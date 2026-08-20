Робърт Плант, Йън Гилън, Джон Дийкън и Джоуи Темпест "пораснаха" с една година

Днес, 20 август 2026 г., светът на музиката се прекланя пред една от най-великите си икони – неподражаемия Робърт Плант, който навършва 78 години. Наричан „Златният бог“ на рок музиката, емблематичният фронтмен на Led Zeppelin продължава да доказва, че възрастта е просто цифра, когато творческият дух отказва да спре да се развива. Вместо да лежи на старите лаври на вечни класики като Stairway to Heaven и Kashmir, Плант посреща своя празник в пика на поредното си успешно световно турне.

Магията под звездите на Пловдив и новото начало със Saving Grace

За българските фенове тази година бе особено специална. Само преди броени седмици – на 6 юли 2026 г. – родните почитатели на качествения рок имаха привилегията да преживеят едно от най-интимните музикални събития в съвременната история. Робърт Плант изнесе вълшебен концерт на Античния театър в Пловдив, организиран по покана на Fest Team.

Заедно с новия си проект Saving Grace и невероятната вокалистка Сюзи Диан, Плант представи програмата „All That Glitters…“. Вместо оглушителен стадионен рок, Античният театър бе озвучен от дълбоки, многопластови акустични интерпретации, вплели в себе си блус, уест коуст психеделия и традиционен фолк. Пресата и критиците определиха събитието като трансцендентално преживяване, показващо Плант в неговата най-чиста и съзерцателна светлина.

Гласът, който дефинира рок ерата

Роден на 20 август 1948 г. в Уест Бромич, Англия, Робърт Плант променя завинаги дефиницията за рок вокалист след сформирането на Led Zeppelin през 1968 г. Със своя огромен вокален диапазон, сурова сценична енергия и мистични текстове, повлияни от Толкин и стария блус, той се превръща в архетип за фронтмен.

След разпадането на групата през 1980 г. поради внезапната смърт на барабаниста Джон Бонъм, Плант категорично отказва да се превърне в „носталгичен артист“. Неговата соло кариера е низ от смели експерименти – от ню уейв проекти през 80-те, през световнопризнатото сътрудничество с Алисън Крос, до сегашното му творчество със Saving Grace, чийто едноименен албум спечели признанието за рок албум на годината [източник: ultimateclassicrock.com].

Какво предстои за „Златния бог“?

След като през май, юни и юли тази година Плант прекоси Южна Америка и Европа с десетки разпродадени концерти [източник: songkick.com], почивката за рожденика няма да продължи дълго. Само след месец, на 18 септември 2026 г., стартира третата част от мащабното му американско турне „Up The Sharp End“, което ще започне от Сейнт Луис и ще премине през ключови сцени в Сан Франциско, Чикаго и Минеаполис [източник: consequence.net].

На 78-годишна възраст Робърт Плант остава пример за артист, чийто глас е улегнал и придобил нови, още по-богати текстури. Той не просто пренаписва историята на рока – той продължава да я създава тук и сега.

Иън Гилън на 81: Гласът на рок легендата не остарява

На 19 август една от най-влиятелните фигури в историята на световната музика – легендарният вокалист на Deep Purple Иън Гилън, навърши 81 години . Роден през 1945 г. в Англия, Гилън остава символ на неподражаема вокална мощ, харизма и неостаряващ рокендрол дух. Рожденият му ден тази година съвпада с два огромни акцента, които вълнуват милиони фенове по целия свят.

Преди броени дни, на 12 август 2026 г., рок светът стана свидетел на истинско чудо. По време на концерт на Deep Purple в Ню Йорк, легендарният китарист и съосновател на групата Ричи Блекмор се качи на една сцена с Гилън за първи път от 33 години насам . Двамата изпълниха вечния химн "Smoke on the Water", слагайки край на десетилетното си творческо и лично напрежение. Както съобщава авторитетното издание Guitar Player, това събиране е било дълбоко емоционално и за двамата музиканти, които са осъзнали, че това може да е един от последните им шансове да свирят заедно. Гилън изпрати своя колега с думите: „Беше абсолютна чест да посрещнем обратно на сцената основателя, голямата легенда, безсмъртния Ричи Блекмор!“.

Освен с това историческо събитие, рожденият ден на Иън Гилън е изключително актуален и за българската публика. Само след малко повече от месец, на 29 септември 2026 г., Deep Purple ще открият европейската част от световното си турне с концерт в София . Рок титаните ще разтърсят зала "Арена 8888 София", представяйки парчета от новия си студиен албум "Splat!", както и златните класики "Highway Star", "Lazy" и "Space Truckin'". Официалният сайт на групата (deeppurple.com) потвърждава, че след София обиколката продължава в Германия, Франция и Великобритания.

Кариерата на Иън Гилън преминава през златните страници на хард рока. Гласът му, който в ранните години ковеше история с многопластови фалсети и писъци в шедьовъра "Child in Time", е запечатан в емблематичните албуми "Deep Purple in Rock", "Fireball" и "Machine Head". Освен с Deep Purple, Гилън остави незаличима следа като вокалист на Black Sabbath в албума "Born Again" (1983 г.) и с култовото си превъплъщение в оригиналния запис на рок операта „Исус Христос суперзвезда“ на Тим Райс.

На 81 години Иън Гилън доказва, че възрастта е просто цифра. Наред със сценичните си изяви, той вече обяви и автобиографичното си разговорно турне „Talking Gib'rish Tour“, планирано за пролетта на 2027 г..Гилън е определен за един от най-великите рок фронтмени на всички времена, чиято енергия продължава да вдъхновява поколения наред.

Джон Дийкън от Queen навърши 75: Легендата, която избра тишината

Световната музикална сцена отбеляза вчера 75-ия рожден ден на Джон Дийкън – гениалният басист на култовата рок група Queen . Докато милиони фенове по света заливат социалните мрежи с пожелания към "тихия член" на бандата, самият Дийкън посреща личния си юбилей в Южен Лондон в пълно уединение. Той избра този път преди близо три десетилетия и до днес не е нарушил мълчанието си.

Създателят на най-великите баслинии в рока

Джон Дийкън се присъединява към Queen през 1971 г. като най-младия и последен официален член на състава. Макар и в сянката на екстравагантния Фреди Меркюри, Дийкън се доказва като тайното оръжие на групата. Негово дело са някои от най-големите комерсиални хитове в историята на рок музиката.

Сред шедьоврите, написани изцяло от него, изпъкват:

Another One Bites the Dust – най-продаваният сингъл в историята на Queen.

I Want to Break Free – емблематичният химн на свободата.

You're My Best Friend – трогателното любовно писмо, превърнато в хит.

Under Pressure – съавтор на незабравимия бас риф заедно с Дейвид Боуи.

Дийкън не е просто музикант, а дипломиран инженер по електроника. Именно неговите технически познания раждат легендарния домашно изработен усилвател "Deacy Amp" , помогнал за създаването на специфичния китарен звук на Брайън Мей.

Защо "Дийки" се отказа от славата?

Повратният момент в живота на музиканта е трагичната смърт на Фреди Меркюри през ноември 1991 г. Дийкън понася изключително тежко загубата на своя близък приятел. Последната му публична поява с Queen е през януари 1997 г. на благотворително събитие в Париж с Елтън Джон. Веднага след това той заявява на колегите си, че без Фреди групата няма смисъл, и се оттегля окончателно.

През годините Джон Дийкън категорично отказва участие в мегауспешните турнета на Queen с Пол Роджърс и Адам Ламбърт, както и присъствие на церемонията по въвеждането им в Залата на славата на рок енд рола.

Връзката с Queen през 2026 година

Въпреки че живее като обикновен гражданин в Лондон и избягва папараците, Дийкън все още държи ключа към бизнес решенията на мегакорпорацията Queen. В актуално интервю за музикалната платформа Ultimate Classic Rock, Брайън Мей потвърди, че Дийкън има право на вето върху всеки проект. "Ние не комуникираме директно, а чрез мениджмънта ни. Той дава своята благословия за всичко, което правим, но не желае творческия стрес", споделя Мей.

През изминалата година Дийкън направи и изключително рядък жест, като се съгласи да подпише лимитирано юбилейно издание на албума "A Night at the Opera" с цел благотворителен аукцион за фондацията на Меркюри (The Mercury Phoenix Trust). Това бе първият му подобен акт от десетилетия насам, доказващ, че макар тиха, връзката му с наследството на бандата остава жива.

Честит 75-и рожден ден на Джон Дийкън – човекът, който доказа, че не е нужно да викаш, за да бъдеш чут от цяла една епоха!

Джоуи Темпест на 63: Гласът на Europe не губи харизма и дух

На 19 август легендарният вокалист и основен композитор на шведската рок група Europe – Джоуи Темпест (Joey Tempest), навърши 63 години. . Роден под името Ролф Магнус Йоаким Ларсон през 1963 г. в Стокхолм, той остава един от най-разпознаваемите и влиятелни гласове в историята на мелодичния хард рок и глем метъла. Към 7:20 часа тази сутрин хиляди фенове в социалните мрежи вече заливат официалните канали на групата с поздравления за празника му.

Вечната ера на "The Final Countdown"

Джоуи Темпест съосновава групата Europe (първоначално наречена Force) през 1979 г. заедно с китариста Джон Норъм. Световният пробив на бандата идва през 1986 г. с третия им студиен албум "The Final Countdown" , чийто едноименен сингъл е изцяло написан от Темпест. Емблематичното клавирно въведение, което музикантът измисля още като тийнейджър, превръща парчето в глобален феномен, оглавил класациите в над 25 държави.

През годините гласът на Темпест вдъхва живот на незабравими рок класики като:

"Carrie" – емблематичната силова балада на 80-те години.

"Rock the Night" – химнът на арена рока.

"Cherokee" и "Superstitious" – песни, демонстриращи неговия зрял композиторски талант.

Според официалната му биография в Уикипедия (en.wikipedia.org/wiki/Joey_Tempest), след временната раздяла на Europe през 1992 г., Темпест издава три успешни самостоятелни албума, преди групата да се събере отново в класическия си състав в началото на новия век.

Какво предстои за Джоуи Темпест и Europe през 2026 година?

Рок динозаврите доказват, че времето няма власт над тях. Само преди броени месеци те приключиха успешно лятното си европейско турне, а по информация от рок портала Sleaze Roxx (sleazeroxx.com), през септември и октомври 2026 г. настъпва кулминацията на годината – мащабното юбилейно турне "The Final Countdown 40th Anniversary 2026" . Очаква се бандата да обиколи 12 държави. Заедно с това феновете тръпнат в очакване и на най-новия им студиен албум със заглавие "Come This Madness", чиято премиера също е насрочена за следващия месец.

Българските почитатели пазят топли спомени от гостуванията на групата у нас. В архивни интервюта за българските медии WeRock и Metal Hangar 18, Темпест неведнъж е споделял, че българската публика е изключително енергична, гладна за истински рок и винаги заема специално място в сърцето му. На 63 години Джоуи Темпест остава на сцената – със същата харизма, непроменен буен дух и глас, който продължава да вдига стадионите на крака.

Фил Лайнът: Момчето, което се върна в града и остана легенда

Днес, 20 август 2026 г., светът на рок музиката отбелязва 77-ата годишнина от рождението на един от най-харизматичните, пламенни и неповторими фронтмени в историята – Фил Лайнът (Phil Lynott). Човекът, който превърна Тин Лизи (Thin Lizzy) в институция и изпя химни като "The Boys Are Back in Town" и "Whiskey in the Jar", си отиде твърде млад, едва на 36 години, но остави след себе си музикално наследство, което продължава да вдъхновява поколения наред.

Пътят на черното момче от Дъблин

Роден в Англия през 1949 г., но израснал в Дъблин под грижите на своите баба и дядо, Филип Парис Лайнът носи в себе си духа на автентичния ирландски бунт. Неговият бурен житейски път, белязан от ранните сблъсъци с предразсъдъците, го превръща в първата истинска международна рок звезда на Ирландия, проправила път за колоси като U2.

През 1969 г. Лайнът основава Thin Lizzy заедно с барабаниста Брайън Дауни. Комбинацията от специфичния му, ритмичен стил на свирене на бас китара с перце и неговите поетични, социално ангажирани текстове бързо ги отличава от останалите банди от епохата. Групата пионерства в т.нар. "двоен китарен звук" благодарение на легендарния тандем Скот Горам и Брайън Робъртсън (по-късно заменен за кратки периоди от виртуоза Гери Мур).

Големите хитове и уличната поезия

Музикалната библиография на Thin Lizzy остава златна страница в класическия рок. Световният пробив идва с рок адаптацията на традиционния ирландски фолклорен хит "Whiskey in the Jar" през 1973 г.

Следва истинският триумф с албума Jailbreak (1976 г.) и вечното парче "The Boys Are Back in Town", което достига челни позиции в световните класации. Лайнът обаче не е просто рок дивак; неговата уязвима страна блести в балади като "Sarah" (посветена на новородената му дъщеря) и в съвместния му мегахит с Гери Мур "Out in the Fields" през 1985 г.

Трагичният край и безсмъртното наследство

За съжаление, блясъкът на сцената крие и мрачна реалност. През 80-те години зависимостта на Фил от хероина и алкохола се задълбочава. На 4 януари 1986 г. той умира в болница в Солсбъри от сърдечна недостатъчност и пневмония, предизвикани от септицемия.

Но легендите не умират. Както отбелязва официалната фейсбук страница на бандата Thin Lizzy, неговият дух продължава да живее по улиците на Дъблин, където през 2005 г. бе издигната негова бронзова статуя в цял ръст. Музиката му остава символ на уличната романтика, на момчетата, които винаги се завръщат в града, и на един неподражаем ирландски чар, който рокът никога повече не видя.