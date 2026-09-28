Путин пое контрола над активите на германската верига „Метро“

Руските власти поставиха под „временно управление“ активите в страната на германската търговска група „Метро“ (Metro), по-малко от две седмици след като предприеха същата мярка спрямо други компании от европейски държави, подкрепящи Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
С указ на руския президент Владимир Путин, публикуван днес, всички активи на компанията в Русия са прехвърлени под „временно управление“ на новорегистрираната руска държавна компания „Ю Кей Торг Рус“ (UK Torg Rus).
„Компанията продължава да работи както обикновено, всички оперативни процеси остават непроменени“, заявиха говорители на „Метро“, цигирани от ТАСС. Търговецът продължава да изпълнява задълженията си към доставчиците, клиентите и служителите си в рамките на обичаен режим на работа, добавиха говорителите.
Според финансовите резултати на „Метро“ руският пазар представлява близо 8,7 на сто от общите продажби на групата. Оборотът на „Метро“ в Русия през първите девет месеца на 2026 г. е достигнал 2,14 млрд. евро.
Русия е и най-бързо растящият пазар на германската верига за търговия на едро, като продажбите в страната са се увеличили с над 10 на сто. Това представлява около една трета от общия ръст на продажбите на групата, като резултатът е бил подкрепен от благоприятните валутни курсове.
Според указа на руския президент паричните средства и паричните еквиваленти на руското дъщерно дружество са възлизали на 152 млн. евро към 30 юни 2026 г.
Русия, срещу която от началото на войната в Украйна през 2022 г. са наложени множество санкции от западните държави, през последните седмици предприе подобни мерки спрямо редица европейски компании.
Преди по-малко от две седмици активите на руското дъщерно дружество на френската „Ошан“ (Auchan), както и на бившето руско дружество на групата за стоки за дома и строителството „Льороа Мерлен“ (Leroy Merlin), бяха поставени под „временно управление“. Същата мярка беше приложена и спрямо активите на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestlé), припомня АФП.
Кремъл обоснова мярката с това, че тези компании принадлежат на държави, които са „неприятелски“ към Русия и подкрепят Украйна.
Стотици милиарди евро руски активи са замразени в Европа от началото на конфликта с Украйна, което бива определяно като незаконно от Русия от гледна точка на международното право.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пара нема
Коментиран от #21, #32
19:45 28.09.2026
2 да се готви Метро България
Коментиран от #12
19:45 28.09.2026
3 Тик-Ток
19:45 28.09.2026
4 Метро
19:46 28.09.2026
5 РЕАЛИСТ
19:47 28.09.2026
6 Амадор Ривас
Коментиран от #38
19:48 28.09.2026
7 Дойче зеле
19:49 28.09.2026
8 И Киев е Руски
19:49 28.09.2026
9 Ха ха ха
19:50 28.09.2026
10 И Киев е Руски
Оцелелите жители на Външните територии ще живеят в Русия и ще бъдат подложени на строга асимилация. Малки парчета територия от съседни страни ще им се върнат. Следващият ред ще бъде на балтийските страни, и то не заради руснаците, а защото самите те ще го наложат с глупостта и покварата си.
Коментиран от #16, #31
19:50 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Овчар
19:52 28.09.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СИЛЕН ПУТИНСКИ ШУТ
Коментиран от #18
19:54 28.09.2026
16 Точно както изселените българи
До коментар #10 от "И Киев е Руски":в СССР. Забрана на българската народна музика и на гайдата.
Който наруши-в Сибир.
Готино, нали?
Стягай багажа за Якутия.
В Москва и Петер живеят само избрани и ти трябва пропуска, дори да отидеш като турист.
Коментиран от #22, #29
19:54 28.09.2026
17 Бай той Толстой
19:55 28.09.2026
18 Ще я овапца.
До коментар #15 от "СИЛЕН ПУТИНСКИ ШУТ":Като няма продукти заради санкциите, ще остане само с едно празни халета.
Коментиран от #25
19:56 28.09.2026
19 И Киев е Руски
19:56 28.09.2026
20 Мишел
Активите на западните компании в Русия са няколко пъти по големи от руските активи на запад.
Коментиран от #26
19:57 28.09.2026
21 селяк
До коментар #1 от "Пара нема":епа бако са учи от Урсулчето
19:58 28.09.2026
22 И Киев е Руски
До коментар #16 от "Точно както изселените българи":Za теб има килия в полярната сова .Ще илядиш в поzа ембрион
Коментиран от #24, #28
19:58 28.09.2026
23 Путлето направо възстанови СССР
19:59 28.09.2026
24 Копейкотрошач
До коментар #22 от "И Киев е Руски":Колко секунди ще издържи вратленцето ти?
Коментиран от #37, #40, #45
20:00 28.09.2026
25 ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ
До коментар #18 от "Ще я овапца.":Редкоземите?
Коментиран от #39, #49
20:00 28.09.2026
26 Атина Палада
До коментар #20 от "Мишел":Искаш да кажеш Китай
20:00 28.09.2026
27 Сатана Z
20:01 28.09.2026
28 Със сигурност
До коментар #22 от "И Киев е Руски":ще надживея Путин, който е в трая поза в бункера от 5 години
20:01 28.09.2026
29 РЕАЛИСТ
До коментар #16 от "Точно както изселените българи":We have a winner. Чупиш тъпомера днес с този коментар.
20:01 28.09.2026
30 Емил
Коментиран от #34
20:02 28.09.2026
31 И това кога ще се случи?
До коментар #10 от "И Киев е Руски":Преди или след като Путин пуkне?Ти как мислиш?
20:02 28.09.2026
32 Нормално
До коментар #1 от "Пара нема":Ние нали наложихме ръце върху нефтозавода..
20:02 28.09.2026
33 Аре а не се баламосваме
ОН си е...У шел
Ааааахахаха
Коментиран от #41
20:03 28.09.2026
34 Аа майкуууу
До коментар #30 от "Емил":И с кого ще търгуват блатните просяци?😂😂😂😂😂😂😂
Коментиран от #43, #71
20:03 28.09.2026
35 Русия
20:03 28.09.2026
36 СЕГА МЕТРО
20:04 28.09.2026
37 Ишибаши Сан
До коментар #24 от "Копейкотрошач":Тракийски ,един шуттт в муцуната и после к.......р в г3аа те очакват ,квартал Тракия не е особено голям,лесно щетте открия !
20:04 28.09.2026
38 Едва ли
До коментар #6 от "Амадор Ривас":Метро ще сами под руско управление както и активите под чуждо такова. Европа краде финанси, Русия си покрива загубите..
Коментиран от #44
20:05 28.09.2026
39 А какво става
До коментар #25 от "ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ":на бензиностанциите в "могучая"?
20:05 28.09.2026
40 Деси Димитрова
До коментар #24 от "Копейкотрошач":Ти си 5и6котрошач
Коментиран от #68
20:05 28.09.2026
41 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #33 от "Аре а не се баламосваме":Славков Лап Пай У Йотт ,бре горноджумайски хъесосс ,кривоглав шиптар !
20:06 28.09.2026
42 Над 80 компании са
Коментиран от #47
20:06 28.09.2026
43 стоян георгиев
До коментар #34 от "Аа майкуууу":С мъжа на Кая Калас
20:06 28.09.2026
44 Загубите на РФ
До коментар #38 от "Едва ли":нямат покриване.
Даже сега войната да спре, не могат да наваксат в следващите 100 години
20:07 28.09.2026
45 И Киев е Руски
До коментар #24 от "Копейкотрошач":Модер.тора обича от Zad мащехата ти ще ти каЖе
20:07 28.09.2026
46 И за чий му е?
Хехехехе
У ДРИ ИИ
20:07 28.09.2026
47 Още на На 17 септември
До коментар #42 от "Над 80 компании са":президентът Владимир Путин подписа указ, с който руските юридически лица на френската верига хранителни магазини Auchan, строителния търговец Lemana PRO (бивш Leroy Merlin), френския логистичен оператор FM Logistic и най-големият производител на храни и напитки в света, швейцарската компания Nestlé, се прехвърлят под временно управление на L.E.V. Management.... Списъка е много дълъг
Коментиран от #52, #56
20:08 28.09.2026
48 Щерев
Коментиран от #51
20:08 28.09.2026
49 Нафтата в РФ станала 1 копейка.
До коментар #25 от "ИЗКОПАХТЕ ЛИ ВЕЧЕ":Обаче все така на заправките има табела "Соляра нет".
И......километрични опашки.
Коментиран от #57, #66
20:10 28.09.2026
50 Руснаците кардинално
20:10 28.09.2026
51 А кой е подписал
До коментар #48 от "Щерев":държавното постановление?
Коментиран от #62, #64
20:11 28.09.2026
52 И тва Как променя
До коментар #47 от "Още на На 17 септември":ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пен ДЕЛА избегал по трусики от некаков готвач?!?
Хихихихи
20:11 28.09.2026
53 боико борисоф
слава русия
евроатлантици може да хеитите няма да ви отразявам
20:11 28.09.2026
54 хаха
Да се поставят под "временно управление" активите на всички оркски компании. В това число и на оркската "държава".
Тоест да се забрани продажбата/прехвърлянето им и да се направи аналогичен законопроект.
20:11 28.09.2026
55 Немците реват
Коментиран от #58
20:12 28.09.2026
56 Пак олигарх
До коментар #47 от "Още на На 17 септември":от кръга Путин намаза
20:12 28.09.2026
57 ДАНО НЕ СИ ПАЛУЧАВАШ ТРОЛСКИТЕ
До коментар #49 от "Нафтата в РФ станала 1 копейка.":От МЕТРО. Чака те немотия.
20:12 28.09.2026
58 И германците
До коментар #55 от "Немците реват":капитулираха и се валят в кал и студ, нали?
Коментиран от #67
20:13 28.09.2026
59 оня с коня
Коментиран от #73
20:14 28.09.2026
60 Ами да
20:14 28.09.2026
61 Естествено че трябваше по рано да е
Коментиран от #72
20:14 28.09.2026
62 АзГ
До коментар #51 от "А кой е подписал":Радеф.
20:14 28.09.2026
63 РАБОТЕЩ В НЕМСКА ФИРМА
20:15 28.09.2026
64 РЕАЛИСТ
До коментар #51 от "А кой е подписал":Министър председателя.
20:16 28.09.2026
65 УдоМача
Коментиран от #77
20:16 28.09.2026
66 Тигре Тигре
До коментар #49 от "Нафтата в РФ станала 1 копейка.":Тихоо !Тихо бе Цар .Вуллл в България дизела вече гони 2€за литър ,това кефи ли те тротинетке 🛴?
20:16 28.09.2026
67 Ти ще ни кажеш? Обачииии....
До коментар #58 от "И германците":Никога преди германски канцлер не е бил толкова непопулярен, колкото Фридрих Мерц. След малко по-малко от 15 месеца на поста, само 18% от населението е доволно от неговото представяне, докато 78% са недоволни. Това е най-ниският рейтинг на одобрение, регистриран за действащ канцлер, откакто започнаха проучванията на общественото мнение през 1998 г. По същото време от мандата си, предшественикът на Мерц, Олаф Шолц, все още имаше рейтинг на одобрение от 41%, докато този на Ангела Меркел беше 66%.
20:16 28.09.2026
68 некаф селяк
До коментар #40 от "Деси Димитрова":ее не така де то тва е модерно за ЕС юбителите. Неопределеното просто може да си търси да го почешат :Д
20:17 28.09.2026
69 ха, ха, ха...
20:18 28.09.2026
70 Много Известен Съветски Актьор
Коментиран от #75
20:19 28.09.2026
71 Айй татиии
До коментар #34 от "Аа майкуууу":Ми помежду си🤣😂😂
20:19 28.09.2026
72 селяк
До коментар #61 от "Естествено че трябваше по рано да е":он баце Путя ако приложи същото което ЕС са мъчи с пакет номер 1000232314 :Д ЕС е заминал и ше е мно тежка зимата
Коментиран от #76
20:20 28.09.2026
73 оня с х.я
До коментар #59 от "оня с коня":Конски ,пардонЛомски ,вълна ми поникна на езика от повтаряне че на вас влашките роми -копанарите ,мисленето и логиката не са ви силна страна ,прави това което можеш -лъжици ,черпаци ,копанки .А дъргела бмв-то продай на някой братчед докато още можеш да му вземеш някоя пара ,а парите дари на Украйна
20:20 28.09.2026
74 Виж им пич продавалника
20:20 28.09.2026
75 Гресиран козяк
До коментар #70 от "Много Известен Съветски Актьор":Единствено си известен с това ,че напоследък си държиш палеца ☝️на топло и влажно👈.
20:21 28.09.2026
76 Пецо
До коментар #72 от "селяк":То не, че след като започна с тия смешни пакетчета не започна да си копае и гроба тоз ЕС ама дъгичките не го осъзнават това
20:21 28.09.2026
77 като питаш, да ти кажа
До коментар #65 от "УдоМача":Празна консервена кутия даже и клошарите не искат.
20:23 28.09.2026
78 Каквото повикало такова обадило!
20:23 28.09.2026
79 Соваж бейби
20:23 28.09.2026