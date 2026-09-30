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Маркус Гиздол започва работа в ЦСКА в четвъртък

Маркус Гиздол започва работа в ЦСКА в четвъртък

30 Септември, 2026 11:50 578 4

  • маркус гиздол-
  • цска-
  • цска 1948-
  • първа лига-
  • футбол

Германският специалист ще води първата си тренировка начело на „червените“, а официалният му дебют е на 11 октомври срещу ЦСКА 1948.

Маркус Гиздол започва работа в ЦСКА в четвъртък - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Маркус Гиздол ще проведе първата си тренировка като старши треньор на ЦСКА в четвъртък. Германският специалист пристига в София заедно с двама свои сънародници, които са част от новия му екип. Назначението му начело на „червените“ вече е официално потвърдено, а договорът е до края на сезон 2026/27 с опция за удължаване с още една година.

До 30 септември тренировъчната програма на отбора е изготвена от временния наставник Даниел Моралес. От четвъртък подготовката ще бъде поета от Гиздол, който ще има възможност да се запознае с футболистите преди първия си официален мач.

По информация на „Тема Спорт“ ЦСКА планира да изиграе и контролна среща под ръководството на новия си треньор. Идеята е германецът да види състава в игрова обстановка. Спарингът може да се проведе в понеделник или вторник, а не през уикенда, както се очакваше първоначално. Денят, часът и съперникът все още не са уточнени.

Дебютът е срещу ЦСКА 1948

Официалният дебют на Маркус Гиздол ще бъде при гостуването на ЦСКА 1948 в Бистрица. Двубоят е насрочен за 11 октомври от 20:00 часа. Това ще бъде първият официален мач на германеца начело на ЦСКА.

„ЦСКА приветства Маркус Гиздол с добре дошъл и му желае много успехи начело на 31-кратния шампион на България“, се посочва в съобщението на клуба.

Гиздол е на 57 години и се връща към треньорската работа след пауза от около година. Последният му клуб беше турският Кайзериспор, от който бе освободен в началото на октомври 2025 г. Преди това е работил в германската Бундеслига, Русия и Турция.

 

Източници: Топспорт, Тема Спорт, БНТ


София / България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Той знае ли,

    1 4 Отговор
    че този отбор не е ЦСКА?

    12:14 30.09.2026

  • 2 Ще объркат човека

    4 4 Отговор
    Ще се чуди кое е истинското ЦСКА. От ръководството сигурно са му казали: Ами такова тренер, ние фалирахме истинското ЦСКА 2016 година , че трябваше да внасяме на държавата и данъкоплатците 30 милиона, ама ние не сме като Левски София да ги връщаме и откраднахме лиценза на Литекс Ловеч. Преместихме отбора в София, подариха ни стадион, купихме от старото ЦСКА емблемата, щото не беше наша и създадохме по мафиотски начин Цска София.

    12:26 30.09.2026

  • 3 Дънди

    0 2 Отговор
    И Мариус Куркински да им стане треньор, все тая! Само Господ, Бог им е нужен!

    12:57 30.09.2026

  • 4 истина ти казвам

    1 1 Отговор
    На нашите лекета който и треньор да им докарат ефект нема да има! За тех е по важно да са с модерни прически и да са нашарани с татуировки,кой го интересува футбола???!!! 💩💩💩

    12:58 30.09.2026

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