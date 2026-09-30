Маркус Гиздол започва работа в ЦСКА в четвъртък

Маркус Гиздол ще проведе първата си тренировка като старши треньор на ЦСКА в четвъртък. Германският специалист пристига в София заедно с двама свои сънародници, които са част от новия му екип. Назначението му начело на „червените“ вече е официално потвърдено, а договорът е до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година.

До 30 септември тренировъчната програма на отбора е изготвена от временния наставник Даниел Моралес. От четвъртък подготовката ще бъде поета от Гиздол, който ще има възможност да се запознае с футболистите преди първия си официален мач.

По информация на „Тема Спорт“ ЦСКА планира да изиграе и контролна среща под ръководството на новия си треньор. Идеята е германецът да види състава в игрова обстановка. Спарингът може да се проведе в понеделник или вторник, а не през уикенда, както се очакваше първоначално. Денят, часът и съперникът все още не са уточнени.

Дебютът е срещу ЦСКА 1948

Официалният дебют на Маркус Гиздол ще бъде при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица. Двубоят е насрочен за 11 октомври от 20:00 часа. Това ще бъде първият официален мач на германеца начело на ЦСКА.

„ЦСКА приветства Маркус Гиздол с добре дошъл и му желае много успехи начело на 31-кратния шампион на България“, се посочва в съобщението на клуба.

Гиздол е на 57 години и се връща към треньорската работа след пауза от около година. Последният му клуб беше турският Кайзериспор, от който бе освободен в началото на октомври 2025 г. Преди това е работил в германската Бундеслига, Русия и Турция.

Източници: Топспорт, Тема Спорт, БНТ