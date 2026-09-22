Дейвид Ковърдейл на 75: Гласът, който превърна „Змията“ в легенда

На 22 септември Дейвид Ковърдейл навършва 75 години. Повече от половин век след началото на кариерата си британският вокалист остава едно от разпознаваемите лица и гласове на хард рока – от Deep Purple до Whitesnake и от блусарските клубове до най-големите американски сцени.

Има рок певци, които просто изпълняват песни. Има и такива, които с гласа си променят облика на групите, в които попадат. Дейвид Ковърдейл принадлежи към втората категория.

Роден на 22 септември 1951 г. в Салтбърн-бай-дъ-Сий, Йоркшир, той започва музикалния си път в местни групи, преди през 1973 г. да получи възможност, която може да промени съдбата на всеки млад музикант – прослушване за Deep Purple.

Ковърдейл не е очевидният избор. Той не е звезда, когато влиза в групата. Deep Purple вече е огромно име, а зад гърба си има албуми като „Machine Head“ и „Made in Japan“. Но напускането на Иън Гилън отваря място за нов вокалист.

Ковърдейл го заема.

И то по начин, който променя самата група.

От Йоркшир до Deep Purple

През 1973 г. Ковърдейл се присъединява към Deep Purple заедно с Глен Хюз. Двамата участват в един от най-интересните периоди в историята на групата.

Резултатът е „Burn“ – албум, който показва, че Deep Purple може да звучи различно, без да губи тежестта си. Гласът на Ковърдейл внася блусова плътност и човешка топлина, докато Хюз добавя свой собствен вокален и басов почерк.

Следват „Stormbringer“ и „Come Taste the Band“, макар Ковърдейл да участва само в първите два от тези албуми. Периодът му в Deep Purple приключва през 1976 г., когато групата се разпада.W

За Ковърдейл обаче това не е край.

Това е началото на нещо негово.

„Whitesnake“ – групата, която носи неговото име

През 1978 г. Ковърдейл създава Whitesnake. В началото групата няма почти нищо общо с гигантската американска рок машина, която светът ще познава десетилетие по-късно.

Ранните Whitesnake са дълбоко вкоренени в британския блус, соул и хард рок. Именно това е музикалната територия, в която Ковърдейл се чувства най-естествено.

Песните са по-мръсни, по-блусарски и далеч по-малко лъскави от продукцията, която ще дойде през 80-те.

Но постепенно „Змията“ започва да се променя.

Албуми като „Slide It In“ показват посоката. Блусът остава, но китарите стават по-тежки, припевите – по-големи, а композициите – по-подходящи за огромни сцени. През 1984 г. „Slide It In“ се превръща в първия албум на Whitesnake, който влиза в Топ 40 на американската класация за албуми, а впоследствие получава двойно платинен сертификат в САЩ.Истинската експлозия обаче тепърва предстои.

1987 – годината, в която всичко избухва

Понякога един албум е достатъчен, за да раздели кариерата на артиста на „преди“ и „след“.

За Ковърдейл това е „Whitesnake“, известен и просто като „1987“.

Албумът излиза през 1987 г. и превръща групата в световна рок сензация. „Here I Go Again“, „Is This Love“, „Still of the Night“ и „Give Me All Your Love“ превръщат Whitesnake в една от най-разпознаваемите групи на епохата. Албумът достига №2 в Billboard 200, а „Here I Go Again“ оглавява американската класация за сингли. „Is This Love“ стига до №2.

Това вече не е просто британска блус рок група.

Това е спектакъл.

MTV превръща видеоклиповете на Whitesnake в част от попкултурата, а образът на групата се променя заедно със звука ѝ. Ковърдейл е в центъра – с дългата си коса, характерния глас, сценичното присъствие и онази смес от блус, сексапил и театралност, която през 80-те се превръща в запазена марка на хард рока.

Видеото към „Here I Go Again“ допълнително засилва ефекта. В него участва моделът и актриса Тауни Китаен, а клипът се превръща в един от емблематичните визуални моменти на MTV ерата.

Но зад лъскавата фасада остава старият Ковърдейл

Това е може би най-интересното в историята му.

Колкото и голяма да става продукцията, Ковърдейл никога не изоставя напълно блус корените си.

„Still of the Night“ е тежък и драматичен рок, но носи ясно усещане за класическия британски блус. „Is This Love“ показва другата страна – баладичната, романтичната, почти соул страна на гласа му.

А „Here I Go Again“ е песен с още по-дълга история. Първоначално тя е записана през 1982 г., но през 1987 г. Ковърдейл я презаписва в нова версия, която се превръща в неговия най-голям хит. Самият той по-късно разказва, че предпочита текста с „drifter“ в новата версия.

Така една стара песен получава втори живот и се превръща в рок химн за поколения.

Ковърдейл и Джими Пейдж – срещата на две легенди

След огромния успех на Whitesnake Ковърдейл не спира да експериментира.

През 1993 г. се появява проектът Coverdale–Page с Джими Пейдж – китариста на Led Zeppelin.

На теория комбинацията изглежда почти неизбежна. Гласът на Ковърдейл и китарата на Пейдж имат общ език – блусът, тежкият рок, големите рифове и драматичните вокални линии.

Албумът „Coverdale–Page“ остава един от най-интересните странични проекти в кариерата и на двамата музиканти.

Това е и поредното доказателство, че Ковърдейл никога не е бил просто „певецът на Whitesnake“.

Името му вече е част от историята на рока

През 2016 г. Deep Purple е приета в Rock & Roll Hall of Fame. Сред официално посочените членове на групата, включени в отличието, е и Дейвид Ковърдейл.

Това има особена символика.

Ковърдейл прекарва сравнително кратко време в Deep Purple – от 1973 до 1976 г. – но този период се оказва достатъчен, за да остави трайна следа.

После той изгражда собствена група, собствен звук и собствена публика.

И ако Deep Purple му дава първата голяма сцена, Whitesnake му дава възможност да изгради собствената си легенда.

Последните години

През 2022 г. Whitesnake трябваше да предприеме прощално турне, но здравословни проблеми принудиха групата да прекрати европейската част, а впоследствие бяха отменени и участията в Северна Америка. В официалното съобщение Ковърдейл посочва лекарските препоръки и продължаващо лечение за инфекция на горните дихателни пътища, която засяга способността му да пее.

През декември 2025 г. самият Ковърдейл обяви и оттеглянето си от социалните мрежи, като написа, че след повече от 50 години в музикалния бизнес иска да се посвети на семейството си, приятелите си и живота извън сцената.

Така днешният му 75-и рожден ден идва в своеобразна нова фаза – не като поредната спирка от турне, а като момент за равносметка.

75 години и един глас, който не може да бъде сбъркан

Дейвид Ковърдейл е от поколението, което превърна хард рока в култура.

Той е част от историята на Deep Purple. Създава Whitesnake. Записва с Джими Пейдж. Пее песни, които продължават да звучат по радиостанциите и сцените десетилетия след появата им.

Но най-важното е друго.

Ковърдейл има глас, който не се нуждае от представяне.

Дори няколко секунди от „Burn“, „Mistreated“, „Fool for Your Loving“, „Still of the Night“, „Is This Love“ или „Here I Go Again“ са достатъчни, за да разберем кой стои зад микрофона.

На 75 той вече не трябва да доказва нищо.

Пътят от един млад певец от Йоркшир до фронтмена на Deep Purple и човека зад една от най-успешните хард рок групи на 80-те е извървян.

А „Here I Go Again“ звучи почти като негов личен девиз.

Той наистина е тръгнал отново и отново.

И всеки път е стигал малко по-далеч.