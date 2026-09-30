Сомалийски пирати са убили петима членове на екипажа на отвлечен танкер

Сомалийските пирати са убили петима членове на екипажа на отвлечения петролен танкер "Онор 25" преди той да бъде спасен от силите за сигурност, предаде Ройтерс, позовавайки се на властите в полуавтономния регион Пунтланд в Сомалия, съобщи БТА.

Вчера властите съобщиха, че са спасили и втори кораб, който е бил отвлечен през май.

Смъртните случаи на борда на петролния танкер, плаващ под флага на островната държава Палау, изглежда са първите, причинени от сомалийски пирати от повече от десетилетие насам.

Корабът с екипаж от 17 души беше отвлечен от пирати през април по време на засилване на пиратската дейност в региона, което експертите приписаха отчасти на последиците от войната в Иран, включително повишените цени на петрола, които превръщат танкери в по-привлекателни цели.

Министерството на информацията на Пунтланд съобщи в изявление, че при спасителна мисия кораба е бил успешно освободен и са били заловени 16 пирати.

"Преди началото на операцията пиратите на борда на кораба са убили петима членове на екипажа. Сред убитите са трима от Пакистан, един от Мианма и един от Индия", се посочва в него. Четирима членове на екипажа - трима пакистанци и един индиец - са били ранени, се съобщава още в текста.

Морската полиция на Пунтланд съобщи в изявление късно снощи, че е спасила и петролния танкер "Еврика", който беше отвлечен през май, след като похитителите му избягали при приближаването на полицейските сили към плавателния съд.

С тези две спасителни операции общият брой на освободените кораби достигна пет от шестте, които към края на август бяха сред отвлечените от пирати край сомалийското крайбрежие.

Предишната вълна на пиратството в периода между 2008 г. и 2014 г. наруши функционирането на един от най-натоварените морски маршрути в света. Тя струваше на световната икономика милиарди долари и доведе до плащането на откупи в размер на стотици милиони долари, отбелязва Ройтерс.