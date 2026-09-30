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Мария Бакалова и Рита Уилсън заедно на фризьор в Бевърли Хилс (ВИДЕО)
  Тема: Известни личности

Мария Бакалова и Рита Уилсън заедно на фризьор в Бевърли Хилс (ВИДЕО)

30 Септември, 2026 11:45 281 0

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  • холивуд

Българската актриса и съпругата на Том Ханкс обсъдиха киното, докато се подготвяха в известен салон за красота

Мария Бакалова и Рита Уилсън заедно на фризьор в Бевърли Хилс (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Мария Бакалова и Рита Уилсън са се срещнали в салон за красота в Бевърли Хилс, където са разговаряли за киното в България и по света. С тях е била и майката на българската актриса – Румяна Бакалова.

По информация на HotNews.bg косите на двете знаменитости са били оформени от Трейси Кънингам и нейния екип. Кънингам е сред познатите имена в холивудския фризьорски бизнес.


Срещата е имала и българска връзка. Рита Уилсън, която е съпруга на Том Ханкс, има баща с български корени. Самата тя е разказвала за семейната си история, като е обобщила: „Баща ми е роден в Гърция, израснал е в България.“

По-късно в салона е пристигнала певицата Биби Рекса, която е близка с Мария Бакалова. Докато е чакала, Рекса е поела минипудела на актрисата – Монти. Кучето е останало в скута ѝ, а певицата дори му е пяла.

Биби Рекса също има балкански произход. Тя е родена в Бруклин в семейство на албански родители, а баща ѝ е от Дебър – град в днешна Северна Македония.

Срещата в Лос Анджелис събира три популярни лица с връзки към Балканите – българската актриса Мария Бакалова, Рита Уилсън и Биби Рекса.


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