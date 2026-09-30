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Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"

Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"

30 Септември, 2026 11:55 2 253 77

  • георги кандев-
  • убийство-
  • илиян филипов-
  • мутри

Завръщането на показните разстрели на бизнесмени означава, че средата на живот и сигурността на гражданите се влошават, коментира още кандидатът за вицепрезидент

Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!" - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Завръщането на показните разстрели на бизнесмени означава, че средата на живот и сигурността на гражданите се влошават.
Това трябва да се овладее, преди да се завърнем в 90-те.
Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"...

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, по повод убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МП4

    105 10 Отговор
    Пълен палячо !

    Коментиран от #20, #76

    11:56 30.09.2026

  • 2 честен ционист

    90 6 Отговор
    Шериф Канди колко мутри е опандизил?

    11:57 30.09.2026

  • 3 Овчар

    46 5 Отговор
    Мутрата е убития кърлеж най големия транспортен бос на България...! Със здраве да си харчи изнасилените пари..!

    11:58 30.09.2026

  • 4 Той

    76 3 Отговор
    Надявах се “професионалистът” да даде по - професионална трактовка на случилото се. Вси пак 30 години е бил в МВР.

    Коментиран от #13

    11:58 30.09.2026

  • 5 И това паве

    53 6 Отговор
    Се прави на интересен!
    А га бас, че сега и Боко и Шишоко и Рундлер щетсе изпокрият!

    11:59 30.09.2026

  • 6 Комисар Коради Катани

    51 3 Отговор
    Кандев нали излезе от системата? Да не е и тоя в неплатен отпуск само?

    Коментиран от #18

    11:59 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Кандев,

    60 5 Отговор
    Ти специално живееш във времето Петроханци вътре в управлението...!

    12:00 30.09.2026

  • 9 питам си

    31 3 Отговор
    този не каза ли преди няколко дни, че трябва да даваме поари за наркотици в интервю по Евроком

    12:00 30.09.2026

  • 10 Хи хи хи

    26 2 Отговор
    Холивуд......на живо

    ЕКШЪЪЪН......

    12:00 30.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ДрайвингПлежър

    61 2 Отговор
    Абе не знам... ма гражданите по принцип си нямат 1000 камиона нито влакове бито футболни клубове. Тия дето имат да си му мислят къде какво са настъпвали

    12:01 30.09.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор

    До коментар #4 от "Той":

    Ама много правилно го каза БИЛ е! И в двата му смисъла хем е пребивавал хем както казваше тук някой е пребивал.
    Щото да кажем работил в/за изглежда леко пресилено предвид менталните възможности, които показва...

    12:03 30.09.2026

  • 14 Тъп пиар

    41 4 Отговор
    На този защо му дават да говори?

    Коментиран от #32

    12:04 30.09.2026

  • 15 Гост

    54 2 Отговор
    Ти къде живееш бе, чиче?! Президент си тръгнал да ставаш! Мутрите в момента са много повече от преди и никой за нищо не ги закача. Мутрите са навсякъде с любезното съдействие на всички политици и се множат ежеминутно

    12:06 30.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Много никомпетентно

    27 2 Отговор
    становище и неточно преценка, много субективна за обстоновката

    12:07 30.09.2026

  • 18 Пепи Волгата

    11 12 Отговор

    До коментар #6 от "Комисар Коради Катани":

    Аз с в платен отпуск.После отивам в Брюксел!

    12:07 30.09.2026

  • 19 тоя кандев

    40 6 Отговор
    е изключително тъпо парче ! както и гюров .

    12:08 30.09.2026

  • 20 Прав си!

    35 5 Отговор

    До коментар #1 от "МП4":

    Копие е на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.

    12:09 30.09.2026

  • 21 Последния Софиянец

    12 1 Отговор
    Алексей Петров 2.

    12:09 30.09.2026

  • 22 Кучето на Мими 🐕

    20 5 Отговор
    Кандев излъчва много интелект!🦍🦍🦍🥳🤣👍

    12:10 30.09.2026

  • 23 Наблюдаващ

    28 4 Отговор
    Кандев е типичен милиционер, а Гюров е бягал от казармата.

    12:11 30.09.2026

  • 24 Жан В.

    16 14 Отговор
    Дойдоха комунистите и пак се почна.

    Коментиран от #41

    12:11 30.09.2026

  • 25 абе нали

    11 6 Отговор
    муньо демонтира мутрите преди няколко седмици тоя чува ли се ко приказва?

    12:12 30.09.2026

  • 26 123

    34 3 Отговор
    Очаквам всеки момент и Мирчев да напише у фейса: Убиеца е руснак, обучаван в Габрово и пратен лично от Путин.

    12:13 30.09.2026

  • 27 Зеления

    18 1 Отговор
    Чубака с най-елементарния популизъм и мръсна игра в президенстката кампания, ама то и не може да се очаква друго от него с този "извънземен" интелект !

    12:14 30.09.2026

  • 28 ои8уйхътгрф

    34 0 Отговор
    Саму дъ питъм, за идин преател:

    - колко показни убийства на прости заварчици са извършени в последните 350 години?

    Умишлените убийства са УМИШЛЕНИ защото има някаква основателна (за извършителя/поръчителя) някой да бъде ликвидиран...
    Когато е убит шефа на най-голямата транспортна фирма работила дълги години за тиквата и прасето и превъртяла десетки милиарди държавни (тоест ВАШИ) пари то причината за ликвидирането му е само една- решил е човека да се разприказва в опит да отърве пандиза ама му помогнаха да млъкне...

    Очаквайте още такива "инциденти"- тиквун и прасчо не щът да ходят при бай Ставри и ще ликвидират поне още 10 човека в близко бъдеще...

    Коментиран от #30, #34

    12:15 30.09.2026

  • 29 Времена

    5 18 Отговор
    Бойко спря мутрите от раз.Разкриха се всички убииства тогава.Сега е време да наваксат.

    12:16 30.09.2026

  • 30 бгтарикат

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "ои8уйхътгрф":

    всеки иска да е по по най особено ганьо балкански........

    12:17 30.09.2026

  • 31 123

    30 1 Отговор
    Няма ли някой от предизборния им щаб, който да го посъветва да не се появява и говори пред медиите. Това не му е силната страна, макар че не знам дали някой може да открие силна страна на този човек.

    12:17 30.09.2026

  • 32 Мухахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Тъп пиар":

    Защото не мое

    12:18 30.09.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 всичкото "бизнесмен"

    15 0 Отговор

    До коментар #28 от "ои8уйхътгрф":

    в мафиотското беге блато е така!

    Коментиран от #46

    12:18 30.09.2026

  • 35 сериозно

    28 2 Отговор
    ли Кандев е казал толкова дълго изречение? Да не е чел от листче или някой да му е суфлирал?

    12:20 30.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Българин

    9 28 Отговор
    За по-малко от половин година на власт Радев ни върна в началото на 90-те, поръчкови убийства, политически чадър над наркотрафикантите, потресаваща битова престъпност...какво следва? Опашки за хляб и олио, хиперинфлация ? Аз не мисля, че трябва да го търпим, докато отново ни докара до там !!! ОСТАВКА, НЕЗАБАВНО !!!

    Коментиран от #40, #42, #44

    12:20 30.09.2026

  • 38 така е

    17 6 Отговор
    много точно казано, ако малкото юмруче беше още президент, вече да е излязъл с гръмките, популистки думи, но сега мълчи като наааа...к.ан, държавната такси агенция го пази от лоши въпроси, какво стана с прозрачност и за народа, ааа да, данъци, винетки и такси за народа!!!

    12:22 30.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Жан Валжан

    9 0 Отговор

    До коментар #24 от "Жан В.":

    Че кога е спирало?

    12:24 30.09.2026

  • 42 Георги

    10 11 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    не съм съгласен с теб. Чичо румен боташоглу е прекалено некадърен за да може да постигне това за 6 месеца. Ония преди него му потслаха много добре за да стане това възможно. Заслугата е групова, без значение кой кои избиратели четкаше и подлъгваше.

    12:24 30.09.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Носталгия

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Българин":

    Българина ги обича тези неща.Особено опашките за хляп.

    12:26 30.09.2026

  • 45 Кандев

    10 0 Отговор
    Аз имам доста мутри вътре отзаде ми 😋😋

    12:26 30.09.2026

  • 46 ои8уйхътгрф

    21 0 Отговор

    До коментар #34 от "всичкото "бизнесмен"":

    Спокойно, НАВСЯКЪДЕ по света е така с бизнесмените от такъв калибър... Ако си мислиш, че у Швабия няма корупция, измами и далавери на високо ниво и "бизнесмени" които да разпределят печалбите по веригата си в грешка...
    Това което "бизнесмените" не искат да приемат е, че са просто едни БУШОНИ и при нужда ще изгърмят първи за да опазят големия господар зад тях...

    12:27 30.09.2026

  • 47 до небесния параход

    18 0 Отговор
    не се прави на толкова ербап, точно такъв като теб яде бой от осмокласници в Русе, децата не бяха разбрали, че е много велик

    12:28 30.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Някой си

    6 0 Отговор
    Е ,как е убит посред нощ с един изстрел в главата ,тоя убиец да не е бил със снайпер бе,па и уж май бил в съседната горичка

    Коментиран от #66

    12:36 30.09.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Спиро

    6 0 Отговор
    "Наглите" в пандиза ли са още или май ги пуснаха ,щото тоя човек беше свидетел по делото им май ?

    12:44 30.09.2026

  • 53 Виж сега,

    6 5 Отговор
    Мунчо пребори мутрите- прибира ги всички в правителството. Скоро и в президентството.

    12:45 30.09.2026

  • 54 Гражданин на Републиката

    2 15 Отговор
    Ще гласувам за Гюров и Кандев.

    12:45 30.09.2026

  • 55 Оня

    11 4 Отговор
    Тоя дето го гръмнаха бачкал за боко (така се говори) ,има една бг поговорка: бии самара да се сеща магарето. Сещам се за един от западната ни съседка дето наскоро излезе от едно топло място ,а там май го натика един бг главен комисар тогава! Но той сигурно няма нищо общо налииииии......

    12:45 30.09.2026

  • 56 Вечното дерби в Пловдив

    8 0 Отговор
    Резултат 3:1. Трима убити президента на Локо Пд срещу един на Ботев Пд.
    Българското първенство продължава....

    12:46 30.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 кандю

    9 0 Отговор
    Този милиционер пак демонстрира " брилянтен ум" и " ерудиция".
    Колкото по- често го показват, толкова по- малко гласове !

    12:53 30.09.2026

  • 61 На онзи свят

    2 0 Отговор
    отива само душата!

    И почва голямото претегляне с птичето перо!
    Господ знае всичко!

    12:54 30.09.2026

  • 62 Гражданин на България

    1 7 Отговор
    Гюров и Кандев са правилните кандидати. Ще гласувам за тях.

    12:55 30.09.2026

  • 63 А Радев спи

    4 1 Отговор
    Борисов върна мутренското време, изземването на бизнеси, изнудване, който държи службите държи държавата. Пеевски успешно удължи мутренските порядки.

    12:58 30.09.2026

  • 64 кйуу

    5 0 Отговор
    Англосаксонският агент за чуждо влияние ифайло мирчеф напълно откачи! ифайло мирчеф: Путин застреля Илиян Филипов!

    12:59 30.09.2026

  • 65 в кратце

    3 0 Отговор
    Да бъде разрешено от Нар.Събр.българските граждани да си купуват и носят оръжие. Както е в другите държави. Иначе сме още в гората на 90-те години на миналия век.

    Коментиран от #72

    12:59 30.09.2026

  • 66 Педроханец

    2 1 Отговор

    До коментар #49 от "Някой си":

    Самоубил се е .

    13:02 30.09.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Факт

    4 0 Отговор
    Те никога не са спирали!

    13:05 30.09.2026

  • 69 е нема що

    5 0 Отговор
    Клиширано заявление от служителя на мутрите.

    Кандев съвсем се закопа с това свое главозамайване, че са го нарочили за вице президент. Жалкия дори не осъзнава как го употребяват, но от пусти егоцентризъм е готов тотално да се излага.

    13:05 30.09.2026

  • 70 Феликс Дж

    3 0 Отговор
    И преди, и сега времето е наше.

    13:06 30.09.2026

  • 71 Дзак

    1 0 Отговор
    Може да се разглежда и като израз на напрежение в сенчестия бизнес!

    13:06 30.09.2026

  • 72 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "в кратце":

    Ми кой ще остане

    13:07 30.09.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Филипов е поредният псевдо бизнесмен крал и усвоявал пари и при едните,другите,третите,сега искал и при четвъртите,но накрая се наигра !!! Лакомията до това води !!!

    13:09 30.09.2026

  • 75 ПРИЧИНА

    2 0 Отговор
    БАНДИТСКО ПОЛИТИЧЕСКИ. ИЗНЕВЯРА С ПОЛИТИЧЕСКО ОЛИГАРХИЧЕСКИ ПРИВКУС. Новите нагаждания с тежки последствия.

    13:15 30.09.2026

  • 76 не се знае

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "МП4":

    дали го е написал сам

    13:29 30.09.2026

  • 77 Емигрант

    0 0 Отговор
    Тук пак се е препълнило с онази прослойка просsтаци които са симпатизанти на ИХП-"Възраждане" /ИМИТИРАЩИ ХУМАНИТАРНИ ПРЕСТЪПНИЦИ "Възраждане"/ ! Хайде просsтаци давам ви сега шанс да се надпреварвате чрез минуси да отбележите колко ви е бройката за да разберете, че стадото ви мършшаво намалява !

    13:35 30.09.2026

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