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Ед Шийрън се извини за думите си за Израел и Газа, но отново беше подложен на критики
  Тема: Известни личности

Ед Шийрън се извини за думите си за Израел и Газа, но отново беше подложен на критики

22 Септември, 2026 08:15, обновена 22 Септември, 2026 08:20 578 4

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  • макълмор-
  • известни личности

Британският певец заяви, че е допуснал грешки и не иска да разочарова феновете си

Ед Шийрън се извини за думите си за Израел и Газа, но отново беше подложен на критики - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ед Шийрън отново се оказа в центъра на публичен спор заради позицията си по войната в Газа и събитията около Израел.

На 19 септември британският певец се качи на сцената за първи път след разразилия се скандал около участието му в турнето. Преди следващия си концерт Шийрън се обърна към публиката и заяви, че е трябвало да взема трудни решения и че е допускал грешки.

„Много, много съжалявам. Не искам да разочаровам феновете си и повече не мога да крия чувствата си по този въпрос“, заяви певецът.

Шийрън определи случилото се в Израел и събитията около 7 октомври като ужасни и посочи, че те са задълбочили историческата болка на еврейския народ.

В същото време той определи случващото се в Газа като „катастрофално, неоправдано и непропорционално“.

Как се стигна до скандала

Случаят се разви на фона на решението на рапъра Маклемор да се оттегли от турнето на Шийрън заради пропалестинските си изказвания.

След това и други участници в турнето са отказали да се появят заедно с певеца. Шийрън от своя страна е посочил организаторите като отговорни за отменения концерт.

Последвалите му изявления предизвикаха нова вълна от реакции.

Сред критиците му е британският журналист Пиърс Морган, който заяви, че Шийрън не е трябвало да се чувства принуден да прави публични изявления по темата.

Спорът продължава

Случаят показва колко трудно за международните звезди се оказва публичното заемане на позиция по един от най-разделящите обществото международни конфликти.

За Шийрън темата се превърна в проблем не само около отделни негови изказвания, но и около концертната му дейност и отношенията му с други изпълнители.

Певецът обаче продължава с концертите си, като последното му обръщение към публиката представлява опит да обясни публично позицията си и да изрази съжаление за допуснатите грешки.

Историята вероятно ще продължи да предизвиква реакции, тъй като всяко изказване на световноизвестни артисти по темата за Израел и Газа привлича значително обществено внимание.

Източници: Sky News, Индипендънт


Великобритания
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    Войната вав Газа си е чист геноцид!

    08:32 22.09.2026

  • 3 си пън

    8 0 Отговор
    шийрън,кво значи трудни решения,не си на съд,или си за богонасраните убийци или не си,какво го усукваш,кажи,че си зависим и толкоз,или не повдигай темата

    08:34 22.09.2026

  • 4 Георги

    2 0 Отговор
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    08:47 22.09.2026