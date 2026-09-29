Ламин Ямал засипа с похвали млад талант на Барселона

Ламин Ямал даде висока оценка на младия си съотборник в Барселона Хамза Абделкарим и прогнозира светло бъдеще за 18-годишния нападател. Египтянинът впечатли по време на предсезонната подготовка и вече записа дебют за първия отбор в Ла Лига.

Абделкарим се присъедини към Барселона под наем от Ал Ахли, а през лятото каталунците направиха трансфера му постоянен. Ханзи Флик му даде възможност да се докаже с първия отбор в контролите, а нападателят се възползва от шансовете си, като отбеляза няколко гола в ограниченото игрово време.

„Той има светло бъдеще пред себе си. Все още е млад и притежава всички качества, за да стане страхотен нападател. Мисля, че ще се възползва максимално от времето си в отбора и ще вкара много голове“, заяви Ямал в интервю за “On Sport”, цитирано от “Diario Sport”.

Испанската звезда допълни, че качествата на Абделкарим вече са очевидни за всички в клуба. „Всички сме го виждали – той е нападател, който вкарва много голове. Ще му бъде от полза времето, което получава в Барселона. Той е много адаптивен футболист. Ние сме страхотен отбор и винаги се опитваме да го накараме да се чувства комфортно“, добави Ямал.