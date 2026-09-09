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Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

9 Септември, 2026 13:31 482 8

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  • носия-
  • париж-
  • изложба

За последно автентични наши носии са показвани във френската столица през 1900 г.

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ) - 1
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Повече от век след представянето на български национални костюми във Всемирното изложение в Париж през 1900 г., оригинални наши носии от края на XIX и началото на XX век ще гостуват отново във френската столица в изложбата ПО НИШКИТЕ НА ВРЕМЕТО / AU FIL DU TEMPS в Галерията на Българския културен институт в Париж – инициатор и организатор на събитието, информират организаторите.

Експозицията се открива на 11 септември и до 20 ноември ще представи 22 автентични празнични облекла, собственост на три частни колекции. Те са принадлежали на жени от различни етнографски области на България, както и от български общности извън днешните граници на страната – от Банат - днешна Румъния, от Егейска Тракия - днешна Гърция и от Източна Тракия - днешна Турция.

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Експонатите са сред редките запазени оригинални образци от периода след Освобождението през 1878 г., когато европейската мода постепенно навлиза в българските градове, но в селата носиите се носят още няколко десетилетия. Празничните облекла са били част от най-важните събития в живота – сватби, религиозни празници и големи семейни тържества. Изработени изцяло ръчно, те са били грижливо пазени и предавани като семейна ценност, което е причината да бъдат съхранени до днес.

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Български празнични носии ще гостуват в Париж за пръв път от повече от век (СНИМКИ)

Първият показ на традиционни български костюми в Париж датира от 1900 г., когато носии от Националния музей в София, накити и различни текстилни материали са част от българския павилион на Всемирното изложение във френската столица тогава.

Всички изложени облекла в ПО НИШКИТЕ НА ВРЕМЕТО / AU FIL DU TEMPS са любезно предоставени за изложбата от колекционерите Лилия Гетова, Даниела Димитрова и Антон Гудов, които от години издирват, събират и съхраняват това културно наследство.

Изложбата ПО НИШКИТЕ НА ВРЕМЕТО / AU FIL DU TEMPS се организира по инициатива и идея на Българския културен институт в Париж и е отворена за посетители до 20 ноември т.г.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хахахаха

    2 0 Отговор
    Българския културен институт в Париж - е веднъж на десет години по една изложба не е зле. Дали пък не трябва да се закрие тази хранилка?!

    13:36 09.09.2026

  • 2 честен ционист

    1 1 Отговор
    Мошко Радев ги е завил в родопското одеало и лично ги носи на жабарите.

    13:38 09.09.2026

  • 3 Празнични

    0 1 Отговор
    селски носии .

    Коментиран от #7

    13:56 09.09.2026

  • 4 Греда

    2 0 Отговор
    В Париж са на мода бурки и чалми.

    Коментиран от #6

    14:44 09.09.2026

  • 5 странно

    1 1 Отговор
    Изхарчените пари за изложбата - транспорт, реклама, преводи и пр. съизмерими ли са с очаквания куртурен ефект? Какво налага тази изложба и дали въобще някой ще я посети?!

    14:45 09.09.2026

  • 6 точно в десятката

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Греда":

    хахах, най-добрия отговор!

    14:46 09.09.2026

  • 7 Овчи пастет

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Празнични":

    До 1944г. 85 %от населението в България е живяло по селата.

    14:46 09.09.2026

  • 8 некултурен

    1 1 Отговор
    Тия културни институти с какви глупости се занимават?!

    14:47 09.09.2026