Тежки здравословни проблеми приковаха Антон Радичев на легло

Тревожни думи призна наскоро една от легендите на българския театър - актьорът Антон Радичев. Здравословното му състояние остава тежко и той сподели, че не знае кога ще може отново да излезе на сцената.

На 17 септември Народният театър откри новия си сезон с традиционния тържествен водосвет, но сред присъстващите този път го нямаше доайена Антон Радичев. Причината е влошеното му здраве.

"Не съм добре никак! Имам тежка невропатия и пазя леглото вкъщи. Не, не е свързано с диабет, но е много зле положението", споделя актьорът пред "Минаха години".

Най-тежко за Антон Радичев се оказва принудителното откъсване от сцената, която повече от половин век е огромна част от живота му.

"Не знам кога ще се върна в театъра, макар че ми липсва сцената. Бях прехвърлил за есента представлението, в което участвам, но ето, че тя дойде, а аз не се възстановявам", признава още той. И не крие, че му липсват и колегите, и срещите с публиката.

"Животът ми се е променил много. Вече не пия алкохол нито грам, не пуша", разказва още обичаният артист. А до него в трудния период са най-близките му хора и дългогодишната му спътница Ема.

Колегите му от театъра също поддържат връзка с него, обаждат му се и се интересуват от състоянието му.

На 6 юли Антон Радичев навърши 79 години, но здравословните проблеми промениха и начина, по който премина рожденият му ден. През последните години актьорът премина и през операция заради дискова херния, последвана от продължителна рехабилитация.

Последната му среща с публиката е била на 30 декември миналата година в спектакъла „Колко е важно да бъдеш сериозен (без извинение)“ с режисьор Бойко Илиев.

Така човекът, който влиза в трупата на Народния театър още през 1974 г., е принуден да направи нещо необичайно за себе си – да спре, въпреки че сцената продължава да му липсва.

"Изминаха над 50 години, откакто съм в Народния театър. Той е вторият ми дом, по-голямата част от живота ми мина в него", казва Радичев. И равносметката му е впечатляваща – десетки роли на театралната сцена и участия в десетки български филми.

Самият той отдава постигнатото не само на късмета, но и на огромния труд през годините, въпреки че днес ежедневието му е коренно различно. Радичев си спомня как някога се е грижел за болния си баща и именно тогава се научил да пере и готви.

"А сега мен ме гледат. Лежа, гледам спорт по телевизията и това е!", признава актьорът.