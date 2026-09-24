Отиде си Христо Илиев-Чарли

Отиде си сценаристът, режисьор и публицист Христо Илиев-Чарли, съобщи БТА. От Националния филмов център припомнят, че той е оставил след себе си повече от 300 документални филма, десетки сценарии за анимация, пиеси за куклен театър и над 50 национални и международни награди.

Христо Илиев е работил и в областта на телевизионната журналистика. От 1991 г. се е занимавал и с продуцентска дейност, а проектите му са били свързани с България, Германия и Белгия.

Повече от три десетилетия в киното

Като сценарист и режисьор той е автор на документални, научнопопулярни, анимационни и игрални филми. Сред пълнометражните документални заглавия, с които името му е свързано, са „Институцията Народен театър Иван Вазов“, „Светлина от сенки – през обектива на Иво Хаджимишев“, „Раздяла с Неразделна“, „Написаното с перо от ангел е завинаги“ за поета Николай Кънчев, „Художникът – директор“, „Българи в Америка“ и „Портрет на един човек на властта“.

Работил е и върху игралните филми „Разводи, разводи“ и „Патилата на Спас и Нели“. В кинохрониката „Мозайка“ е автор на всички мозайки и режисьор на общо 75 кратки филма, посочват от Националния филмов център.

Анимация, театър и поредицата „Разкази за морето“

Чарли е автор и на десетки сценарии за анимационни филми, отличени с национални и международни награди. Пишел е и пиеси за куклен театър, пет от които са играни години наред в страната.

В творчеството му присъстват още поредицата „Разкази за морето“, в която влизат „Глас в пустиня“, „Медузи“, „С лупа под водата“ и „Мидите“, както и документалните филми „Старият дъб“ и „Моряци“.

Филмография с десетки заглавия

Сред другите му документални и късометражни работи са „Пустиняци“, „Духове в старите къщи на София“, „Отец Иван и неговите деца“, „Хляб и зрелище“, „Сребърен Акбузад“, „Нежната революция“, „Цимент“, „Художникът“, „Грънци“, „Вечният музикант“, „Надвечер“, „Ятаци“, „Преображение“, „Това е то живота на човека“, „Кратка автобиография“, „Реквием“, „Доминго“, „СамоДжаз“, „Панаири“, „Контрапункт София“, „Гласове“, „Галоп, галоп“, „Лов на вълци“, „Живот в 7/8“, „Сцена на нациите“, „Изобретателят“ и „Габрово 73“.

С името на Христо Илиев-Чарли остава цяла филмова и театрална следа, натрупвана в продължение на десетилетия между документалното кино, анимацията, сценичните текстове и телевизионната работа.

Източници: БТА, Национален филмов център