Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"

Завръщането на показните разстрели на бизнесмени означава, че средата на живот и сигурността на гражданите се влошават.

Това трябва да се овладее, преди да се завърнем в 90-те.

Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"...

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, по повод убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов.