Андреа Бочели на 68: момчето от Тоскана, което превърна гласа си в световен феномен

На 22 септември 1958 г. в Лаятико, малко тосканско градче край Пиза, се ражда момче, което един ден ще се превърне в един от най-разпознаваемите гласове в света.

Днес това момче е на 68 години.

Името му е Андреа Бочели.

Историята му обаче не е просто история за световноизвестен тенор. Тя е история за човек, който успява да съчетае опера, класическа музика и поп, за да стигне до публика, която далеч надхвърля традиционния оперен свят.

Пътят до световната сцена започва много по-скромно.

От шестгодишен пред пианото

Бочели започва да учи пиано едва на шест години. По-късно се занимава и с флейта и саксофон, но постепенно разбира, че именно гласът ще бъде неговият истински инструмент.

Още като дете той проявява силен интерес към операта и музиката. През 1970 г. идва и първият му успех в певчески конкурс, където изпълнява „O sole mio“.

Следват години на обучение, работа и търсене на собствен път.

Любопитното е, че преди да стане световна звезда, Бочели учи право в Университета в Пиза.

И не просто учи.

Той завършва.

За да се издържа по време на студентските си години, свири на пиано в барове.

Така бъдещият световноизвестен тенор прекарва част от младостта си между учебниците по право и пианото в малките италиански заведения.

Срещата с Франко Корели

Един от най-важните хора в ранната му кариера е легендарният италиански тенор Франко Корели.

Бочели се обучава при него и развива вокалната си техника, която по-късно ще се превърне в основата на характерния му стил.

Но големият пробив все още предстои.

Той идва през 1994 г.

Сан Ремо променя всичко

През 1994 г. Бочели участва във фестивала в Сан Ремо и печели категорията за нови изпълнители с песента „Il mare calmo della sera“.

Това се оказва решаващ момент.

Италианската публика започва да говори за него, а кариерата му тръгва нагоре с огромна скорост.

През същата година той прави и своя оперен дебют в „Макбет“ на Верди в ролята на Макдъф. Само месеци по-късно е поканен да пее „Adeste Fideles“ във Ватикана пред папата.

Така в рамките на една година Бочели успява да привлече вниманието едновременно на поп публиката и на света на операта.

Гласът, който премина границите на операта

Бочели никога не остава само оперен певец.

Това е една от причините да достигне до публика, която иначе рядко слуша опера.

Той записва класически арии, но същевременно работи с едни от най-големите имена в поп музиката. Пял е с Ед Шийрън, Дуа Липа, Джош Гробан и много други изпълнители.

Албумът му „Sì“ от 2018 г. се превръща в огромен международен успех. Той достига първо място в класациите за албуми във Великобритания и САЩ – забележително постижение за италиански изпълнител.

Това е показателно за феномена Бочели.

Той успява да направи операта по-близка до хора, които никога не са стъпвали в оперен театър.

„Con te partirò“ и песента, която обиколи света

Сред най-разпознаваемите песни, свързани с името му, е „Con te partirò“.

Песента постепенно се превръща в международен хит, а версията „Time to Say Goodbye“, изпълнена с британската певица Сара Брайтман, прави Бочели познат на още по-широка публика.

Това е моментът, в който неговият глас окончателно излиза извън границите на Италия.

От този момент нататък той започва да пее на най-големите световни сцени.

От операта до най-големите събития

През годините Бочели пее пред президенти, папи и държавни лидери, а също така участва в международни церемонии и културни събития.

През 2010 г. получава звезда на Холивудската алея на славата за приноса си към музиката.

Но независимо от мащаба на сцената, в основата винаги остава едно и също нещо – гласът.

Музиката като лична кауза

Бочели използва известността си и извън музикалната сцена.

През 2011 г. основава фондацията Andrea Bocelli Foundation, която подкрепя хора и общности в нужда.

Това е част от друга страна на неговия публичен образ – музикант, който използва популярността си и за благотворителни инициативи.

През последните години Бочели продължава да концертира по света и да записва нова музика.

68 години и глас, който не спира

На 68 години Андреа Бочели продължава да бъде активен на сцената.

И може би най-любопитното в неговата история е, че зад световната звезда стои човек, започнал от малко тосканско градче, учил право, свирил по барове и мечтал да превърне музиката в своя професия.

Днес неговият глас се разпознава от милиони хора.

Той пее опера, поп, класика и песни, които са превърнали цели стадиони в огромни концертни зали.

А когато човек чуе първите ноти на „Con te partirò“, е трудно да си представи, че зад този световен феномен някога е стояло едно момче от Лаятико, което просто е обичало музиката.

Днес Андреа Бочели празнува 68-ия си рожден ден. И историята му показва, че понякога един глас наистина може да прекоси границите на държави, жанрове и поколения.