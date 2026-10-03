Томи Лий на 64: барабанистът, който превърна рока в спектакъл

Когато Томи Лий сяда зад барабаните, сцената рядко остава неподвижна. В най-известния му сценичен номер барабанният комплект се издига над публиката, завърта се и преминава през залата като влакче на ужасите. Така барабанистът на Мотли Крю превръща традиционното соло в самостоятелно рок шоу.

Томи Лий е роден на 3 октомври 1962 г. в Атина, Гърция, като Томас Лий Бас. Днес той навършва 64 години. Израства в Съединените щати, а през 1981 г. заедно с басиста Ники Сикс основава Мотли Крю. Към тях се присъединяват вокалистът Винс Нийл и китаристът Мик Марс.

Групата, която превърна хаоса в стил

Мотли Крю се утвърждава през 80-те години с комбинация от хеви метъл, глем рок, сценична екстравагантност и песни, които стигат до широка публика. След дебютния Too Fast for Love идват Shout at the Devil, Theatre of Pain, Girls, Girls, Girls и Dr. Feelgood. Последният, издаден през 1989 г., става първият албум на групата, достигнал номер едно в американската класация.

Сред най-разпознаваемите песни, в които барабаните на Лий са част от характерния звук на групата, са Kickstart My Heart, Dr. Feelgood, Girls, Girls, Girls и баладата Home Sweet Home. По данни на Мотли Крю групата е продала над 100 милиона албума по света и има звезда на Алеята на славата в Холивуд.

От барабанния комплект до „влакчето“

Лий рано разбира, че барабанистът не трябва да остава в сянката на останалите музиканти. Още през 1986 г. той разказва пред Metal Edge за амбицията си да стигне до най-големите сцени: „Винаги съм казвал, че до 25 години ще свиря във „Форум“ и ще разпродам „Гардън“.

По-късно тази амбиция се пренася и във визуалната страна на концертите. Конструкцията „Crüecifly“ позволява на Лий да изпълнява барабанното си соло, докато се движи над главите на зрителите, върти се и за кратко остава с главата надолу. Идеята се превръща в един от символите на концертите на Мотли Крю.

Самостоятелни проекти и нов живот за историята

Томи Лий не ограничава работата си до Мотли Крю. През 2001 г. създава Methods of Mayhem, където смесва метъл, рап и електронни елементи. Следват самостоятелните албуми Never a Dull Moment, Tommyland: The Ride и Andro, издаден през 2020 г.

Личната му история и годините с Мотли Крю получават нова публика чрез филма „Мръсотията“, който „Нетфликс“ пусна през 2019 г. Лентата е базирана на мемоарите на групата и връща вниманието към времето, когато четирима музиканти от Лос Анджелис превръщат рокендролния излишък в собствена естетика.

Днес Томи Лий остава барабанистът, който не просто свири ритъма, а го изнася във въздуха. На рождения му ден най-точният поздрав е музиката, която продължава да звучи силно, шумно и без страх от височината.

Източници: Metal Edge, Лос Анджелис Таймс