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НС изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите

НС изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите

30 Септември, 2026 06:19 588 11

  • иван демерджиев-
  • делян пеевски-
  • мантинели-
  • народно събрание-
  • обществени поръчки

Вътрешният министър ще отговаря за плащанията и фактурирането на полетите на Делян Пеевски, както и за обществените поръчки за мантинели.

НС изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за обществените поръчки за монтиране на мантинели и за информацията, свързана с финансирането на полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е поискано от депутати от „Прогресивна България“ и ще започне пленарното заседание.

Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, платени за полетите на Пеевски, тяхното фактуриране и лицата, които са поели плащанията. Сред темите са и данните за свързани с тях лица. Повод за изслушването са изнесени твърдения за порочни практики при обществени поръчки за мантинели и за възможно насочване на средства от тях към финансиране на полети.

В позиция, изпратена до медиите, от ДПС заявяват, че ще внесат две свои искания за изслушване на вътрешния министър. Първото съвпада с вече внесеното предложение от „Прогресивна България“, а второто е свързано с досъдебно производство за анекс към договор за изработване на лични документи.

„За да се гарантира пълна прозрачност“, от ДПС ще внесат и второ искане за изслушване, се посочва в позицията, изпратена от името на Делян Пеевски.

В същата позиция се отправят твърдения за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които според подателите владеят общо 411 имота. Тези твърдения са част от заявеното политическо искане и не представляват установен факт по съдебен акт.

Очаква се и други опозиционни партии да внесат предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. В предварителната програма на парламента са включени още второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и първо гласуване на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Източници: БНР Новините


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да го изслушат и за репресиите

    5 3 Отговор
    над невинни хора. Безродник...

    Коментиран от #11

    06:22 30.09.2026

  • 2 Кво се

    4 1 Отговор
    занимаваш, просто вкарай в затвора няколко клети пенсионера и мисля, че сте се преборили с олигархията

    06:25 30.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дзак

    0 1 Отговор
    Все се чудя защо хилядите транзитни тирове не пътуват с ферибот от Истанбул към Варна Запад? Всички шосейни пром.ели ще изчезнат.

    06:29 30.09.2026

  • 5 газов инжекцион

    1 0 Отговор
    Депу тати те ще слушат,ако им се слуша. Иначе си слушат музика от лилифоните си.

    06:30 30.09.2026

  • 6 Дзак

    0 2 Отговор
    Все се чудя защо хилядите транзитни тирове не пътуват с ферибот от Истанбул към Варна Запад? Всички шосейни проблеми ще изчезнат.

    06:31 30.09.2026

  • 7 Пламен

    3 0 Отговор
    Тези, които протестирахте през декември и ни ги нататрузихте тези "прогресивни" по колко имота притежавате? Как живеете? А как ще изкарате зимата знаете ли?

    06:39 30.09.2026

  • 8 гръндж

    0 2 Отговор
    Да монтират мантинели от чугун,а не от едномилиметрова ламарина!

    06:41 30.09.2026

  • 9 Фен

    2 1 Отговор
    Интересно, какво ли ще сглоби сега радевата Шехерезада? До сега, нищо конкретно, проверяемо и доказуемо не е казал.

    06:43 30.09.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 да де

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да го изслушат и за репресиите":

    нямат такава смелост

    07:57 30.09.2026

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