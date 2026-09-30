Изтича срокът за коригираща данъчна декларация

Днес изтича срокът, в който физическите лица могат да подадат коригираща данъчна декларация. Законът позволява допуснати грешки в вече подадена годишна декларация да бъдат поправени еднократно и без санкция чрез подаване на нова декларация.

Корекцията се отнася до данните, посочени в годишната данъчна декларация за доходите на физическите лица. В нея могат да бъдат поправени неточности, установени след първоначалното подаване на документа. Правото се упражнява само веднъж в рамките на законовия срок.

НАП напомня за доходите от чужбина

От Националната агенция за приходите напомниха: „Доходите от чужбина са облагаеми.“ Това означава, че когато такива доходи подлежат на облагане в България, те трябва да бъдат посочени в годишната данъчна декларация.

Ако доходът вече е бил обложен в друга държава, това не отменя задължението за деклариране. За тези случаи са предвидени механизми за избягване на двойното данъчно облагане, така че един и същ доход да не бъде облаган два пъти при наличие на приложими правила и документи.

След изтичането на срока възможността за еднократна корекция по общия ред приключва. Затова лицата, които са установили пропуск или грешка в подадената си декларация, трябва да подадат новия документ в рамките на крайния срок.

Източници: БНР