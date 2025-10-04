Новини
Култура »
4 октомври 1582 г. Григорианският календар

4 Октомври, 2025 05:18 4 616 12

4 октомври 1582 г. Григорианският календар

  • папа григорий xiii-
  • григориански календар

Той поправя древноримския Юлиански календар, като в него са нанесени някои корекции

4 октомври 1582 г. Григорианският календар - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Григорианският календар е въведен в употреба на 4 октомври 1582 г. в съответствие с була от 24 февруари 1582 г. на папа Григорий XIII, чието име носи и днес.

Той поправя древноримския Юлиански календар, като в него са нанесени някои корекции, за да се отчете по-точно дължината на тропическата година. В Юлианския календар се приема, че времето между две последователни пролетни равноденствия е 365,25 дни и дробната част се компенсира, като една на всеки четири години има с един ден повече (високосна година). При Григорианския календар годините, кратни на 100 не са високосни (с изключение на годините, кратни на 400, т.е. на всеки четири века се пропускат три високосни години, като например 1700, 1800 и 1900 година), което дава средна продължителност на годината от 365,2425 дни. Тази стойност се доближава значително до продължителността на тропическата година – например времето между пролетните равноденствия през 2000 година е 365,242374 дни.

Григорианският календар е възприет в различните страни по различно време, като този процес продължава почти три века и половина. Въведен е в България със закон, гласуван от Народното събрание на 14 март 1916 г., като отчитането на времето единствено по нов стил започва от 1 април 1916 г. според юлианския календар (14 април според григорианския календар).

Това се налага заради включването на родината ни в Първата световна война.

Саудитска Арабия премина от 2 октомври 2016 г. на Григорианския календар като основа за плащанията на възнагражденията на държавните служители.

При основаването на кралството през 1932 година е възприет ислямският лунен календар. Ислямската година е средно с 11 дни по-къса от григорианската.


Италия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google NewsЧетете ни и в Google News


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 РАДИО ЕЛТО

    7 4 Отговор
    БЛАГОДАРЯ за ИСТОРИЧСКО ИНФОРМАТИВНАТА СТАТИЯ господин МИХАЙЛОВ

    Коментиран от #2, #5

    04:21 04.10.2021

  • 2 Кондратий 1

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "РАДИО ЕЛТО":

    Па купи и изпрати ракия! Мерси, мерси! Няма градус, няма радост!

    04:30 04.10.2021

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 цербер

    2 0 Отговор
    На 4-ти октомври 1582-ра г. е въведен ГригорианскиЯ календар.

    09:44 04.10.2021

  • 8 зелен петел

    1 1 Отговор
    Малко повечко кОлтура трябва.

    09:45 04.10.2021

  • 9 Гад Заяви

    8 2 Отговор
    Хиляди години преди папството на Григорий III българите са имали своя по-точен календар. След като са заимствали някои математически и астрономически истини от него, Ватиканът е наложил своето творчество. После са скрили всички български книги в секретния архив на Ватикана, където не са пуснали и нашия мишок - културен шпионин Божидар Димитров, колкото и да е напивал придружаващия го прелат... Всякаква българска литература, писана на трьок-български език на българица или на арабица са затворени зад 9 врати във Ватикана вече повече от 600 години и във Восточний институт в Санкт-Петербург откакто е създаден. И бял свят няма да видят, докато някой Батман българин не проникне тайно там...

    Коментиран от #11, #12

    10:56 04.10.2021

  • 10 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 0 Отговор
    Венци пияндето, ти cи мaлoгрaмoтeн, мoйтo мoмчe

    13:21 04.10.2021

  • 11 Павел Пенев

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гад Заяви":

    Приемам само първата част на името ти.

    13:27 04.10.2021

  • 12 Въпрос

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Гад Заяви":

    От къде си толкова осведомен ?
    а) Чу го на автобусната спирка.
    б) Баба ти ти го разказа.
    в) Прочетете го във фейсбук.
    г) Въобрази си го под въздействие на наркотици.

    06:03 04.10.2025