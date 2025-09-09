Новини
Ожесточена борба за награди на София ДокуМентал 2025

9 Септември, 2025 22:37 376 0

Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За шеста поредна година фестивалът за документално кино с фокус върху човешките права София ДокуМентал ще отличи най-добър филм на жена режисьор. Международното жури ще определи победителката, а наградата е осигурена с подкрепата на Български фонд за жените. Зрителите ще могат да гласуват за най-добър филм, който ще бъде отличен с „Награда на публиката”.

Конкурсната програма, превърнала се в запазена марка на София ДокуМентал, поощрява равенството между половете и подкрепя работата на жена режисьор. Тази година за наградите ще се състезават:

  • Филмът на Алексис Блум Досиетата „Биби“, който представя кадри от разпитите на обвинения в корупция Бенямин Нетаняху и който израелският премиер безуспешно се опитва да спре;
  • канадско-израелската копродукция „Законът на камъка“ на режисьорката Данае Елън, която
  • Амбър Фарес и филмът ѝ „Съжителство, ама друг път!“ за сатирата, изобличаваща болезнени истини и за личната и политическа трансформация на израелската активистка и комедиантка Ноам Шустер Елиаси;
  • „Скъпи мой Тéo”, заснет от Алиса Коваленко – украинска майка, която пише писма до сина си Тéo от фронтовата линия и разказва за любовта, страха и смисъла на живота;
  • комбинацията от свещени образи с феминистка визия „Момичета и богове“, в който Араш Т. Риахи и Верена Золтиц
  • Нилуфар Тагизаде и „Гугуш: поп иконата на Иран“ – историята на голямата звезда, чийто глас е отнет от режима на Хомейни, но тя се завръща на сцената и става символ на надеждата и съпротивата срещу потисничеството над жените;
  • „В Ада с Иво“ – филмът на Кристина Николова за българския куиър артист Иво Димчев, който превръща личната болка и социалните табута в дръзки, интимни и провокативни спектакли;
  • унгарско-шведската копродукция „Животът ти без мен“, режисирана от Анна Руби,
  • – разказът на Мари-Магдалена Кохова за баланса между обичта към близките и към себе си и за порастването в семейство, чието ежедневие е подчинено на специалните потребности на друг негов член;
  • Филмът за крехките връзки между родители и деца „Тата“

Конкурсът се осъществява с подкрепата на програма „Култура“ на Столична община. Статуетката на София ДокуМентал – стъкленият чук, дело на Светлана Мирчева – и голямата награда, осигурена от Българския фонд за жените, ще бъдат присъдени от жури в състав:

Зрителите, които ще се срещнат с филмите от фестивалната програма на единадесет места в столицата – Софийското Ларго, Дом на киното, кино „Одеон“, Чешки център, Гьоте-институт, Френски институт, Полски институт, сцена „Централни хали“, галерия „Синтезис“, клуб „ДОМ“, под открито небе на ул. „Екзарх Йосиф“, както и онлайн.


