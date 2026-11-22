Ливърпул приема Манчестър Юнайтед на „Анфийлд“ в един от най-очакваните мачове от 11-ия кръг на Висшата лига. Двубоят започва в 18:30 часа българско време, а за гостите той ще бъде първи с Маурисио Почетино начело.

Аржентинецът пое Манчестър Юнайтед на 18 ноември, след като Майкъл Карик напусна поста. Почетино разполагаше само с няколко тренировки, за да подготви отбора за гостуването на „Анфийлд“.

„Трябва да сме смели, да бъдем водещи и да отидем без страх“, заяви Почетино преди срещата. Той определи Ливърпул като много силен съперник и посочи, че новият му тим трябва да покаже различно лице още в първия мач.

Юнайтед започва от зоната на изпадащите

Манчестър Юнайтед е 18-и в класирането с осем точки след първите 10 кръга. Тимът има само една победа, пет равенства и четири загуби. Последната среща на отбора преди треньорската промяна завърши 4:4 срещу Астън Вила, като Юнайтед стигна до равенството с два гола в добавеното време.

Висшата лига посочи, че Манчестър Юнайтед е спечелил само веднъж в първите си 10 мача. В същото време статистическите показатели за създадени положения са по-добри от позицията на тима, но проблемите в защита остават сериозни.

Ливърпул търси нова победа у дома

Ливърпул влиза в дербито от петото място с 18 точки. Отборът на Андони Ираола е записал пет победи, три равенства и две загуби, а головата му разлика е 14:10.

Ираола предупреди, че позицията на Манчестър Юнайтед не показва пълния потенциал на съперника. „Те са много по-добър отбор, отколкото подсказва 18-ото място“, заяви треньорът на Ливърпул, който очаква промени в поведението на гостите след назначението на Почетино.

Разликата между двата тима е 10 точки, но дербито идва в момент, в който новият треньор на Манчестър Юнайтед трябва бързо да спре пропадането, а Ливърпул има възможност да се доближи до челните позиции. Следващият мач на двата отбора ще даде първа реална представа за ефекта от промяната на „Олд Трафорд“.

Източници: skysports.com, theguardian.com, football365.com