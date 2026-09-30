Новини
България »
София »
България, Гърция и Румъния с план за транспортни проекти
  Тема: Икономика

България, Гърция и Румъния с план за транспортни проекти

30 Септември, 2026 06:20 492 3

  • транспортни проекти-
  • българия-
  • гърция-
  • румъния-
  • русе гюргево

Трите държави са определили 53 проекта за връзки, мостове и коридори на стойност около 23 млрд. евро.

България, Гърция и Румъния с план за транспортни проекти - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за реализацията на 53 трансгранични транспортни проекта по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. Документът е договорен след среща в Брюксел, посветена на транспортната свързаност и развитието на Югоизточна Европа.

Двадесет и пет от проектите са определени като изключително важни и са почти готови за изпълнение. В пакета са включени големи трансгранични връзки, мостове, пътни и железопътни коридори. Общата им приблизителна стойност е 23 милиарда евро, като за част от проектите вече има осигурено финансиране.

Фокус върху свързаността и общото планиране

Транспортният министър Георги Пеев определи срещата като ключова за региона. Той заяви, че подписаният план определя „ясен пакет от проекти“, които трябва да подобрят свързаността между трите държави, както и безопасността и сигурността в условията на конфликти в съседни региони.

Инициативата е получила подкрепа от Европейската комисия в лицето на еврокомисаря по транспорта Апостолос Дзидзикостас. Според Пеев проектите, за които има политически ангажимент и техническа готовност, трябва да бъдат включени едновременно в националните инвестиционни програми на България, Гърция и Румъния. Така строителните дейности от двете страни на границите ще могат да се извършват синхронизирано.

За България сред основните приоритети е изграждането на непрекъсната транспортна връзка от Егейско море през страната към Дунав, Румъния и европейската транспортна мрежа. Пеев посочи, че за следващата финансова рамка се търси стабилно финансиране с подкрепата на Европейската комисия и Европейския парламент. Проведени са и срещи с европейски финансови институции, които са заявили подкрепа за проектите.

Железопътната връзка Русе–Гюргево–Букурещ е сред първите

Сред проектите, определени като най-бързо реализируеми, е модернизацията на железопътната връзка Русе–Гюргево–Букурещ. Тя включва електрификация на съществуващия мост между България и Румъния, както и удълбочаване на водния участък по границата между двете държави.

Завършването на този проект е планирано за 2028 г. Реализацията му е част от по-широкия пакет за свързване на транспортните мрежи на трите държави и за улесняване на движението по оста между Егейско море, Дунав и Черно море.

Източници: БНР Новините


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влък

    0 0 Отговор
    Готино! Най-после.

    06:27 30.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    План за придвижване на войски на НАТО срещу Русия.

    Коментиран от #3

    06:29 30.09.2026

  • 3 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Абс верно,глуповатите русофили обаче потриват доволно ръчички щото си въобразяват че тия коридори ще бъдат ползвани от Русия за да навлезе в БГ:)

    07:05 30.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове