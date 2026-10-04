Тленните останки на цар Самуил вече са в „Света София“

Тленните останки на цар Самуил вече са положени в базиликата „Света София“ в София, а гражданите могат да отдадат почит пред средновековния български владетел. Те са поставени в специално изработен мраморен саркофаг, който тежи близо три тона и се намира в южната част на напречния кораб на храма.
Саркофагът е монтиран ден преди полагането на останките. Мястото е определено в столичната базилика, след като на 3 октомври тленните останки бяха официално предадени на българската държава в Солун.
От Солун до София
Церемонията по предаването се състоя в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани до София и посрещнати с държавна церемония. От столичния площад „Княз Александър I“ те бяха изпратени в шествие до базиликата „Света София“.
Още преди церемонията Министерският съвет обяви, че гражданите ще могат да отдадат почит пред останките в храма. Премиерът Румен Радев отправи покана към българите с думите: „Каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил.“
Самуил е управлявал България от 997 до 1014 г. Тленните му останки са открити в базиликата „Свети Ахилий“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. За годината на откриването са посочени две различни сведения. В публикацията на „Фокус“ е записано, че това се е случило през 1969 г., докато в съобщение на Министерството на културата се посочва 1965 г.
След полагането им в „Света София“ тленните останки на цар Самуил вече се намират в България, където гражданите могат да се поклонят пред владетеля.
Източници: Фокус, БТА, БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5, #8
09:38 04.10.2026
2 Бай Марко
09:41 04.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Вярно
До коментар #3 от "Пич":Съгласен съм с вас, . Само ако може да бъде положен в Самуилова крепост, да да може и ние от Петрич да развием туризъм...
09:49 04.10.2026
5 ЧАРРЛЪЪЗ ДАРВЙН
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Е КАК УСПЯ ДА НАПИШЕШ коментар🤔
10:33 04.10.2026
6 Кротнахте Ли Се ?
Сега Идва !
Трудната Част !
10:39 04.10.2026
7 Куку
10:40 04.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.