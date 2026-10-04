Тленните останки на цар Самуил вече са в „Света София“

Тленните останки на цар Самуил вече са положени в базиликата „Света София“ в София, а гражданите могат да отдадат почит пред средновековния български владетел. Те са поставени в специално изработен мраморен саркофаг, който тежи близо три тона и се намира в южната част на напречния кораб на храма.

Саркофагът е монтиран ден преди полагането на останките. Мястото е определено в столичната базилика, след като на 3 октомври тленните останки бяха официално предадени на българската държава в Солун.

От Солун до София

Церемонията по предаването се състоя в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани до София и посрещнати с държавна церемония. От столичния площад „Княз Александър I“ те бяха изпратени в шествие до базиликата „Света София“.

Още преди церемонията Министерският съвет обяви, че гражданите ще могат да отдадат почит пред останките в храма. Премиерът Румен Радев отправи покана към българите с думите: „Каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил.“

Самуил е управлявал България от 997 до 1014 г. Тленните му останки са открити в базиликата „Свети Ахилий“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. За годината на откриването са посочени две различни сведения. В публикацията на „Фокус“ е записано, че това се е случило през 1969 г., докато в съобщение на Министерството на културата се посочва 1965 г.

След полагането им в „Света София“ тленните останки на цар Самуил вече се намират в България, където гражданите могат да се поклонят пред владетеля.

Източници: Фокус, БТА, БНР