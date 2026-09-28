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Bild: Германски специалист е пред договор с ЦСКА

Bild: Германски специалист е пред договор с ЦСКА

28 Септември, 2026 19:37 413 3

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Последното му назначение беше в турския Кайзериспор

Bild: Германски специалист е пред договор с ЦСКА - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Германският специалист Маркус Гиздол е много близо до завръщане на треньорската скамейка, като според информация на авторитетното издание Bild той е пред договор с българския гранд ЦСКА.

57-годишният треньор е без отбор от близо година, но изглежда е намерил ново предизвикателство в София. Гиздол е добре познато име в германския футбол, където е работил начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн.

Последното му назначение беше в турския Кайзериспор, но престоят му там продължи само три месеца, след което специалистът беше освободен. Сега той е близо до ново начало в кариерата си.

Според Bild преговорите с ЦСКА са в напреднала фаза и двете страни са близо до постигането на споразумение. „Армейците“ са настоящи носители на Купата и Суперкупата на България, а в първенството заемат второто място.

ЦСКА отпадна от квалификациите за Лига Европа след загуба от гръцкия ОФИ Крит, но продължава европейското си участие в Лигата на конференциите.

При финализиране на сделката Гиздол може да се срещне с друг германски треньор – Томас Райс, който наскоро пое турския Трабзонспор след престоя си начело на Лудогорец.



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