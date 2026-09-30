НС изслушва Демерджиев за мантинелите и полетите

Народното събрание ще изслуша министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за обществените поръчки за монтиране на мантинели и за информацията, свързана с финансирането на полетите на лидера на ДПС Делян Пеевски. Изслушването е поискано от депутати от „Прогресивна България“ и ще започне пленарното заседание.

Демерджиев ще отговаря на въпроси за разходите, платени за полетите на Пеевски, тяхното фактуриране и лицата, които са поели плащанията. Сред темите са и данните за свързани с тях лица. Повод за изслушването са изнесени твърдения за порочни практики при обществени поръчки за мантинели и за възможно насочване на средства от тях към финансиране на полети.

В позиция, изпратена до медиите, от ДПС заявяват, че ще внесат две свои искания за изслушване на вътрешния министър. Първото съвпада с вече внесеното предложение от „Прогресивна България“, а второто е свързано с досъдебно производство за анекс към договор за изработване на лични документи.

„За да се гарантира пълна прозрачност“, от ДПС ще внесат и второ искане за изслушване, се посочва в позицията, изпратена от името на Делян Пеевски.

В същата позиция се отправят твърдения за притежавани или контролирани от Иван Демерджиев и съпругата му дружества, които според подателите владеят общо 411 имота. Тези твърдения са част от заявеното политическо искане и не представляват установен факт по съдебен акт.

Очаква се и други опозиционни партии да внесат предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред. В предварителната програма на парламента са включени още второ гласуване на промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, както и първо гласуване на промени в Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

Източници: БНР Новините