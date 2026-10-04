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Тленните останки на цар Самуил вече са в „Света София“
  Тема: Известни личности

Тленните останки на цар Самуил вече са в „Света София“

4 Октомври, 2026 09:30 546 8

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Гражданите могат да отдадат почит пред средновековния владетел в специално изработения мраморен саркофаг.

Тленните останки на цар Самуил вече са в „Света София“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Тленните останки на цар Самуил вече са положени в базиликата „Света София“ в София, а гражданите могат да отдадат почит пред средновековния български владетел. Те са поставени в специално изработен мраморен саркофаг, който тежи близо три тона и се намира в южната част на напречния кораб на храма.

Саркофагът е монтиран ден преди полагането на останките. Мястото е определено в столичната базилика, след като на 3 октомври тленните останки бяха официално предадени на българската държава в Солун.

От Солун до София

Церемонията по предаването се състоя в Музея на византийската култура в Солун. След това останките бяха транспортирани до София и посрещнати с държавна церемония. От столичния площад „Княз Александър I“ те бяха изпратени в шествие до базиликата „Света София“.

Още преди церемонията Министерският съвет обяви, че гражданите ще могат да отдадат почит пред останките в храма. Премиерът Румен Радев отправи покана към българите с думите: „Каня всички сънародници на площад „Батенберг“ пред Княжеския дворец в София да посрещнем заедно тленните останки и да се поклоним пред паметта на великия български владетел цар Самуил.“

Самуил е управлявал България от 997 до 1014 г. Тленните му останки са открити в базиликата „Свети Ахилий“ на едноименния остров в Малкото Преспанско езеро. За годината на откриването са посочени две различни сведения. В публикацията на „Фокус“ е записано, че това се е случило през 1969 г., докато в съобщение на Министерството на културата се посочва 1965 г.

След полагането им в „Света София“ тленните останки на цар Самуил вече се намират в България, където гражданите могат да се поклонят пред владетеля.

Източници: Фокус, БТА, БНР


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Оказа се че Данайците са ни пробутали скелет на шимпанзе.Не вярвайте на даровете на Данайците!

    Коментиран от #5, #8

    09:38 04.10.2026

  • 2 Бай Марко

    2 1 Отговор
    Дано Наште не са отворили секретния фонд на Богдан Филов.Само златната,епископска корона от Охрид струва около 40млн.

    09:41 04.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Вярно

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Съгласен съм с вас, . Само ако може да бъде положен в Самуилова крепост, да да може и ние от Петрич да развием туризъм...

    09:49 04.10.2026

  • 5 ЧАРРЛЪЪЗ ДАРВЙН

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Е КАК УСПЯ ДА НАПИШЕШ коментар🤔

    10:33 04.10.2026

  • 6 Кротнахте Ли Се ?

    1 0 Отговор
    Вече !

    Сега Идва !

    Трудната Част !

    10:39 04.10.2026

  • 7 Куку

    0 0 Отговор
    Продължавам да питам,какво правиме ако след въглероден анализ се окаже,че костите са примерно на 500-600 години и са на висш духовник погребан в черквата???

    10:40 04.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.