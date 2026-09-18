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Легендата на Kansas Кери Ливгрен на 77 години

Легендата на Kansas Кери Ливгрен на 77 години

18 Септември, 2026 13:52, обновена 18 Септември, 2026 14:01 390 0

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Основателят на прогресив рок иконите и автор на вечния хит "Dust in the Wind" празнува рожден ден

Легендата на Kansas Кери Ливгрен на 77 години - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес светът на рок музиката има специален повод за празнуване. Рок легендата Кери Ливгрен, съосновател, основен композитор и китарист на емблематичната американска рок група Kansas, отбелязва своя 77-и рожден ден. Роден на 18 септември 1949 г. в Топика, Канзас, музикантът остава в историята като един от най-влиятелните умове в прогресив рок жанра през 70-те и 80-те години на миналия век.

Кери Ливгрен е геният зад най-големите и разпознаваеми хитове на бандата. Негово дело са безсмъртните композиции "Carry On Wayward Son" и философската акустична балада "Dust in the Wind". Любопитен факт е, че "Dust in the Wind" първоначално започва просто като упражнение за пръсти на акустична китара, което Ливгрен свири у дома, докато съпругата му не го подтиква да я превърне в истинска песен.

През годините Kansas постига главозамайващ световен успех, продавайки над 14 милиона сертифицирани копия от своите албуми. Музикалното наследство на Кери Ливгрен е почетено и от Историческото общество на щата Канзас, което го вписва в списъка на най-известните граждани на щата, а платиненият му диск за албума "Monolith" днес виси в Музея на историята в Канзас.

Въпреки че през 1983 г. Ливгрен напуска официално групата, за да се посвети на солови проекти и на християнския рок с формацията AD, неговата дълбока връзка с Kansas никога не прекъсва напълно. През есента на 2025 г. той изненада феновете, като се събра на сцената с класическите членове на бандата за специално бурно приветствано шоу. През 2026 г. легендарната група продължава активно да концертира в обновена конфигурация, но феновете по цял свят днес отдават почит именно на човека, който сътвори нейната музикална душа.

Честит рожден ден на Кери Ливгрен! Неговите сложни композиции и вдъхновяващи текстове продължават да звучат по радиостанциите и да вълнуват милиони хора по земното кълбо.


САЩ
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