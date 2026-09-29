Новини
България »
София »
Тунелопробивната машина на метрото достигна „Ситняково“

Тунелопробивната машина на метрото достигна „Ситняково“

29 Септември, 2026 09:40 880 9

  • тунелопробивна машина-
  • метро-
  • „ситняково“

Изградени са 3,7 км от тунела през „Слатина“, остават 900 метра до финала

Тунелопробивната машина на метрото достигна „Ситняково“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Тунелопробивната машина, с която се изгражда разширението на метрото през „Слатина“, достигна метростанция „Ситняково“, която е разположена на едноименния булевард и ул. „Гео Милев“. Това е важен етап от изграждането на подземния участък и означава, че машината вече е преминала през по-голямата част от предвиденото трасе, съобщиха от „Метрополитен“ ЕАД.

Станцията на бул. „Ситняково“ е последната в шесткилометровия участък, до която машината трябва да достигне, преди да продължи към изходната шахта и да приключи нейната работа.

Метрото през „Слатина“ е едно от разклоненията на линия 3 с 6 км и за него се използва специално произведената за София машина „Витоша“. Отсечката свързва няколко района – „Оборище“, „Слатина“ (кварталите „Гео Милев“ и „Христо Смирненски“) и достига до бул. „Цариградско шосе“ в района на МБАЛ „Св. Анна“ в „Младост“.

„Завод под земята“ с лазерна точност

До момента тунелопробивната машина е изградила приблизително 3750 метра, или 3,7 км тунел. Това представлява около 80% от общата дължина на тунела. След достигането на метростанция „Ситняково“ пред машината остава последният етап – участъкът, който свързва станцията с изходната шахта на трасето.

Цилиндричната тунелопробивна машина, наричана още щит заради въртящия се работен механизъм в челната ѝ част, тежи около 1600 тона. Тя е дълга 86 метра, а главата ѝ е с диаметър 9,4 метра. В работен режим машината напредва средно с между 10 и 15 метра на ден. Щитовият метод е част от спецификата на строителството на тунелите на софийското метро и е сред най-съвременните технологии, използвани в подземното строителство.

Заради начина, по който работи под земята, разговорно тя е наречана също и „къртицата“. Но за специалистите нейните мащаб, прецизност и инженерна сложност са сравнени със „завод под земята“. Управлението на щита се извършва от специален компютърен център, разположен в самата машина. Посоката се следи с изключителна прецизност чрез лазер, който контролира спазването на плана и профила на трасето. Физическото насочване се осъществява чрез подаване на налягане към хидравличните крикове. Тунелът се изгражда от предварително произведени бетонови сегменти. За цялото тунелно трасе през „Слатина“ ще бъдат вложени над 22 хиляди сегмента.

Тунел с диаметър 9,05 метра

Строителството на участъка започна в края на 2023 г. Трасето е изцяло подземно, като се изгражда един двупътен тунел с външен диаметър 9,05 метра. Тунелопробивната машина започна работа на 6 февруари 2024 г. от стартовата шахта при бул. „Цариградско шосе“ в „Младост“. Оттук подземното съоръжение започна изграждането на тунела. На това място ще се намира бъдещата станция „Тракия“, разположена изцяло под локалното платно на входно-изходната артерия на София. По пътя си машината преминава през станция „Арена София“, разположена под източното пътно платно на бул. „Асен Йорданов“, която ще бъде с един централен вестибюл. Следва участъкът до станция „СК ЦСКА“, разположена напречно на бул. „Шипченски проход“. Машината изгражда тунела, свързвайки последователно станциите.

Следващият участък достига до станция „Слатина“, разположена под пътното платно на ул. „Гео Милев“, западно от река Слатинска, а след нея – до станция „Гео Милев“ при кръстовището на улиците „Николай Коперник“ и „Гео Милев“. През станциите машината само преминава, тъй като техните конструкции са предварително изградени.

Първото използване на тунелопробивна машина в софийското метро

За първи път тунелопробивна машина в София е използвана при прокопаването на участък от първия метродиаметър в периода 2006–2008 г. Тогава са изградени два еднопътни тунела с диаметър 5,8 метра – от „Св. Неделя“ до „Стадион Васил Левски“ и от пл. „Независимост“ до СУ „Св. Климент Охридски“. По-късно през 2010–2011 г. същата технология е използвана при строителството на участък на втория метродиаметър – от надлез „Надежда“ до кръстовището на бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Витоша“. Тогава е изграден един двупътен тунел с външен диаметър 9,05 метра с дължина 3,8 км.

Едно от най-сериозните предизвикателства при изграждането на тунела в „Слатина“ е необходимостта трасето да бъде съобразено също с голям брой съществуващи инженерни мрежи и подземна инфраструктура.

В различните участъци машината преминава в близост до водопроводи, канализационни мрежи, електрическа инфраструктура и други комуникации. Това изисква прецизно планиране и постоянен контрол, тъй като тунелът се изгражда в условията на вече съществуваща и активно използвана градска инфраструктура. При подобен мащабен инфраструктурен проект всяка част от трасето има своите специфики и изисква внимателна организация и координация, посочиха още от „Метрополитен“ ЕАД.

Още 900 метра до финала

До приключването на строителството на подземното трасе през „Слатина“ остават приблизително 900 метра. Това е последният участък между „Ситняково“ и изходната шахта, разположена в двора на Военната академия „Г. С. Раковски“. Там е предвидена финалната точка от работата на съоръжението. Очаква се това да стане до края на годината. Така ще завърши основният етап от механизираното прокопаване на подземното трасе, а подземният завод ще бъде изваден на съставните си части.

Дотогава „къртицата“ продължава своя път под София. Над нея градът живее в обичайния си ритъм, а под земята вече се оформя новата връзка, по която след време ще преминават влаковете на метрото.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 надарена кака

    2 8 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    09:47 29.09.2026

  • 2 Софиянец

    4 1 Отговор
    Уаааауууу! Какво невероятно европейско развитие! Къде са ппдб-те да кажат, че тук не е Москва 😂

    Коментиран от #4

    10:03 29.09.2026

  • 3 ЗАЩО ОЩЕ НЯМАМЕ МЕТРОСТАНЦИИ НАРЕЧЕНИ НА

    2 1 Отговор
    ГЕРОИТЕ НА БАНДЕРИЯ - БАНДЕРА И ЗЕЛЕНСКИ .... ПРОСТО УМА НЕ МИ ГО ПОБИРА ?

    10:20 29.09.2026

  • 4 Българин

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Софиянец":

    Като бяхме към Москва, 11 км тунел от Люлин до Сердика го построиха за 2 години!

    10:20 29.09.2026

  • 5 Комм

    0 0 Отговор
    Че да си копа и под летището .... кой бърза.....

    10:30 29.09.2026

  • 6 Тик-Ток

    3 1 Отговор
    Защо тунелите на метрото се строят буквално на 2 метра дълбочина,и после се чудят как да избегнат кабелите и канализацията ,метрото има и друга функция за убежище по време на война , трябва да бъде като в Москва на 500 метра дълбочина, а нашето метро не става за убежище с тия 2 метра дълбочина

    10:32 29.09.2026

  • 7 Сто

    0 0 Отговор
    Българин кого лъжеш .Построили 11 км за 2 години.До 2009 г нямаше 11 км метро в софия .Добре че дойдоха турците от фирма Доуш та да направят тунелите с тяхната тунелопробивна машина оше през 2006 г.Аз работих 24 месеца при изграждането на тунела от Земляне до бул.Мадрид и съм наясно с нещата за разлика от теб

    10:37 29.09.2026

  • 8 Зъл пес

    0 0 Отговор
    Е хайде и към кв.Левски де.В трамвайй 22 смърди на римляни.А и да го свържат с Тирминал 2 че обикалям София да стигна до там.

    10:38 29.09.2026

  • 9 Сто

    0 0 Отговор
    Тик ток минималната дъбочина на тунела е 24 метра .Максималната при предния тунел беше 40 метра при станцията на Витошка.Мисля си поредния всезнайко който не е влизал дори в метростанция защото ако беше влизал щеше да знаеш колко слизаш под повърхноста

    10:42 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове