Ед Шийрън се извини за думите си за Израел и Газа, но отново беше подложен на критики

Ед Шийрън отново се оказа в центъра на публичен спор заради позицията си по войната в Газа и събитията около Израел.
На 19 септември британският певец се качи на сцената за първи път след разразилия се скандал около участието му в турнето. Преди следващия си концерт Шийрън се обърна към публиката и заяви, че е трябвало да взема трудни решения и че е допускал грешки.
„Много, много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете си и повече не мога да крия чувствата си по този въпрос“, заяви певецът.
Шийрън определи случилото се в Израел и събитията около 7 октомври като ужасни и посочи, че те са задълбочили историческата болка на еврейския народ.
В същото време той определи случващото се в Газа като „катастрофално, неоправдано и непропорционално“.
Как се стигна до скандала
Случаят се разви на фона на решението на рапъра Маклемор да се оттегли от турнето на Шийрън заради пропалестинските си изказвания.
След това и други участници в турнето са отказали да се появят заедно с певеца. Шийрън от своя страна е посочил организаторите като отговорни за отменения концерт.
Последвалите му изявления предизвикаха нова вълна от реакции.
Сред критиците му е британският журналист Пиърс Морган, който заяви, че Шийрън не е трябвало да се чувства принуден да прави публични изявления по темата.
Спорът продължава
Случаят показва колко трудно за международните звезди се оказва публичното заемане на позиция по един от най-разделящите обществото международни конфликти.
За Шийрън темата се превърна в проблем не само около отделни негови изказвания, но и около концертната му дейност и отношенията му с други изпълнители.
Певецът обаче продължава с концертите си, като последното му обръщение към публиката представлява опит да обясни публично позицията си и да изрази съжаление за допуснатите грешки.
Историята вероятно ще продължи да предизвиква реакции, тъй като всяко изказване на световноизвестни артисти по темата за Израел и Газа привлича значително обществено внимание.
Източници: Sky News, Индипендънт
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