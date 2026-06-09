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Джон Лорд на 85 г.: "Гласът на разума" в Deep Purple с небесен рожден ден

Джон Лорд на 85 г.: "Гласът на разума" в Deep Purple с небесен рожден ден

9 Юни, 2026 09:40 767 6

  • джон лорд-
  • deep purple

Маестро Джон Лорд ни напусна през 2012 г.

Джон Лорд на 85 г.: "Гласът на разума" в Deep Purple с небесен рожден ден - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Легендарният клавирист и композитор Джон Лорд, архитектът на звука на Deep Purple, щеше да навърши 85 години днес, 9 юни 2026 г.

Роденият през 1941 г. в Лестър виртуоз е човекът, който превърна Хамънд органа в "тежко артилерийско оръжие", равностойно на електрическата китара. Зад маската на изискан, високообразован джентълмен обаче се крият множество куриози, бурни рок скандали и невероятни факти.

За да накара органа си да звучи толкова агресивно, колкото китарата на Ричи Блекмор, Лорд прави нещо немислимо – включва своя Hammond B3 директно в мощни китарни усилватели Marshall. Този изкривен, ръмжащ звук става запазена марка на групата.

Преди да се отдаде на рока, той получава стипендия за актьорско майсторство в престижно драматично училище в Лондон. Решава обаче, че музиката е неговата истинска съдба. Преди славата с Deep Purple, Лорд работи като наемен сесиен музикант. Свири на пиано в легендарния разбиващ хит на The Kinks от 1964 г. "You Really Got Me".

Джон Лорд и барабанистът на Deep Purple Иън Пейс са не просто колеги до края на живота си – те са и баджанаци. Двамата се женят за сестри близначки – Вики и Джаки.

В ранните години на Deep Purple Джон Лорд е абсолютният творчески лидер. Неговата мания по класическата музика ражда албума Concerto for Group and Orchestra (1969). Това вбесява китариста Ричи Блекмор, който иска групата да свири тежък рок, а не да бъде "оркестър на заден план". Блекмор поставя ултиматум: "Сега ще свирим по моя начин. Ако не стане хит, прави каквото искаш".

Резултатът е легендарният албум In Rock (1970).

Deep Purple държат рекорда на Гинес за най-шумна банда, но са и сред най-скандалните заради вечните войни между Блекмор и вокалиста Иън Гилън. Те буквално не са издържали в една стая. Джон Лорд винаги е бил балансьорът, дипломатът и "гласът на разума", който спасява групата от десетки разпади.

Джон Лорд на 85 г.: "Гласът на разума" в Deep Purple с небесен рожден ден

Когато Блекмор напуска през 1975 г., на негово място идва гениалният, но тежко зависим от наркотици Томи Болин. Лорд по-късно споделя в интервюта огромната си вина, че групата не е направила достатъчно, за да спаси Болин, който умира от свръхдоза едва на 25 години. Това води и до временното разпадане на Purple.

Често се бърка, че Джон Лорд е нарисувал арт обложката на втория албум на групата The Book of Taliesyn. Истината е куриозна – илюстраторът е известен британски професор по изкуствата, който се казва... Джон Върнън Лорд (John Vernon Lord). Избран е изцяло заради съвпадението в имената.

Когато в самото начало Deep Purple записват кавър на песента "Help!" на The Beatles, самият Джон Ленън официално обявява, че версията на Purple му харесва повече от оригиналната им.

Когато Deep Purple се разпадат през 1976 г., Дейвид Къвърдейл бързо привлича Джон Лорд в новата си група – Whitesnake. Там Лорд прекарва златните години на бандата (1978–1984), преди Purple да се съберат отново.

Маестро Джон Лорд ни напусна през 2012 г., но неговите класики като емблематичното соло в Highway Star, драматичните клавишни в Child in Time и интрото на Perfect Strangers остават вечни паметници в историята на световната музика.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Светла да е паметта му!

    10 0 Отговор
    Джон Лорд затвори една епоха за Пърпъл. Слава на Бога, Дон Айри отвори нова. Насочи музиката в руслото на прогресив рока. Заедно със Стив Морз създадоха много красива музика. Успяха да я нагодят към залязващия глас на Гилън. Жалко, че загубиха Морз като член.

    09:44 09.06.2026

  • 2 Ти да видиш

    11 0 Отговор
    Голям! Чуйте му перкусиите в Пърфект Стрейнджър, за мен по-добрата песен...велико!

    09:46 09.06.2026

  • 3 444

    5 0 Отговор
    Поклон !!!

    10:04 09.06.2026

  • 4 Толкова ли не проверихте че е умрял

    3 1 Отговор
    Какви журналисти сте, той умря преди поне 10 години. Тиражирате всяка година поисна новина за някой на колко години бил станал, а па той междувременно умрял. ужас!

    Коментиран от #5

    10:29 09.06.2026

  • 5 Ти си цивилизационно отстъпление

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Толкова ли не проверихте че е умрял":

    Или поне пример за такова.

    10:42 09.06.2026

  • 6 един

    3 0 Отговор
    Истината е,че Deep Purple са ненадминати рок-музиканти и създатели на мелодична рок-музика!Всичките са перфектни музиканти и композитори оставили трайна диря в световната популярна музика!Бог да прости Джон Лорд,а на останалите да даде здраве и дълъг живот!

    10:55 09.06.2026