Ожесточена борба за награди на София ДокуМентал 2025

За шеста поредна година фестивалът за документално кино с фокус върху човешките права София ДокуМентал ще отличи най-добър филм на жена режисьор. Международното жури ще определи победителката, а наградата е осигурена с подкрепата на Български фонд за жените. Зрителите ще могат да гласуват за най-добър филм, който ще бъде отличен с „Награда на публиката”.

Конкурсната програма, превърнала се в запазена марка на София ДокуМентал, поощрява равенството между половете и подкрепя работата на жена режисьор. Тази година за наградите ще се състезават:

Филмът на Алексис Блум Досиетата „Биби“ , който представя кадри от разпитите на обвинения в корупция Бенямин Нетаняху и който израелският премиер безуспешно се опитва да спре;

„В Ада с Иво“ – филмът на Кристина Николова за българския куиър артист Иво Димчев, който превръща личната болка и социалните табута в дръзки, интимни и провокативни спектакли;

Конкурсът се осъществява с подкрепата на програма „Култура“ на Столична община. Статуетката на София ДокуМентал – стъкленият чук, дело на Светлана Мирчева – и голямата награда, осигурена от Българския фонд за жените, ще бъдат присъдени от жури в състав:

Зрителите, които ще се срещнат с филмите от фестивалната програма на единадесет места в столицата – Софийското Ларго, Дом на киното, кино „Одеон“, Чешки център, Гьоте-институт, Френски институт, Полски институт, сцена „Централни хали“, галерия „Синтезис“, клуб „ДОМ“, под открито небе на ул. „Екзарх Йосиф“, както и онлайн.