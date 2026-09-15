Холивудски титани на 80: Томи Лий Джоунс и Оливър Стоун празнуват юбилей

Светът на голямото кино днес отдава почит на две истински легенди, които формираха облика на съвременната попкултура и холивудския разказ. На 15 септември 2026 г., емблематичният актьор Томи Лий Джоунс и носителят на три награди „Оскар“ – режисьорът Оливър Стоун, официално навлизат в своето девето десетилетие, навършвайки 80 години. Двамата творци, родени на един и същи ден през 1946 г., оставят незаличима следа с безкомпромисния си талант и ярка гражданска позиция.

Томи Лий Джоунс: Лицето на тексаската твърдост

Роденият в Сан Саба, Тексас, Томи Лий Джоунс е олицетворение на суровия, сериозен и неподправен американски характер на екрана. С кариера, простираща се в продължение на повече от половин век, той се превърна в любимец на поколения зрители. Джоунс печели престижната статуетка „Оскар“ за Най-добра поддържаща мъжка роля през 1994 г. за незабравимото си превъплъщение в маршал Самюъл Джерард в екшън-трилъра „Беглецът“ (The Fugitive).

Филмографията му включва емблематични роли в блокбъстъри и критически признати шедьоври:

Култовата фантастична трилогия „Мъже в черно“ (Men in Black) , където влиза в ролята на Агент К.

, където влиза в ролята на Агент К. Носителят на „Оскар“ за най-добър филм „Няма място за старите кучета“ (No Country for Old Men) на братята Коен.

на братята Коен. Историческата драма „Линкълн“ (Lincoln) на Стивън Спилбърг, донесла му поредна номинация от Академията.

Извън актьорската игра, Джоунс е признат и като отличен режисьор с проекти като „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ и „Водачът“. Любопитен факт е, че преди да завладее Холивуд, той е бил съквартирант в Харвард на бъдещия вицепрезидент на САЩ Ал Гор и е играл на професионално ниво американски футбол.

Оливър Стоун: Бунтарят зад камерата

Ако Томи Лий Джоунс е лицето на класическата американска сила, то Оливър Стоун е безпощадният критик на американската политическа система и милитаризъм. Режисьорът, който е ветеран от Войната във Виетнам и е награждаван с „Бронзова звезда“ за храброст, превърна личните си травми в сурово и реалистично кино, което промени Холивуд завинаги.

Стоун е носител на три награди „Оскар“ – една за най-добър адаптиран сценарий за „Среднощен експрес“ (1978) и две за най-добра режисура за своите виетнамски шедьоври:

„Взвод“ (Platoon, 1986) – считан за един на най-великите военни филми на всички времена.

– считан за един на най-великите военни филми на всички времена. „Роден на четвърти юли“ (Born on the Fourth of July, 1989) с Том Круз.

Стоун е автор и на други провокативни и гениални ленти като политическия трилър „Джей Еф Кей“ (JFK), сатирата „Убийци по рождение“ (Natural Born Killers) и финансовата драма „Уолстрийт“ (Wall Street). През последните години той се насочи към документалното кино, интервюирайки редица противоречиви световни лидери. Дори на 80-годишна възраст режисьорът не губи острия си език, като само преди часове разтресе медиите с брутален коментар, че „модерните финансисти са готови да прережат гърлото на всеки в името на личната печалба“.