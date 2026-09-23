Матю Макконъхи за побоите с Уди Харелсън: „Още кръв ще се лее“

Матю Макконъхи разказа, че сблъсъците му с Уди Харелсън понякога са стигали до кръвопролитие, но двамата са запазили близкото си приятелство повече от три десетилетия, съобщи Entertainment Weekly.
„Кости не сме чупили. Но кръв се е проливала — и още ще се пролива“, казва Макконъхи. По думите му при техните караници се е стигало счупен зъб, разкъсана устна и удар в челюстта.
Приятелство, което не се къса
Харелсън от своя страна подчертава, че въпреки честите конфликти двамата остават много близки. „Прегръщаме се, забъркваме някакъв коктейл — и всичко отново е отлично“, казва актьорът.
Историята излиза покрай промотирането на новия сериал „Братя“ по Apple TV+. Премиерата е на 23 септември 2026 г., а в първите два епизода Харелсън и Макконъхи играят измислени версии на самите себе си.
Сериал, вдъхновен от стара семейна тайна
Сюжетът стъпва върху идея, свързана с реална семейна история. Според Apple TV+ действието се завърта около това, че двамата научават за възможна роднинска връзка, след като майката на Макконъхи разкрива стара тайна, свързана с познанството ѝ с бащата на Харелсън.
Макконъхи е казвал, че не иска да проверява версията с ДНК тест, за да не разравя миналото. Именно тази линия стои в основата на „Братя“, който съчетава комедия и семейна драма.
Какво означава това за проекта
Разказът на Макконъхи добавя още личен заряд към сериала, който стъпва върху реалната дългогодишна дружба между двамата актьори. В случая телевизионната история използва именно тази близост като двигател на сюжета.
Източници: Entertainment Weekly, Apple TV+
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пръцко
16:52 23.09.2026
2 Леле чичее
Коментиран от #3
17:21 23.09.2026
3 Тос пък
До коментар #2 от "Леле чичее":Минзухар. На тия двамата ще им викаш Сър
17:27 23.09.2026