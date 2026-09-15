Изложба в Страсбург представя живота и делото на Христо Ботев

В Европейския парламент в Страсбург ще бъде открита изложба, посветена на живота и делото на Христо Ботев по повод 150 години от гибелта му. Инициативата е на българския евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите Кристиан Вигенин.

Официалното събитие ще се състои в сряда от 17.00 ч. в Европейския парламент в Страсбург. Президентът Илияна Йотова ще отправи приветствие към гостите, ще присъстват министърът на външните работи Велислава Петрова – Чамова, министърът на правосъдието Николай Найденов, представители на европейски и български институции. По покана на Кристиан Вигенин гост на събитието ще бъде и директорът на Националния музей „Христо Ботев“ в Калофер Ася Николова.

Изложбата, подготвена от УниБИТ, включва 23 тематични пана със снимки и информация, които проследяват живота, революционната дейност и делото на Христо Ботев. Тя ще бъде представена от проф. Ваня Добрева, съавтор на експозицията. В официалното откриване ще се включат и децата от българското училище в Страсбург, което носи името "Христо Ботев".

Изложбата ще остане достъпна за посетителите в пространството на Европейския парламент в Страсбург.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu