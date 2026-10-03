Какво учат румънските деца за историята на Добруджа

За румънските ученици Добруджа не е отделен задължителен учебен предмет, а тема, която се появява в различни уроци по история. Тя е включена в разказа за древните цивилизации, средновековните държави в румънското пространство и изграждането на модерната румънска държава.

В началото на хронологията стоят гръцките колонии по западния бряг на Черно море – Хистрия, Томис и Калатис. Учениците ги изучават като центрове на търговията и градския живот от античността. След това Добруджа е разглеждана като част от римската провинция Долна Мизия, а по-късно и като територия, през която преминават различни държави и политически влияния. Националният музей за история на Румъния определя древните градове по крайбрежието като важен елемент от културното развитие на региона.

Средновековната Добруджа и Мирча Стари

В програмата за VIII клас е посочено изучаването на средновековните държави в румънското пространство, сред които е включена и Добруджа. В тази част учениците се запознават с Добруджанското деспотство, с политическите му връзки със съседните държави и с управлението на Мирча Стари, владетел на Влашко, чието влияние достига до района между Дунав и Черно море.

Този период обикновено не се представя като непрекъсната история на една и съща държава, а като поредица от политически промени, свързани с Влашко, Византия, Второто българско царство и Османската империя. Така румънските деца научават, че регионът има многослойно минало, в което се преплитат румънски, български, гръцки, византийски, османски и татарски влияния.

1878 г. е водещият момент в учебния разказ

Най-силен акцент получава Руско-турската война от 1877-1878 г. и последвалото международно уреждане на границите. В румънската учебна рамка темата е формулирана като „завладяване на държавната независимост и обединяване на Добруджа“. Берлинският договор от 1 юли 1878 г. признава независимостта на Румъния и поставя Северна Добруджа, делтата на Дунав и Змийския остров под румънска власт.

Този епизод е свързан с по-широкия разказ за създаването на модерната румънска държава. В него Добруджа е представена като територия, придобита след война и международен договор, а не като част от административните граници на Румъния още от обединението на Влашко и Молдова през 1859 г.

В по-горните класове се изучава и следващата промяна. След Букурещкия договор от 1913 г. Румъния получава Южна Добруджа, известна като Кадрилатер, с градовете Силистра и Добрич. През 1940 г. територията е върната на България с Крайовския договор. Така учебният разказ включва не само разширяването на Румъния, но и загубата на Южна Добруджа.

Регионалната история остава по-ограничена

Колко подробно се разглеждат местните общности, османският период и животът на турци, татари, българи, руснаци, гърци и други групи зависи от конкретния учебник и от учителя. Министерството на образованието посочва, че учебниците се разработват и оценяват въз основа на одобрени учебни програми, а училищата работят с различни утвърдени издания.

Още през 2010 г. историкът Георге Думитрашку формулира критика, че „в учебниците по история Добруджа е отразена само в няколко изречения“. Тя показва разликата между националния учебен разказ, в който Добруджа е важна заради 1878 и 1913 г., и местната история, която включва много повече теми – етническото многообразие, религиите, градовете, преселенията и ежедневието на населението.

В крайна сметка румънските деца учат за Добруджа най-вече като за кръстопът на цивилизации и като за територия, свързана с независимостта и териториалното изграждане на Румъния. Пълната история на региона обаче остава по-широка от рамките на националната програма.

Източници: Куегет Либер