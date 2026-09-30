Кандев за убийството на Илиян Филипов: Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"

Завръщането на показните разстрели на бизнесмени означава, че средата на живот и сигурността на гражданите се влошават.
Това трябва да се овладее, преди да се завърнем в 90-те.
Надявам се, че все още сме във времето на "Мутри, вън!", а не "Мутри, вътре!"...
Този коментар публикува на страницата си във фейсбук кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев, по повод убийството на бизнесмена и собственик на футболния клуб "Ботев" (Пловдив) Илиян Филипов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МП4
Коментиран от #20, #76
11:56 30.09.2026
2 честен ционист
11:57 30.09.2026
3 Овчар
11:58 30.09.2026
4 Той
Коментиран от #13
11:58 30.09.2026
5 И това паве
А га бас, че сега и Боко и Шишоко и Рундлер щетсе изпокрият!
11:59 30.09.2026
6 Комисар Коради Катани
Коментиран от #18
11:59 30.09.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Кандев,
12:00 30.09.2026
9 питам си
12:00 30.09.2026
10 Хи хи хи
ЕКШЪЪЪН......
12:00 30.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ДрайвингПлежър
12:01 30.09.2026
13 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "Той":Ама много правилно го каза БИЛ е! И в двата му смисъла хем е пребивавал хем както казваше тук някой е пребивал.
Щото да кажем работил в/за изглежда леко пресилено предвид менталните възможности, които показва...
12:03 30.09.2026
14 Тъп пиар
Коментиран от #32
12:04 30.09.2026
15 Гост
12:06 30.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Много никомпетентно
12:07 30.09.2026
18 Пепи Волгата
До коментар #6 от "Комисар Коради Катани":Аз с в платен отпуск.После отивам в Брюксел!
12:07 30.09.2026
19 тоя кандев
12:08 30.09.2026
20 Прав си!
До коментар #1 от "МП4":Копие е на простата и крадлива герберска Тиква Борисов.
12:09 30.09.2026
21 Последния Софиянец
12:09 30.09.2026
22 Кучето на Мими 🐕
12:10 30.09.2026
23 Наблюдаващ
12:11 30.09.2026
24 Жан В.
Коментиран от #41
12:11 30.09.2026
25 абе нали
12:12 30.09.2026
26 123
12:13 30.09.2026
27 Зеления
12:14 30.09.2026
28 ои8уйхътгрф
- колко показни убийства на прости заварчици са извършени в последните 350 години?
Умишлените убийства са УМИШЛЕНИ защото има някаква основателна (за извършителя/поръчителя) някой да бъде ликвидиран...
Когато е убит шефа на най-голямата транспортна фирма работила дълги години за тиквата и прасето и превъртяла десетки милиарди държавни (тоест ВАШИ) пари то причината за ликвидирането му е само една- решил е човека да се разприказва в опит да отърве пандиза ама му помогнаха да млъкне...
Очаквайте още такива "инциденти"- тиквун и прасчо не щът да ходят при бай Ставри и ще ликвидират поне още 10 човека в близко бъдеще...
Коментиран от #30, #34
12:15 30.09.2026
29 Времена
12:16 30.09.2026
30 бгтарикат
До коментар #28 от "ои8уйхътгрф":всеки иска да е по по най особено ганьо балкански........
12:17 30.09.2026
31 123
12:17 30.09.2026
32 Мухахаха
До коментар #14 от "Тъп пиар":Защото не мое
12:18 30.09.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 всичкото "бизнесмен"
До коментар #28 от "ои8уйхътгрф":в мафиотското беге блато е така!
Коментиран от #46
12:18 30.09.2026
35 сериозно
12:20 30.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Българин
Коментиран от #40, #42, #44
12:20 30.09.2026
38 така е
12:22 30.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Жан Валжан
До коментар #24 от "Жан В.":Че кога е спирало?
12:24 30.09.2026
42 Георги
До коментар #37 от "Българин":не съм съгласен с теб. Чичо румен боташоглу е прекалено некадърен за да може да постигне това за 6 месеца. Ония преди него му потслаха много добре за да стане това възможно. Заслугата е групова, без значение кой кои избиратели четкаше и подлъгваше.
12:24 30.09.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Носталгия
До коментар #37 от "Българин":Българина ги обича тези неща.Особено опашките за хляп.
12:26 30.09.2026
45 Кандев
12:26 30.09.2026
46 ои8уйхътгрф
До коментар #34 от "всичкото "бизнесмен"":Спокойно, НАВСЯКЪДЕ по света е така с бизнесмените от такъв калибър... Ако си мислиш, че у Швабия няма корупция, измами и далавери на високо ниво и "бизнесмени" които да разпределят печалбите по веригата си в грешка...
Това което "бизнесмените" не искат да приемат е, че са просто едни БУШОНИ и при нужда ще изгърмят първи за да опазят големия господар зад тях...
12:27 30.09.2026
47 до небесния параход
12:28 30.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Някой си
Коментиран от #66
12:36 30.09.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Спиро
12:44 30.09.2026
53 Виж сега,
12:45 30.09.2026
54 Гражданин на Републиката
12:45 30.09.2026
55 Оня
12:45 30.09.2026
56 Вечното дерби в Пловдив
Българското първенство продължава....
12:46 30.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 кандю
Колкото по- често го показват, толкова по- малко гласове !
12:53 30.09.2026
61 На онзи свят
И почва голямото претегляне с птичето перо!
Господ знае всичко!
12:54 30.09.2026
62 Гражданин на България
12:55 30.09.2026
63 А Радев спи
12:58 30.09.2026
64 кйуу
12:59 30.09.2026
65 в кратце
Коментиран от #72
12:59 30.09.2026
66 Педроханец
До коментар #49 от "Някой си":Самоубил се е .
13:02 30.09.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Факт
13:05 30.09.2026
69 е нема що
Кандев съвсем се закопа с това свое главозамайване, че са го нарочили за вице президент. Жалкия дори не осъзнава как го употребяват, но от пусти егоцентризъм е готов тотално да се излага.
13:05 30.09.2026
70 Феликс Дж
13:06 30.09.2026
71 Дзак
13:06 30.09.2026
72 Факт
До коментар #65 от "в кратце":Ми кой ще остане
13:07 30.09.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 ШЕФА
13:09 30.09.2026
75 ПРИЧИНА
13:15 30.09.2026
76 не се знае
До коментар #1 от "МП4":дали го е написал сам
13:29 30.09.2026
77 Емигрант
13:35 30.09.2026