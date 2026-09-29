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Близо месец в столичния квартал "Младост" са без топла вода - има ли авария?

Близо месец в столичния квартал "Младост" са без топла вода - има ли авария?

29 Септември, 2026 07:53 629 21

  • парно-
  • авария-
  • топла вода

Топлоподаването в домовете им е спряно, а в същото време зад един от блоковете в района извира топла вода

Близо месец в столичния квартал "Младост" са без топла вода - има ли авария? - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почти месец без топла вода са жителите на столичния квартал “Младост 1”. В сигнала си до "По света и у нас" посочват, че топлоподаването в домовете им е спряно, а в същото време зад един от блоковете в района извира топла вода.

Първоначално сигналите са за блокове 17 и 18 и детска градина „Мики Маус“, но се оказва, че проблеми има и в други части на района. Жители на блок 18 разказват, че след плановото пускане на водата през септември са имали топла вода само за няколко дни.

Лидия Лилова от блок 18 разказва, че след 19 септември топла вода в сградата няма.

„В блок 18, след като ни пуснаха водата по план на 13 септември, не съм много сигурна, но имахме около 2-3 дни вода. След това я спряха, в един момент пак я пуснаха и я спряха на 19. От 19 няма вода.“

Зад блока междувременно се е образувал голям разлив на топла вода. По думите на Лилова тя е потърсила информация от „Топлофикация София“, но не е получила ясно обяснение откъде идва проблемът.

„Те казаха, че не знаят, евентуално има пробив малко по-надолу на блок 20, където обаче не се работи. Реално в целия квартал няма никъде никой, който да работи по отстраняване на каквато и да е авария.“

Друг жител на района – Петко Митов, разказва, че хората са принудени да се справят с липсата на топла вода с подръчни средства.

„В блока, точно над моя апартамент, аз съм на седмия, има три деца на осмия. Легени, топла вода, бойлери – това е.“

Проблемите не се ограничават до тази част на „Младост“. Антон Паунов, домоуправител на блок 45, твърди, че през първите девет месеца на годината сградата е била без топла вода общо повече от два месеца и половина.

„Няма седмица, в която да няма засегнат блок или блокове. За тези девет календарни месеца досега от тази година ние сме нямали топла вода над два месеца и половина, включително и парно, съответно, през изминалия отоплителен сезон.“

По думите му голяма част от активните аварии в София са именно в обхвата на ТЕЦ „София Изток“. Паунов определя комуникацията с дружеството като изключително трудна и посочва, че жителите най-често успяват да разговарят единствено с аварийните екипи на място.

В района на блок 45 топла вода няма от 28 август, а след поредното отлагане посоченият срок за възстановяването ѝ е 16 октомври.

Кметът на район „Младост“ инж. Кокурин обяснява, че през последните два месеца сигналите от граждани са зачестили.

„На много места след профилактиката на ТЕЦ „Изток“ се появиха и доста локални аварии. От „Топлофикация“ имат и немалко планови ремонти в нашия район и това създава именно тези комплексни проблеми, защото освен плановите ремонти се натрупват и локалните проблеми.“

Според районния кмет недостигът на ресурс допълнително затруднява отстраняването на натрупаните през годините проблеми.

Жителите са подавали сигнали до различни институции, но според Лидия Лилова засега резултат няма.

От „Топлофикация София“ посочват, че в района на блок 17 има авария по топлопреносната мрежа и е създадена организация за отстраняването на пробива. Според позицията на дружеството след профилактиката на ТЕЦ „София Изток“ и последвалото запълване на топлопреносната мрежа са възникнали аварии в различни участъци.

Като причина от дружеството посочват техническото състояние на мрежата и високата степен на амортизация на отделни нейни участъци.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 котката съм миризливатаа

    3 1 Отговор
    може и да не правите разследване, путин и е виновен

    08:01 29.09.2026

  • 3 Мишел

    2 1 Отговор
    Авария може и да няма, но "...социализмът си отиде, спете спокойно деца!"

    Коментиран от #6

    08:04 29.09.2026

  • 4 Столичанка

    3 1 Отговор
    Аз лично се почиствам чрез разтривки с тампони, напоени в мъжки крем. Така поне мириша на секс, а не на лошо.

    08:04 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 така е троле

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Мишел":

    При соца нямаше и студена вода.

    Коментиран от #8

    08:07 29.09.2026

  • 7 Зелю!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "мизерници":

    Ти като нараниш офцете и говедата, отиваш да се бухнеш у реката!
    А зимъс ко ши праиш?

    08:08 29.09.2026

  • 8 Мишел

    7 3 Отговор

    До коментар #6 от "така е троле":

    Добре, че беше соца, че след соца няма изградени нито един язовир, нито един водопровод.

    Коментиран от #9

    08:13 29.09.2026

  • 9 така е троле

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Добре че при соца беха "доброволните" задължителни бригади и poбитe от строителни войски, че още в землянки щехме да живеем.

    Коментиран от #11, #15

    08:15 29.09.2026

  • 10 Васко ДС-то

    5 0 Отговор
    Пълна разруха в София при управлението на Васко некадърника

    08:18 29.09.2026

  • 11 Гробар

    2 3 Отговор

    До коментар #9 от "така е троле":

    Кротко. Не всички са като тебе, дечица на комунета от дс.

    Коментиран от #12

    08:19 29.09.2026

  • 12 абе

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "Гробар":

    нещо си нервен. глад?

    08:20 29.09.2026

  • 13 оня с коня

    0 2 Отговор
    софийските селяни си смърдят със и без топла вода, къпането за тях е непознато

    с една дума саМИЗЕРНИЦИ софиянци

    Коментиран от #14

    08:22 29.09.2026

  • 14 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "оня с коня":

    Постоянно се къпе този, който живее в кочина

    08:24 29.09.2026

  • 15 Мишел ю

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "така е троле":

    Сега няма бригади и строителни войски. Перспективите да заживеем в землянки са реално очертани на хоризонта. Ново не се строи, това, което е построено при соца, свършва.

    Коментиран от #18

    08:26 29.09.2026

  • 16 шофийор на самальот

    0 1 Отговор
    Нямаме топла вода от Топлофикация-та в София. Добре е,че си имаме бойлер! Иначе с жена ми няма как да се чипкосваме.Щерките също трябва да си поддържат хигиената.

    08:28 29.09.2026

  • 17 Важното е,

    2 0 Отговор
    че си повишиха счетоводните услуги с 40%. Че повишиха цената на топлата вода с 5.5%, а на парно с още 5.5%. Върнаха Незаконната СИ с 30% повишение. Какво са общо 81% повишение?
    И то само за ТОПЛА вода и ПАРНО. Ток повишени такси 50% и 3% увеличение само за 2026, общо от 2022 32%. Банкови такси с 200% увеличени от 2020 г. Административни такси повишени с 150% от 2020. Здравна повишена спрямо МРЗ всяка година мина 100 лв., евраците хвърчат, един лЪв едно ойро. Постригване 15 лв преди ойрото, сега 30 лв. И на всичкото отгоре ще повишават местни данъци и такси, омайват хората, че няма да вдигат такса смет,
    след което, както всички правителства в миналото ще вдигнат и такса смет.
    Така за 3 г. вместо 400 лв. ще плащаме 800 лв. за местни данъци.
    Тези хора в НС не разбират, че Ойрото обезцени 50% от спестяванията.
    Ние не сме бюджетници да взимаме заплати от 3000 до 200 000 лв.
    Теглят заеми за заплати и пенсии, кой ще плаща лихвите по 4%,
    пак ние чрез повишени преки и косвени данъци.

    08:28 29.09.2026

  • 18 така е троле

    1 2 Отговор

    До коментар #15 от "Мишел ю":

    Сега няма бригади и роби само защото изтървахте България и тя стана пълноправен член на ЕС. Иначе до сега да сте ни върнали в землянките.

    08:29 29.09.2026

  • 19 ИДЕЯ

    0 2 Отговор
    не знам що за проблем е и всеки път я топла вода нямало я парно

    да си купят бопйлер и конвектори

    Коментиран от #20

    08:29 29.09.2026

  • 20 разбира се

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "ИДЕЯ":

    Бойлера на слънце работи.

    08:32 29.09.2026

  • 21 14/88

    1 1 Отговор
    у шопландия един бойлер нема,
    ама претенции за евровизия има

    08:36 29.09.2026

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