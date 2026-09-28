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На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България

На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България

28 Септември, 2026 19:49 1 061 20

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За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе - Маказа на концесия, обяви политикът от Кърджали

На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България - 1
Снимка: МРРБ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Ние не сме природоубийци, но не сме и човекоубийци. За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе - Маказа на концесия.“ Това обяви в Кърджали днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от ведомството.

„Обещаваха ви обход на Кърджали, а ние ще построим магистралата до Маказа. Ще я проектираме цялата и ще я построим цялата“, подчерта министърът и обърна внимание, че това не е правено никога в България. „Когато променим този начин на управление, тогава хората ще бъдат спокойни“, каза още той.

Министърът обясни, че най-вероятно трасето Велико Търново – Маказа ще започне да се строи от двете страни и напомни, че за друга част от него има осигурено европейско финансиране.

В Кърджали днес министър Шишков проведе поредната среща от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ с областния управител Бисер Николов и кметове от региона. В нея участваха също министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, народни представители от „Прогресивна България“, изпълнителният директор на „Български ВиК холдинг“ ЕАД и ръководителите на местните структури на АПИ и ВиК.

„В инициативата „Регионите говорят“ искаме да чуем всички кметове. Като ги чуем, считаме, че чуваме всички хора в населените места. Всеки регион има своите проблеми, но той не е неодушевен предмет, а хората, които живеят в тях и са смисълът на всичко, което правим“, категоричен бе арх. Шишков. И допълни: „Искаме да дадем добавена стойност към това да бъде по-добър животът на хората и да бъдат направени инвестиции за подобряване на качеството на живот“. Според него огромният проблем е липсата на инфраструктура, но има още много и затова при посещенията в рамките на инициативата ще бъдат чути всички, за да се направи анализ и след това да се работи по-добре. „Без проекти и без истински анализ няма как да стане“, подчерта министърът.

В мандата на нашето управление трябва да направим много неща, предизвикателствата са огромни и нямаме време да губим, каза още министър Шишков. Той допълни, че преди посещението си в Кърджали е бил запознат с проблеми на региона, но при разговора си с кметовете днес е научил за други. И подчерта, че днешната среща с тях е първа, но няма да е последна.

„От тук нататък ще работим с всички кметове. Няма значение кой кмет от коя политическа сила е, защото зад тях стоят хората, а хората все по-малко трябва да ги интересува това. Трябва да ги интересува как ще се подобри начинът на живот“, заяви Иван Шишков. „Поставили сме си огромната цел не само да създадем добри удобства и по-добър живот на хората, но да ги върнем в населените места“. По думите му, битката за това България да не представлява 3 или 5 града започва тепърва, с това да се разберат проблемите в населените места и да се направи така, че хората да се върнат там. Той изрази убеденост, че всеки човек би предпочел да живее там, където е роден, сред приятели и сред роднини, но спокойно, да има работа, нормално обслужване и свързаност.

Регионалният министър благодари на кметовете и заяви, че с тях има обща цел, която се показва от началото на инициативата – да се стигне до проблемите на хората. Той обърна внимание, че дискусиите в нея са откроили проблема с грешки в кадастралната карта, които създават затруднения при подготовката на проекти и създават дискомфорт на хората при техните инициативи. Затова ще се направи анализ на ситуацията в област Кърджали и е възможно да започне служебно възлагане на поправка на установените грешки, където е необходимо.

На финал са проекти, които най-вероятно през следващата година ще бъдат в списъка за основни ремонти, каза още министър Шишков по отношение на състоянието на републиканските пътища. И обърна внимание, че проектите за основни ремонти, независимо дали на път или сграда, трябва да се приведат в съответната норма. Той посочи, че анализ на АПИ е показал, че пропуски в заданията са довели до това габаритите на някои пътища в областта да са не са в размерите, които се изискват. И изрази очакване това да не продължи като тенденция.


Кърджали / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 име

    9 4 Отговор
    Абе, ОК е турски фирми да правят магистрали, стига да ги направят по-качествено и по-евтино. Обаче трябва да махнете камионите с международни курсове от пътища. Като влезе тира от Труция, директно на вагона и да го няма по пътищата. Така ще има по-малко трафик и катастрофи и по-малко износване на пътната мрежа.

    19:54 28.09.2026

  • 2 Овчар

    17 2 Отговор
    Това на практика означава че дори и да имаш винетка ако пътят е частен ще трябва да платиш отделно..! Стара песен на нов дудук..!

    19:55 28.09.2026

  • 3 Тик-Ток

    22 4 Отговор
    Значи държавата ще плаща милиарди за строителство на магистралата и после ще дават на западните мародери да печелят както ЕРП-тата които не похарчиха и една стотинка за жица ,а сега прибират милиарди от тока, България е тотално разграбена безнадеждна пародия на държава

    19:56 28.09.2026

  • 4 Анонимен

    5 2 Отговор
    Ядката саботьорите оставка и да ви търсят отговорност за разрухата на държавата ни

    19:56 28.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    7 2 Отговор
    Ядката саботьорите оставка и да ви търсят отговорност за разрухата на държавата ни Ядката ти като какъв раздаваш държавата ни Оставка Този защо не го разследват заедно с останалите

    19:57 28.09.2026

  • 7 Кретен!

    17 5 Отговор
    Вие нищо няма да построите! Вие ще дадете българската земя на Турция, защото сте некадърници! Българските пътища също са българска земя, малоумник!!!

    20:00 28.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мунчо и компания

    11 4 Отговор
    доунищожават и разпродават България заедно с блеещото стадо...

    20:04 28.09.2026

  • 10 Сатана Z

    10 3 Отговор
    Преди повече от 10 години султан Ердоган каза,че Турция ще си върне Румелия без една пушка да пукне.На концесия

    20:05 28.09.2026

  • 11 Помак

    9 4 Отговор
    Шишков е корумпиран лъжец и измамник и прилича на такъв и действа като такъв..Радев спиш ли..

    20:08 28.09.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    8 4 Отговор
    Малкото, което Буци не окраде ще го окраде Радев! Просто продължава делото на Борисов!!!
    Буци поне крадеше от парите за пътища - този мръсник си осигурява десетилетия кражби!!!

    ОСТАВКА И НАРОДЕН СЪД ЗА ВСИЧКИ, КОИТО ПОСЛЕДНИТЕ 30 ГОДИНИ ГРАБЕХА ДЪРЖАВАТА!... И ПРОДЪЛЖАВАТ!

    20:09 28.09.2026

  • 13 Браво

    4 2 Отговор
    Така е било така ще бъде раята ще храни пашата. Нито работа за българи, нито приходи от такси, а някой сеща ли се, че основния трафик Турция Румъния ще е точно там. Не е важно кой държи чешмата, а кой кранчето.

    20:10 28.09.2026

  • 14 Чомчо

    7 1 Отговор
    Първата магистрала в България ще се казва "Джипко Бибитковата".

    20:11 28.09.2026

  • 15 Тираджия

    4 0 Отговор
    Иди да видиш Елхово - Петолъчката за какво става въпрос .Срам , срам,срам...

    20:18 28.09.2026

  • 16 Симеон

    3 1 Отговор
    партийният секретар се опитва да отклони негативните реакции от галопиращите цени с ракията, но е подценил ситуацията. Ракията е важна част от българската народопсихология.

    20:19 28.09.2026

  • 17 Казанлъшкия

    5 0 Отговор
    Следва поредната лъжа на кабинета - че не се предвиждали тол такси. А даде ли се на концесия магистралата до Гърция точно , познайте дали няма да сложат тол пунктове. Трябва да си "избият" концесията.

    20:19 28.09.2026

  • 18 Варненец

    4 0 Отговор
    А Хемус кога?

    20:21 28.09.2026

  • 19 Станчо

    1 1 Отговор
    Ако до година не спазим обещанията Боташ се връща с лихвите.

    20:22 28.09.2026

  • 20 Анонимен

    1 0 Отговор
    Под статията на ЦОЛА Драгойчева няма коментари хахахаха

    20:29 28.09.2026

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