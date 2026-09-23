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Матю Макконъхи за побоите с Уди Харелсън: „Още кръв ще се лее“

Матю Макконъхи за побоите с Уди Харелсън: „Още кръв ще се лее“

23 Септември, 2026 16:31, обновена 23 Септември, 2026 16:36 1 085 3

  • матю макконъхи-
  • уди харелсън-
  • братя-
  • apple tv+-
  • култура

Актьорът разкри, че приятелството им е преживяло и физически сблъсъци, покрай сериала „Братя“.

Матю Макконъхи за побоите с Уди Харелсън: „Още кръв ще се лее“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Матю Макконъхи разказа, че сблъсъците му с Уди Харелсън понякога са стигали до кръвопролитие, но двамата са запазили близкото си приятелство повече от три десетилетия, съобщи Entertainment Weekly.

„Кости не сме чупили. Но кръв се е проливала — и още ще се пролива“, казва Макконъхи. По думите му при техните караници се е стигало счупен зъб, разкъсана устна и удар в челюстта.

Приятелство, което не се къса

Харелсън от своя страна подчертава, че въпреки честите конфликти двамата остават много близки. „Прегръщаме се, забъркваме някакъв коктейл — и всичко отново е отлично“, казва актьорът.

Историята излиза покрай промотирането на новия сериал „Братя“ по Apple TV+. Премиерата е на 23 септември 2026 г., а в първите два епизода Харелсън и Макконъхи играят измислени версии на самите себе си.

Сериал, вдъхновен от стара семейна тайна

Сюжетът стъпва върху идея, свързана с реална семейна история. Според Apple TV+ действието се завърта около това, че двамата научават за възможна роднинска връзка, след като майката на Макконъхи разкрива стара тайна, свързана с познанството ѝ с бащата на Харелсън.

Макконъхи е казвал, че не иска да проверява версията с ДНК тест, за да не разравя миналото. Именно тази линия стои в основата на „Братя“, който съчетава комедия и семейна драма.

Какво означава това за проекта

Разказът на Макконъхи добавя още личен заряд към сериала, който стъпва върху реалната дългогодишна дружба между двамата актьори. В случая телевизионната история използва именно тази близост като двигател на сюжета.

Източници: Entertainment Weekly, Apple TV+


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пръцко

    5 0 Отговор
    Матю е голям пич, и Уди е точен, особено когато опре до пиение и лабут :)))

    16:52 23.09.2026

  • 2 Леле чичее

    1 0 Отговор
    С кви дъртаци ни занимаваш значи... бива ли така??? Нещо за Фрийман няма ли да ни кажеш, нопример има ли подагра, паркинсон или склероза де да знам.

    Коментиран от #3

    17:21 23.09.2026

  • 3 Тос пък

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Леле чичее":

    Минзухар. На тия двамата ще им викаш Сър

    17:27 23.09.2026