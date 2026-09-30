НС изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите

Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за обществените поръчки за монтиране на мантинели и за информацията, свързана с финансирането на полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е поискано от депутати от „Прогресивна България“ и ще започне пленарното заседание.
Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, платени за полетите на Пеевски, тяхното фактуриране и лицата, които са поели плащанията. Сред темите са и данните за свързани с тях лица. Повод за изслушването са изнесени твърдения за порочни практики при обществени поръчки за мантинели и за възможно насочване на средства от тях към финансиране на полети.
В позиция, изпратена до медиите, от ДПС заявяват, че ще внесат две свои искания за изслушване на вътрешния министър. Първото съвпада с вече внесеното предложение от „Прогресивна България“, а второто е свързано с досъдебно производство за анекс към договор за изработване на лични документи.„За да се гарантира пълна прозрачност“, от ДПС ще внесат и второ искане за изслушване, се посочва в позицията, изпратена от името на Делян Пеевски.
В същата позиция се отправят твърдения за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които според подателите владеят общо 411 имота. Тези твърдения са част от заявеното политическо искане и не представляват установен факт по съдебен акт.
Очаква се и други опозиционни партии да внесат предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. В предварителната програма на парламента са включени още второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и първо гласуване на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
Източници: БНР Новините
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Да го изслушат и за репресиите
Коментиран от #11
06:22 30.09.2026
2 Кво се
06:25 30.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Дзак
06:29 30.09.2026
5 газов инжекцион
06:30 30.09.2026
6 Дзак
06:31 30.09.2026
7 Пламен
06:39 30.09.2026
8 гръндж
06:41 30.09.2026
9 Фен
06:43 30.09.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 да де
До коментар #1 от "Да го изслушат и за репресиите":нямат такава смелост
07:57 30.09.2026