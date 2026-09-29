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Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да преговарят

Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да преговарят

29 Септември, 2026 07:53, обновена 29 Септември, 2026 07:53 566 6

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От борда на самолета за Рим папата разкритикува растящите военни разходи и призова повече средства да бъдат насочени към здравеопазване и образование

Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да преговарят - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да прекратят войната и да потърсят решение чрез преговори. Той отправи апела си по време на разговора с журналисти на борда на самолета, с който се връщаше в Рим след четиридневното си посещение във Франция, предава БТА.

Главата на Римокатолическата църква разкритикува увеличаването на военните разходи в световен мащаб. Според него Църквата има отговорност да защитава човешкото достойнство и живота, като насърчава държавите да отделят повече средства за здравеопазване и образование и по-малко за оръжия.

„Вярвам, че Църквата носи отговорност да утвърждава тези ценности, като непрестанно приканва лидерите - като тези на Русия и Украйна, както и на други държави - да седнат на масата за преговори, да водят диалог и да търсят начини за решаване на проблемите“, заяви Лъв XIV.

Папата насочи критики и към икономическите интереси, свързани с оръжейната индустрия. По думите му малък брой хора натрупват значителни богатства от индустрия, която поддържа войните, докато тези средства биха могли да бъдат използвани за справяне с глобалния глад, жилищната криза и безработицата.

Лъв XIV определи продължаващите войни като безсмислени и подчерта необходимостта от дипломатически усилия за тяхното прекратяване. Ден по-рано, по време на визитата си във Франция, той също определи войната на Русия срещу Украйна като „безсмислено кръвопролитие“.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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    07:55 29.09.2026

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    Лицемери католици !

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  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Търновец

    1 2 Отговор
    Според известна Германска медия за последните 5 години първите 5 световни нефтени фирми са увеличили печалбите с над 500 милиарда долара - дерат ни кожите, а зад войните са Израел и Русия и техните слуги.

    08:29 29.09.2026