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Тежки здравословни проблеми приковаха Антон Радичев на легло

Тежки здравословни проблеми приковаха Антон Радичев на легло

30 Септември, 2026 12:01 1 506 11

  • антон радичев-
  • здравословни проблеми-
  • заболяване-
  • актьор

"Имам тежка невропатия", споделя обичаният актьор

Тежки здравословни проблеми приковаха Антон Радичев на легло - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тревожни думи призна наскоро една от легендите на българския театър - актьорът Антон Радичев. Здравословното му състояние остава тежко и той сподели, че не знае кога ще може отново да излезе на сцената.

На 17 септември Народният театър откри новия си сезон с традиционния тържествен водосвет, но сред присъстващите този път го нямаше доайена Антон Радичев. Причината е влошеното му здраве.

"Не съм добре никак! Имам тежка невропатия и пазя леглото вкъщи. Не, не е свързано с диабет, но е много зле положението", споделя актьорът пред "Минаха години".

Най-тежко за Антон Радичев се оказва принудителното откъсване от сцената, която повече от половин век е огромна част от живота му.

"Не знам кога ще се върна в театъра, макар че ми липсва сцената. Бях прехвърлил за есента представлението, в което участвам, но ето, че тя дойде, а аз не се възстановявам", признава още той. И не крие, че му липсват и колегите, и срещите с публиката.

"Животът ми се е променил много. Вече не пия алкохол нито грам, не пуша", разказва още обичаният артист. А до него в трудния период са най-близките му хора и дългогодишната му спътница Ема.

Колегите му от театъра също поддържат връзка с него, обаждат му се и се интересуват от състоянието му.

На 6 юли Антон Радичев навърши 79 години, но здравословните проблеми промениха и начина, по който премина рожденият му ден. През последните години актьорът премина и през операция заради дискова херния, последвана от продължителна рехабилитация.

Последната му среща с публиката е била на 30 декември миналата година в спектакъла „Колко е важно да бъдеш сериозен (без извинение)“ с режисьор Бойко Илиев.

Така човекът, който влиза в трупата на Народния театър още през 1974 г., е принуден да направи нещо необичайно за себе си – да спре, въпреки че сцената продължава да му липсва.

"Изминаха над 50 години, откакто съм в Народния театър. Той е вторият ми дом, по-голямата част от живота ми мина в него", казва Радичев. И равносметката му е впечатляваща – десетки роли на театралната сцена и участия в десетки български филми.

Самият той отдава постигнатото не само на късмета, но и на огромния труд през годините, въпреки че днес ежедневието му е коренно различно. Радичев си спомня как някога се е грижел за болния си баща и именно тогава се научил да пере и готви.

"А сега мен ме гледат. Лежа, гледам спорт по телевизията и това е!", признава актьорът.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 някои не знаят кога да спрат

    9 10 Отговор
    На 6 юли Антон Радичев навърши 79 години - каква сцена, айде глей си пенсията, дай път на младите.

    Коментиран от #5

    12:26 30.09.2026

  • 3 Софийски селянин,Пенсионер

    9 5 Отговор
    Прочетох че спрял пиенето и пушенето,късно е либе за китка..
    След дъжд качулка...
    .

    12:33 30.09.2026

  • 4 Галина Колева

    13 0 Отговор
    ПОЖЕЛАВАМ МУ СТАБИЛИЗИРАНЕ. НЕКА СИ ДАДЕ ЗАСЛУЖЕНА ПОЧИВКА.И СЪС СЪВРТИ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЛЕЗЕН

    12:33 30.09.2026

  • 5 Боруна Лом

    21 2 Отговор

    До коментар #2 от "някои не знаят кога да спрат":

    ТО ПЪК МЛАДИТЕ ЕДНИ,,УМНИ, ИНТЕЛЕГЕНТНИ,, ПЪЛНА СКРЪБ СА МЛАДИТЕ

    12:35 30.09.2026

  • 6 авантгард

    8 10 Отговор
    То 50 год смукало ракия и си докарало невропатия.
    Опичайте си акъла навреме, ей младежда.

    12:38 30.09.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Арлекин

    3 7 Отговор
    От този ми писна! То не беше Топлофикация,то не беше рев,сега пък защо съм стар.
    Много по- велики и талантливи от него,не доживяха до неговата възраст .
    Не е единственият на тези години и с влошено здраве.

    13:00 30.09.2026

  • 9 Роза

    1 0 Отговор
    Съчувствам му за болестите,но за съжаление,нездравословния живот на млади години се проявява със болежки на стари години!Има много примери за това!

    13:20 30.09.2026

  • 10 Дано

    4 0 Отговор
    Дано БОГ му помогне да се подобри здравословното му състояние!!! Желая му го с цялото си сърце! Той е чудесен актьор и добър човек,здравето е най-важно от всичко останало!!!

    13:23 30.09.2026

  • 11 Петър

    2 0 Отговор
    Хей,хора!Човеци ли сте? Хайде малко уважение!Нима всички сме светци?

    13:26 30.09.2026