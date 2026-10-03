Какво учат румънските деца за историята на Добруджа

За румънските ученици Добруджа не е отделен задължителен учебен предмет, а тема, която се появява в различни уроци по история. Тя е включена в разказа за древните цивилизации, средновековните държави в румънското пространство и изграждането на модерната румънска държава.
В началото на хронологията стоят гръцките колонии по западния бряг на Черно море – Хистрия, Томис и Калатис. Учениците ги изучават като центрове на търговията и градския живот от античността. След това Добруджа е разглеждана като част от римската провинция Долна Мизия, а по-късно и като територия, през която преминават различни държави и политически влияния. Националният музей за история на Румъния определя древните градове по крайбрежието като важен елемент от културното развитие на региона.
Средновековната Добруджа и Мирча Стари
В програмата за VIII клас е посочено изучаването на средновековните държави в румънското пространство, сред които е включена и Добруджа. В тази част учениците се запознават с Добруджанското деспотство, с политическите му връзки със съседните държави и с управлението на Мирча Стари, владетел на Влашко, чието влияние достига до района между Дунав и Черно море.
Този период обикновено не се представя като непрекъсната история на една и съща държава, а като поредица от политически промени, свързани с Влашко, Византия, Второто българско царство и Османската империя. Така румънските деца научават, че регионът има многослойно минало, в което се преплитат румънски, български, гръцки, византийски, османски и татарски влияния.
1878 г. е водещият момент в учебния разказ
Най-силен акцент получава Руско-турската война от 1877-1878 г. и последвалото международно уреждане на границите. В румънската учебна рамка темата е формулирана като „завладяване на държавната независимост и обединяване на Добруджа“. Берлинският договор от 1 юли 1878 г. признава независимостта на Румъния и поставя Северна Добруджа, делтата на Дунав и Змийския остров под румънска власт.
Този епизод е свързан с по-широкия разказ за създаването на модерната румънска държава. В него Добруджа е представена като територия, придобита след война и международен договор, а не като част от административните граници на Румъния още от обединението на Влашко и Молдова през 1859 г.
В по-горните класове се изучава и следващата промяна. След Букурещкия договор от 1913 г. Румъния получава Южна Добруджа, известна като Кадрилатер, с градовете Силистра и Добрич. През 1940 г. територията е върната на България с Крайовския договор. Така учебният разказ включва не само разширяването на Румъния, но и загубата на Южна Добруджа.
Регионалната история остава по-ограничена
Колко подробно се разглеждат местните общности, османският период и животът на турци, татари, българи, руснаци, гърци и други групи зависи от конкретния учебник и от учителя. Министерството на образованието посочва, че учебниците се разработват и оценяват въз основа на одобрени учебни програми, а училищата работят с различни утвърдени издания.
Още през 2010 г. историкът Георге Думитрашку формулира критика, че „в учебниците по история Добруджа е отразена само в няколко изречения“. Тя показва разликата между националния учебен разказ, в който Добруджа е важна заради 1878 и 1913 г., и местната история, която включва много повече теми – етническото многообразие, религиите, градовете, преселенията и ежедневието на населението.
В крайна сметка румънските деца учат за Добруджа най-вече като за кръстопът на цивилизации и като за територия, свързана с независимостта и териториалното изграждане на Румъния. Пълната история на региона обаче остава по-широка от рамките на националната програма.
Източници: Куегет Либер
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какво учат
Коментиран от #3, #4
15:07 03.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 НРБ
До коментар #1 от "Какво учат":Преди 10 ноември в българските читанки за руснаците се учеше че били освободители а днес се учи че ни били освободили от благодатното 5 вековно турско управление за да ни окупират. А върви доказвай коя история е правилната..
Коментиран от #5
15:15 03.10.2026
4 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #1 от "Какво учат":Не съм румънофоб, но поговорете в Добруджа със старите хора да чуете какво ще Ви разкажат. В мрежата може да се намерят доста неща, но не е всичко. Например, малко преди присъединяването към България на Южна Добруджа - 1940г., румънското правителство мобилизира местните Българи-мъже в румънската армия, но от тях никой не се връща след края на ВСВ. Официалното съобщение е, че са загинали във войната, а всъщност те веднага са избити. Част от труповете са хвърлени в понорите и затрупани , а други - в река Дунав. Спасяват се само тези, които вместо да отидат на мобилизационния пункт, преминават на Българска територия, подкупвайки корумпираните румънски граничари.
За пореден път се убеждавам,колко малко се знае за Българската История, дори новата, пък какво остава за древната.
15:21 03.10.2026
5 Историята
До коментар #3 от "НРБ":Тя е мащеха за едната страна и родна майка за другата. Зависи от коя страна на събитията си:)
15:28 03.10.2026
6 отстрани
15:29 03.10.2026