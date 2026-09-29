Бесте Сабри на 31: От репортерските терени до майчинството

Когато Бесте Сабри говори за журналистиката, в думите ѝ има едновременно любопитство и лична отговорност. Родената в Шумен телевизионна водеща навършва 31 години, а последната година донесе най-голямата промяна извън професионалния ѝ път – през май 2026 г. тя стана майка на дъщеря си Азалеа.

Няколко месеца по-късно bTV показа Сабри в по-различна светлина – не в новинарското студио, а на разходка в парка с малката си дъщеря. В началото на септември Азалеа е навършила три месеца, а родителите ѝ вече са я запознали и с морето. Така личната новина за раждането се превърна в първата по-видима публична поява на журналистката като майка.

От Шумен до телевизионния ефир

Бесте Сабри завършва Езиковата гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ в Шумен. След това заминава за Шотландия, където учи журналистика, а по-късно придобива магистърска степен по „Международни отношения“ в Абърдийнския университет.

Професионалният ѝ път започва в Радио Шумен. В Шотландия работи и за регионалния вестник „Ивнинг Експрес“ в Абърдийн. През декември 2020 г. се присъединява към екипа на bTV Новините, където постепенно се утвърждава с репортажи по обществени и човешки теми.

През 2021 г. получава признанието „Репортер на годината“ за работата си по теми, свързани с пандемията от COVID-19 и отражението ѝ върху живота на хората. През февруари 2023 г. е част от екипа на bTV, който отразява земетресението в Турция.

Водеща на „Тази събота и неделя“

На 27 май 2023 г. Бесте Сабри става водеща на емисии на bTV Новините. От септември същата година тя застава начело на уикенд предаването „Тази събота и неделя“ заедно с Митьо Маринов.

Преди да премине към водещата роля, Сабри дълго работи като репортер. Именно репортерството остава важна част от професионалния ѝ профил. В разговор за bTV тя разказва, че журналистиката ѝ дава възможност да среща хора и да разказва лични истории, които понякога имат пряко значение за нечий живот.

„Искрено си пожелавам само едно – любов!“, казва тя за рождения си ден през 2024 г. Две години по-късно това пожелание вече има и ново измерение – в семейството ѝ има дете, а Азалеа е най-актуалната страница в личната история на телевизионната журналистка.

Източници: bTV