Путин пое контрола над активите на германската верига „Метро“

Руските власти поставиха под „временно управление“ активите в страната на германската търговска група „Метро“ (Metro), по-малко от две седмици след като предприеха същата мярка спрямо други компании от европейски държави, подкрепящи Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

С указ на руския президент Владимир Путин, публикуван днес, всички активи на компанията в Русия са прехвърлени под „временно управление“ на новорегистрираната руска държавна компания „Ю Кей Торг Рус“ (UK Torg Rus).

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„Компанията продължава да работи както обикновено, всички оперативни процеси остават непроменени“, заявиха говорители на „Метро“, цигирани от ТАСС. Търговецът продължава да изпълнява задълженията си към доставчиците, клиентите и служителите си в рамките на обичаен режим на работа, добавиха говорителите.

Според финансовите резултати на „Метро“ руският пазар представлява близо 8,7 на сто от общите продажби на групата. Оборотът на „Метро“ в Русия през първите девет месеца на 2026 г. е достигнал 2,14 млрд. евро.

Русия е и най-бързо растящият пазар на германската верига за търговия на едро, като продажбите в страната са се увеличили с над 10 на сто. Това представлява около една трета от общия ръст на продажбите на групата, като резултатът е бил подкрепен от благоприятните валутни курсове.

Според указа на руския президент паричните средства и паричните еквиваленти на руското дъщерно дружество са възлизали на 152 млн. евро към 30 юни 2026 г.

Русия, срещу която от началото на войната в Украйна през 2022 г. са наложени множество санкции от западните държави, през последните седмици предприе подобни мерки спрямо редица европейски компании.

Преди по-малко от две седмици активите на руското дъщерно дружество на френската „Ошан“ (Auchan), както и на бившето руско дружество на групата за стоки за дома и строителството „Льороа Мерлен“ (Leroy Merlin), бяха поставени под „временно управление“. Същата мярка беше приложена и спрямо активите на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestlé), припомня АФП.

Кремъл обоснова мярката с това, че тези компании принадлежат на държави, които са „неприятелски“ към Русия и подкрепят Украйна.

Стотици милиарди евро руски активи са замразени в Европа от началото на конфликта с Украйна, което бива определяно като незаконно от Русия от гледна точка на международното право.