28.09.2026

  • 16 Точно както изселените българи

    6 12 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    в СССР. Забрана на българската народна музика и на гайдата.
    Който наруши-в Сибир.
    Готино, нали?
    Стягай багажа за Якутия.
    В Москва и Петер живеят само избрани и ти трябва пропуска, дори да отидеш като турист.

    Коментиран от #22, #29

    19:54 28.09.2026

  • 17 Бай той Толстой

    10 4 Отговор
    Това е началото.

    19:55 28.09.2026

  • 18 Ще я овапца.

    6 3 Отговор

    До коментар #15 от "СИЛЕН ПУТИНСКИ ШУТ":

    Като няма продукти заради санкциите, ще остане само с едно празни халета.

    Коментиран от #25

    19:56 28.09.2026

  • 19 И Киев е Руски

    5 1 Отговор
    Модер.тора обича от Zad

    19:56 28.09.2026

  • 20 Мишел

    9 5 Отговор
    Русия пое контрола и на дъщерната фирма Уестърн Юнион.
    Активите на западните компании в Русия са няколко пъти по големи от руските активи на запад.

    Коментиран от #26

    19:57 28.09.2026

  • 21 селяк

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Пара нема":

    епа бако са учи от Урсулчето

    19:58 28.09.2026

  • 22 И Киев е Руски

    3 3 Отговор

    До коментар #16 от "Точно както изселените българи":

    Za теб има килия в полярната сова .Ще илядиш в поzа ембрион

    Коментиран от #24, #28

    19:58 28.09.2026

  • 23 Путлето направо възстанови СССР

    5 5 Отговор
    Упорито закопава крепостните.

    19:59 28.09.2026

  • 24 Копейкотрошач

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    Колко секунди ще издържи вратленцето ти?

    Коментиран от #37, #40, #45

    20:00 28.09.2026

  • 25 ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Ще я овапца.":

    Редкоземите?

    Коментиран от #39, #49

    20:00 28.09.2026

  • 26 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    Искаш да кажеш Китай

    20:00 28.09.2026

  • 27 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Рано или късно всички немски компании ще минат под управлението на Руската държава.Това е дар от Германия,за да умилостиви император Владимир.

    20:01 28.09.2026

  • 28 Със сигурност

    5 3 Отговор

    До коментар #22 от "И Киев е Руски":

    ще надживея Путин, който е в трая поза в бункера от 5 години

    20:01 28.09.2026

  • 29 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Точно както изселените българи":

    We have a winner. Чупиш тъпомера днес с този коментар.

    20:01 28.09.2026

  • 30 Емил

    5 3 Отговор
    Много още има да прибира Русия до като изравни резултата с 300те милиарда депозити в западни банки.И след като го изравни ще има ресто.Евроумниците ще върнат парите но метро и другите ще си останат в Русия.

    Коментиран от #34

    20:02 28.09.2026

  • 31 И това кога ще се случи?

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "И Киев е Руски":

    Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?

    20:02 28.09.2026

  • 32 Нормално

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Пара нема":

    Ние нали наложихме ръце върху нефтозавода..

    20:02 28.09.2026

  • 33 Аре а не се баламосваме

    5 0 Отговор
    Педофило контролира единствено..ДЕРМО ЧЕМОДАНЧИКА!
    ОН си е...У шел
    Ааааахахаха

    Коментиран от #41

    20:03 28.09.2026

  • 34 Аа майкуууу

    3 1 Отговор

    До коментар #30 от "Емил":

    И с кого ще търгуват блатните просяци?😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #43, #71

    20:03 28.09.2026

  • 35 Русия

    3 4 Отговор
    Следващата активи поети под конрол от Великият Владимир Путин ще са на Берлин !

    20:03 28.09.2026

  • 36 СЕГА МЕТРО

    5 1 Отговор
    Ще е следващата германска фирма съкратила 100 000 служителя.

    20:04 28.09.2026

  • 37 Ишибаши Сан

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкотрошач":

    Тракийски ,един шуттт в муцуната и после к.......р в г3аа те очакват ,квартал Тракия не е особено голям,лесно щетте открия !

    20:04 28.09.2026

  • 38 Едва ли

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Амадор Ривас":

    Метро ще сами под руско управление както и активите под чуждо такова. Европа краде финанси, Русия си покрива загубите..

    Коментиран от #44

    20:05 28.09.2026

  • 39 А какво става

    4 1 Отговор

    До коментар #25 от "ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ":

    на бензиностанциите в "могучая"?

    20:05 28.09.2026

  • 40 Деси Димитрова

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкотрошач":

    Ти си 5и6котрошач

    Коментиран от #68

    20:05 28.09.2026

  • 41 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #33 от "Аре а не се баламосваме":

    Славков Лап Пай У Йотт ,бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !

    20:06 28.09.2026

  • 42 Над 80 компании са

    1 1 Отговор
    А не само активите на германската верига „Метро“ !

    Коментиран от #47

    20:06 28.09.2026

  • 43 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #34 от "Аа майкуууу":

    С мъжа на Кая Калас

    20:06 28.09.2026

  • 44 Загубите на РФ

    3 0 Отговор

    До коментар #38 от "Едва ли":

    нямат покриване.
    Даже сега войната да спре, не могат да наваксат в следващите 100 години

    20:07 28.09.2026

  • 45 И Киев е Руски

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Копейкотрошач":

    Модер.тора обича от Zad мащехата ти ще ти каЖе

    20:07 28.09.2026

  • 46 И за чий му е?

    3 0 Отговор
    След малко започва Нощната смяна на... МАДЯР!
    Хехехехе
    У ДРИ ИИ

    20:07 28.09.2026

  • 47 Още на На 17 септември

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Над 80 компании са":

    президентът Владимир Путин подписа указ, с който руските юридически лица на френската верига хранителни магазини Auchan, строителния търговец Lemana PRO (бивш Leroy Merlin), френския логистичен оператор FM Logistic и най-големият производител на храни и напитки в света, швейцарската компания Nestlé, се прехвърлят под временно управление на L.E.V. Management.... Списъка е много дълъг

    Коментиран от #52, #56

    20:08 28.09.2026

  • 48 Щерев

    2 3 Отговор
    Путин ли пое контрола,лично,или руската държавна компания „Ю Кей Торг Рус“ (UK Torg Rus) и ако не е Путин вие лъжете със "шокиращото" заглавие.

    Коментиран от #51

    20:08 28.09.2026

  • 49 Нафтата в РФ станала 1 копейка.

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ":

    Обаче все така на заправките има табела "Соляра нет".
    И......километрични опашки.

    Коментиран от #57, #66

    20:10 28.09.2026

  • 50 Руснаците кардинално

    1 1 Отговор
    Поеха контрола и над поне 3 металугични завода. Направо ги направиха на чакъл

    20:10 28.09.2026

  • 51 А кой е подписал

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Щерев":

    държавното постановление?

    Коментиран от #62, #64

    20:11 28.09.2026

  • 52 И тва Как променя

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Още на На 17 септември":

    ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пен ДЕЛА избегал по трусики от некаков готвач?!?
    Хихихихи

    20:11 28.09.2026

  • 53 боико борисоф

    1 0 Отговор
    те евразия ко си мислят че само те могат да поемат контрол над руски активи ли оооооо не лъжат се
    слава русия
    евроатлантици може да хеитите няма да ви отразявам

    20:11 28.09.2026

  • 54 хаха

    1 1 Отговор
    Руските власти поставиха под „временно управление“ активите в страната на германската търговска група „Метро“

    Да се поставят под "временно управление" активите на всички оркски компании. В това число и на оркската "държава".

    Тоест да се забрани продажбата/прехвърлянето им и да се направи аналогичен законопроект.

    20:11 28.09.2026

  • 55 Немците реват

    2 0 Отговор
    Най големият им пазар в Европа вече го няма

    Коментиран от #58

    20:12 28.09.2026

  • 56 Пак олигарх

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Още на На 17 септември":

    от кръга Путин намаза

    20:12 28.09.2026

  • 57 ДАНО НЕ СИ ПАЛУЧАВАШ ТРОЛСКИТЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Нафтата в РФ станала 1 копейка.":

    От МЕТРО. Чака те немотия.

    20:12 28.09.2026

  • 58 И германците

    1 1 Отговор

    До коментар #55 от "Немците реват":

    капитулираха и се валят в кал и студ, нали?

    Коментиран от #67

    20:13 28.09.2026

  • 59 оня с коня

    1 1 Отговор
    В статия ат преди Месец-два се описваше съвсем простичко процедурата:Първо Обетът преминава под руски контрол и малко след това се КОНФИСКУВА.Та пише тука че Говорителите на МЕТРО казали че "компанията работи както обикновено и всички оперативни процеси остават непроменени".на пръв поглед това звучи абсурдно,щото ако досега печалбата е отивала в джоба на Метро,сега отива в Путиновия.Да,ама подробността е че това го казват Говорителите не на Оригиналния Метро,а но Новото Руско Метро!Колкото до твърдението че "Търговецът продължава да изпълнява задълженията си към Доставчици,Клиенти и Персонал...Ама разбира се ,само че НЕ със Западни стоки,а с Руски,Китайски,от Държавите на ОНД,що не и от С.Корея!

    Коментиран от #73

    20:14 28.09.2026

  • 60 Ами да

    0 0 Отговор
    Що чакаха толкоз? Още като им блокираха активите на следващия ден трябваше. Само загуби генерираха.

    20:14 28.09.2026

  • 61 Естествено че трябваше по рано да е

    3 0 Отговор
    Но Путин си е добряк ! Кремъл обоснова мярката с това, че тези компании принадлежат на държави, които са „неприятелски“ към Русия и подкрепят Украйна.

    Коментиран от #72

    20:14 28.09.2026

  • 62 АзГ

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "А кой е подписал":

    Радеф.

    20:14 28.09.2026

  • 63 РАБОТЕЩ В НЕМСКА ФИРМА

    2 0 Отговор
    Единствените немски фирми, които са добре са тези, които въртят далаверата с Русия.

    20:15 28.09.2026

  • 64 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "А кой е подписал":

    Министър председателя.

    20:16 28.09.2026

  • 65 УдоМача

    1 0 Отговор
    А върху Българските обекти кога??

    Коментиран от #77

    20:16 28.09.2026

  • 66 Тигре Тигре

    1 1 Отговор

    До коментар #49 от "Нафтата в РФ станала 1 копейка.":

    Тихоо !Тихо бе Цар .Вуллл в България дизела вече гони 2€за литър ,това кефи ли те тротинетке 🛴?

    20:16 28.09.2026

  • 67 Ти ще ни кажеш? Обачииии....

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "И германците":

    Никога преди германски канцлер не е бил толкова непопулярен, колкото Фридрих Мерц. След малко по-малко от 15 месеца на поста, само 18% от населението е доволно от неговото представяне, докато 78% са недоволни. Това е най-ниският рейтинг на одобрение, регистриран за действащ канцлер, откакто започнаха проучванията на общественото мнение през 1998 г. По същото време от мандата си, предшественикът на Мерц, Олаф Шолц, все още имаше рейтинг на одобрение от 41%, докато този на Ангела Меркел беше 66%.

    20:16 28.09.2026

  • 68 некаф селяк

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Деси Димитрова":

    ее не така де то тва е модерно за ЕС юбителите. Неопределеното просто може да си търси да го почешат :Д

    20:17 28.09.2026

  • 69 ха, ха, ха...

    2 0 Отговор
    Вече само бомби и калашници ли ще продават там, те руснаците друга стока нямат. Даже петрола си не могат да преработват

    20:18 28.09.2026

  • 70 Много Известен Съветски Актьор

    1 0 Отговор
    Честно казано не разбирам, защо Путин чак сега започна да "приватизира" западни активи в Русия, при положение, че над 300 милиарда руски пари са блокирани отдавна. На какво се е надявал? В същото време се чудя и защо западните компании не се изнесоха още в началото на войната и защо не бяха принудени от техните правителствата да го направят. Някакви задкулисни игри на финансовите елити, които се опитват да лавират, за да не пропадне бизнеса.

    Коментиран от #75

    20:19 28.09.2026

  • 71 Айй татиии

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Аа майкуууу":

    Ми помежду си🤣😂😂

    20:19 28.09.2026

  • 72 селяк

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "Естествено че трябваше по рано да е":

    он баце Путя ако приложи същото което ЕС са мъчи с пакет номер 1000232314 :Д ЕС е заминал и ше е мно тежка зимата

    Коментиран от #76

    20:20 28.09.2026

  • 73 оня с х.я

    1 0 Отговор

    До коментар #59 от "оня с коня":

    Конски ,пардонЛомски ,вълна ми поникна на езика от повтаряне че на вас влашките роми -копанарите ,мисленето и логиката не са ви силна страна ,прави това което можеш -лъжици ,черпаци ,копанки .А дъргела бмв-то продай на някой братчед докато още можеш да му вземеш някоя пара ,а парите дари на Украйна

    20:20 28.09.2026

  • 74 Виж им пич продавалника

    1 0 Отговор
    Къв глад е и какви неща продават за някое евро и сам прецени (Kleinanzeigen) Само употребявани слипове не продават май

    20:20 28.09.2026

  • 75 Гресиран козяк

    1 0 Отговор

    До коментар #70 от "Много Известен Съветски Актьор":

    Единствено си известен с това ,че напоследък си държиш палеца ☝️на топло и влажно👈.

    20:21 28.09.2026

  • 76 Пецо

    0 0 Отговор

    До коментар #72 от "селяк":

    То не, че след като започна с тия смешни пакетчета не започна да си копае и гроба тоз ЕС ама дъгичките не го осъзнават това

    20:21 28.09.2026

  • 77 като питаш, да ти кажа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "УдоМача":

    Празна консервена кутия даже и клошарите не искат.

    20:23 28.09.2026

  • 78 Каквото повикало такова обадило!

    0 0 Отговор
    Русия трябва да отговари реципрочно на крадливите сатанисти. Ако англосаксонците не върнат доброволно откраднатите руски пари , то Русия ще си върне откраднатото със сила!

    20:23 28.09.2026

  • 79 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    🤣🤣нищо не разбирам?Защо сега ами не в началото ,нали всички от ЕС и САЩ прекратиха дейност в Русия ?

    20:23 28.09.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания