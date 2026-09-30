КЕВР обсъжда близо 6% поскъпване на газа през октомври

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди предложението на „Булгаргаз“ за поскъпване на природния газ през октомври. Общественият доставчик предлага цена от 44,08 евро за мегаватчас, което е увеличение с 5,96 процента спрямо утвърдените за септември 41,60 евро за мегаватчас.

В посочената стойност не са включени цените за достъп и пренос, акцизът и ДДС. Разликата спрямо действащата през септември цена е 2,48 евро за мегаватчас.

Предложението на „Булгаргаз“ е внесено в КЕВР, но не представлява окончателната цена за октомври. Регулаторът трябва да разгледа заявлението и да вземе решение за стойността, по която общественият доставчик ще продава природния газ на крайните снабдители и на лицата с лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В ценовото предложение са включени компонентите за природния газ на входа на газопреносните мрежи и за дейността „обществена доставка“. Предвиден е и компонент, който покрива разходите на „Булгаргаз“ за съхранение на количества в подземното газохранилище „Чирен“.

Така окончателният размер на цената за октомври ще зависи от решението на КЕВР. До неговото приемане действа утвърдената за септември стойност от 41,60 евро за мегаватчас, без такси и налози.

Източници: БНР Новините, БТА