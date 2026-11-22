Николай Попов заяви, че очаква още арести след временното задържане на председателя на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България Станимир Карапетков. В публикация, цитирана от „Фокус“, Попов посочи Красимир Пъргов като човек, който според него трябва да бъде следващият задържан.

„МВР е по петите на всички замесени“, написа Попов. Той не представи публични данни, с които да подкрепи твърдението си за предстоящи арести. Към момента няма официално съобщение от МВР или прокуратурата за нови задържания по случая.

Домът на Станимир Карапетков в Сливен беше претърсен при акция на 21 ноември. По време на процесуално-следствените действия той е бил временно задържан, а след приключването им е освободен. Публично не е съобщено да му е повдигнато обвинение или в какво процесуално качество участва в разследването.

Карапетков е бил вещо лице по делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа край плевенското село Телиш. Работата му по експертизата стана повод за публичен спор с Николай Попов, който е баща на момичето. По делото беше назначена нова комплексна експертиза, след като Карапетков се оттегли като вещо лице.

Попов обяви още, че ще направи нови разкрития за твърдени от него „схеми с експертизи“ в ефира на БНТ. Тези твърдения не представляват установени факти и не са потвърдени с официални данни от разследващите органи.

Разследването продължава, но към момента не са обявени подробности за предмета на досъдебното производство, иззетите материали или евентуалната роля на други лица. За Красимир Пъргов също няма публично съобщение да е задържан или привлечен като обвиняем.

Източници: focus-news.net, bgnes.bg, trafficnews.bg