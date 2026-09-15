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Холивудски титани на 80: Томи Лий Джоунс и Оливър Стоун празнуват юбилей

Холивудски титани на 80: Томи Лий Джоунс и Оливър Стоун празнуват юбилей

15 Септември, 2026 07:10, обновена 15 Септември, 2026 07:13 879 1

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Двама от най-влиятелните мъже в американското кино отбелязват забележителни житейски годишнини

Холивудски титани на 80: Томи Лий Джоунс и Оливър Стоун празнуват юбилей - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Светът на голямото кино днес отдава почит на две истински легенди, които формираха облика на съвременната попкултура и холивудския разказ. На 15 септември 2026 г., емблематичният актьор Томи Лий Джоунс и носителят на три награди „Оскар“ – режисьорът Оливър Стоун, официално навлизат в своето девето десетилетие, навършвайки 80 години. Двамата творци, родени на един и същи ден през 1946 г., оставят незаличима следа с безкомпромисния си талант и ярка гражданска позиция.

Томи Лий Джоунс: Лицето на тексаската твърдост

Роденият в Сан Саба, Тексас, Томи Лий Джоунс е олицетворение на суровия, сериозен и неподправен американски характер на екрана. С кариера, простираща се в продължение на повече от половин век, той се превърна в любимец на поколения зрители. Джоунс печели престижната статуетка „Оскар“ за Най-добра поддържаща мъжка роля през 1994 г. за незабравимото си превъплъщение в маршал Самюъл Джерард в екшън-трилъра „Беглецът“ (The Fugitive).

Филмографията му включва емблематични роли в блокбъстъри и критически признати шедьоври:

  • Култовата фантастична трилогия „Мъже в черно“ (Men in Black), където влиза в ролята на Агент К.
  • Носителят на „Оскар“ за най-добър филм „Няма място за старите кучета“ (No Country for Old Men) на братята Коен.
  • Историческата драма „Линкълн“ (Lincoln) на Стивън Спилбърг, донесла му поредна номинация от Академията.

Извън актьорската игра, Джоунс е признат и като отличен режисьор с проекти като „Трите погребения на Мелкиадес Естрада“ и „Водачът“. Любопитен факт е, че преди да завладее Холивуд, той е бил съквартирант в Харвард на бъдещия вицепрезидент на САЩ Ал Гор и е играл на професионално ниво американски футбол.

Оливър Стоун: Бунтарят зад камерата

Ако Томи Лий Джоунс е лицето на класическата американска сила, то Оливър Стоун е безпощадният критик на американската политическа система и милитаризъм. Режисьорът, който е ветеран от Войната във Виетнам и е награждаван с „Бронзова звезда“ за храброст, превърна личните си травми в сурово и реалистично кино, което промени Холивуд завинаги.

Стоун е носител на три награди „Оскар“ – една за най-добър адаптиран сценарий за „Среднощен експрес“ (1978) и две за най-добра режисура за своите виетнамски шедьоври:

  • „Взвод“ (Platoon, 1986) – считан за един на най-великите военни филми на всички времена.
  • „Роден на четвърти юли“ (Born on the Fourth of July, 1989) с Том Круз.

Стоун е автор и на други провокативни и гениални ленти като политическия трилър „Джей Еф Кей“ (JFK), сатирата „Убийци по рождение“ (Natural Born Killers) и финансовата драма „Уолстрийт“ (Wall Street). През последните години той се насочи към документалното кино, интервюирайки редица противоречиви световни лидери. Дори на 80-годишна възраст режисьорът не губи острия си език, като само преди часове разтресе медиите с брутален коментар, че „модерните финансисти са готови да прережат гърлото на всеки в името на личната печалба“.


САЩ
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