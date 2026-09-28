Bild: Германски специалист е пред договор с ЦСКА

Германският специалист Маркус Гиздол е много близо до завръщане на треньорската скамейка, като според информация на авторитетното издание Bild той е пред договор с българския гранд ЦСКА.

57-годишният треньор е без отбор от близо година, но изглежда е намерил ново предизвикателство в София. Гиздол е добре познато име в германския футбол, където е работил начело на Хофенхайм, Хамбургер и Кьолн.

Последното му назначение беше в турския Кайзериспор, но престоят му там продължи само три месеца, след което специалистът беше освободен. Сега той е близо до ново начало в кариерата си.

Според Bild преговорите с ЦСКА са в напреднала фаза и двете страни са близо до постигането на споразумение. „Армейците“ са настоящи носители на Купата и Суперкупата на България, а в първенството заемат второто място.

ЦСКА отпадна от квалификациите за Лига Европа след загуба от гръцкия ОФИ Крит, но продължава европейското си участие в Лигата на конференциите.

При финализиране на сделката Гиздол може да се срещне с друг германски треньор – Томас Райс, който наскоро пое турския Трабзонспор след престоя си начело на Лудогорец.

Markus Gisdol steht nach BILD-Informationen in finalen Gesprächen mit Conference-League-Teilnehmer ZSKA Sofia. https://t.co/di35vMlqT7 — Max Backhaus (@m_bocuse) September 28, 2026