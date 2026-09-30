България, Гърция и Румъния с план за транспортни проекти

България, Гърция и Румъния подписаха план за действие за реализацията на 53 трансгранични транспортни проекта по три направления между Егейско море, Дунав и Черно море. Документът е договорен след среща в Брюксел, посветена на транспортната свързаност и развитието на Югоизточна Европа.

Двадесет и пет от проектите са определени като изключително важни и са почти готови за изпълнение. В пакета са включени големи трансгранични връзки, мостове, пътни и железопътни коридори. Общата им приблизителна стойност е 23 милиарда евро, като за част от проектите вече има осигурено финансиране.

Фокус върху свързаността и общото планиране

Транспортният министър Георги Пеев определи срещата като ключова за региона. Той заяви, че подписаният план определя „ясен пакет от проекти“, които трябва да подобрят свързаността между трите държави, както и безопасността и сигурността в условията на конфликти в съседни региони.

Инициативата е получила подкрепа от Европейската комисия в лицето на еврокомисаря по транспорта Апостолос Дзидзикостас. Според Пеев проектите, за които има политически ангажимент и техническа готовност, трябва да бъдат включени едновременно в националните инвестиционни програми на България, Гърция и Румъния. Така строителните дейности от двете страни на границите ще могат да се извършват синхронизирано.

За България сред основните приоритети е изграждането на непрекъсната транспортна връзка от Егейско море през страната към Дунав, Румъния и европейската транспортна мрежа. Пеев посочи, че за следващата финансова рамка се търси стабилно финансиране с подкрепата на Европейската комисия и Европейския парламент. Проведени са и срещи с европейски финансови институции, които са заявили подкрепа за проектите.

Железопътната връзка Русе–Гюргево–Букурещ е сред първите

Сред проектите, определени като най-бързо реализируеми, е модернизацията на железопътната връзка Русе–Гюргево–Букурещ. Тя включва електрификация на съществуващия мост между България и Румъния, както и удълбочаване на водния участък по границата между двете държави.

Завършването на този проект е планирано за 2028 г. Реализацията му е част от по-широкия пакет за свързване на транспортните мрежи на трите държави и за улесняване на движението по оста между Егейско море, Дунав и Черно море.

Източници: БНР Новините