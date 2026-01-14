Графични портрети на Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Татяна Лолова и Христо Попов в нова изложба за Деня на българското кино

На 13 януари в Дома на киното в София бе открита изложбата „10 години – 100 филма. Графични рисунки на Ева Тенева-Зайков“. Събитието отбеляза Деня на българското кино и събра на едно място приятели и съмишленици, кинодейци от различни поколения, режисьори, продуценти, актьори и художници.

Изложбата откриха художничката Ева Тенева-Зайков и продуцентите на проекта Елена Мошолова и Николай Тодоров (основатели на платформата за кинокритика Filmsociety.bg).

„Тази изложба представлява своеобразен художествен прочит на съвременното българско кино. Създадени само за няколко месеца и вдъхновени от филмите, графичните рисунки на Ева Тенева-Зайков са специално създадени като илюстрации към новия сборник „10 години - 100 филма. Отзиви, анализи и разговори за български филми, публикувани на уебсайта за независима кинокритика Filmsociety.bg“, споделя Елена Мошолова. По думите ѝ, в своята работа художничката се фокусира дълбоко върху човека и личността зад образа. Затова и сред акцентите в изложбата са портретите на десетки български актьори, сред които Теодора Духовникова, Владимир Пенев, Христо Попов, Татяна Лолова.

В проекта творбите на Ева Тенева-Зайков функционират едновременно като визуални интерпретации към сборника и като самостоятелни художествени жестове, които превеждат езика на кинокритиката в образ.

„Опитвам се като художник да не повтарям просто фòрмата, а да видя това, което е отвъд нея. Затова и процесът на работа по изложбата беше сложен – актьорите имат много лица и се надявам да съм ги представила в най-добрата им светлина. Под моя прожектор всеки от тях е рисуван с много любов, внимание и уважение“, разкрива Ева Тенева-Зайков за изложбата, която се реализира от Българско кинообщество (Сдружение „Седем“) в партньорство с фондация „Култ Лаб“ и продуцентска компания Screening Emotions.

Като специален подарък към публиката, паралелно с изложбата в Дом на киното, на 15 януари във фоайето на кино „Одеон“ ще бъде представена лимитирана селекция от графични рисунки, част от изложбата. Подборът е направен лично от Ева Тенева-Зайков и е покана към зрителите не само да разпознаят филмите, но и да ги преживеят отново чрез образа.

***

За Българско кинообщество: „БКО /Filmsociety.bg/ е място за разговор за кино. Място, където филмите са в центъра. Ние вярваме в киното като преживяване, което ни помага да осмислим съществуването си, и разговорът за филмите, които си заслужават, е незаменима част от процеса. За нас те са най-точният радар накъде върви човечеството в цялост и нашето общество в частност. Огледалото, което ни показва това, което отказваме да видим. Ето защо е важно да ги обсъждаме и да осмисляме какво ни казват. Иска ни се платформата да е честна и директна.

Не бива да забравяме, че киното е преди всичко форма на изкуство, което възпитава чувствителност, изгражда ценности и вдъхновява критично мислене. Неговата истинска стойност се измерва именно чрез способността му да оставя следа, да задава въпроси и да провокира диалог, който продължава далеч отвъд екрана“ - Николай Тодоров и Елена Мошолова.

За Ева Тенева-Зайков: (НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ ЛИЦА на Ева Тенева-Зайков – рисуване, фотография, мода, пърформанс, графичен дизайн, илюстрация, арт и криейтив директор в международна рекламна агенция; преподавател и ментор, както я определят съмишлениците ѝ; пишещ и мислещ чрез миналото за бъдещето човек. След като завършва НХА специалност Графика, интересният път на творчеството ѝ чрез пърформанс и акции, съчетани с класическото рисуване, дават на Ева Тенева-Зайков голяма палитра от изразни средства, които тя използва повече от 25 години да развива таланта на десетки артисти, художници, дизайнери, архитекти, аниматори и др. Преди 5 години създава „Галерия за детско изкуство“ и кръжец от ентусиасти, работещи в името на по-креативното бъдеще на нашите деца.

Една от най-важните цели на художничката е да служи на обществото по множество начини. Със своята работа „Доктори без маски“ Ева започва своята серия (НЕ)ОБИКНОВЕНИТЕ, обикаля света, въвлича не само бъдещи и настоящи творци, но и стотици хора като създава общност, която е и нейното най-голямо произведение на изкуството. Едни от последните самостоятелни изяви в павилион MUSA по време на Венецианското биенале и Брюксел художничката представи не само своите, но и много голяма част работите, участвалите в нейната акция „Нарисувай своето селфи“ – уникални както като материали, така и като психологически и социален резултат. Работата ѝ е оценена както в България с „Награда на София“ така и с международните отличия „Леонардо да Винчи“, „Микеланджело“ и „Ботичели“.