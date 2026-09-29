Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да преговарят

Папа Лъв XIV отново призова Русия и Украйна да прекратят войната и да потърсят решение чрез преговори. Той отправи апела си по време на разговора с журналисти на борда на самолета, с който се връщаше в Рим след четиридневното си посещение във Франция, предава БТА.

Главата на Римокатолическата църква разкритикува увеличаването на военните разходи в световен мащаб. Според него Църквата има отговорност да защитава човешкото достойнство и живота, като насърчава държавите да отделят повече средства за здравеопазване и образование и по-малко за оръжия.

„Вярвам, че Църквата носи отговорност да утвърждава тези ценности, като непрестанно приканва лидерите - като тези на Русия и Украйна, както и на други държави - да седнат на масата за преговори, да водят диалог и да търсят начини за решаване на проблемите“, заяви Лъв XIV.

Папата насочи критики и към икономическите интереси, свързани с оръжейната индустрия. По думите му малък брой хора натрупват значителни богатства от индустрия, която поддържа войните, докато тези средства биха могли да бъдат използвани за справяне с глобалния глад, жилищната криза и безработицата.

Лъв XIV определи продължаващите войни като безсмислени и подчерта необходимостта от дипломатически усилия за тяхното прекратяване. Ден по-рано, по време на визитата си във Франция, той също определи войната на Русия срещу Украйна като „безсмислено кръвопролитие“.