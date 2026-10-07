Том Йорк, Джон Меленкамп и Тони Бракстън празнуват рожден ден

Една дата събира три различни музикални свята. На 7 октомври са родени Том Йорк, Джон Меленкамп и Тони Бракстън – артисти, които се движат между алтернативния рок, американския рок и ритъм енд блуса.

Том Йорк и звукът на Radiohead

Том Йорк е роден през 1968 г. в Уелингбъро, Великобритания. Като вокалист и основен автор на песни на Radiohead той се превръща в една от най-разпознаваемите фигури на британския алтернативен рок. Групата започва през 1985 г. в Оксфордшър под името On a Friday, а по-късно записва албуми, които променят представата за това докъде може да стигне рок музиката.

Пробивът идва с „OK Computer“ от 1997 г., последван от експерименталния „Kid A“ и „In Rainbows“. Песента „Creep“ остава най-широко познатият ранен хит на Radiohead, докато „Karma Police“, „Paranoid Android“ и „No Surprises“ показват различните лица на групата. През 2006 г. Йорк издава първия си самостоятелен албум – „The Eraser“. Той е свързван и с проекта The Smile, но името му остава най-тясно преплетено с Radiohead.

Джон Меленкамп и американската история в песен

Джон Меленкамп е роден през 1951 г. в Сиймур, Индиана. В началото на кариерата си е представян като Джони Кугър – име, избрано от неговия мениджър, който не вярвал, че публика ще купува плочи на изпълнител с фамилия Меленкамп. По-късно музикантът възстановява рожденото си име.

Големият му пробив идва с албума „American Fool“ от 1982 г. От него са песните „Hurts So Good“ и „Jack & Diane“, превърнали се в емблеми на американския рок. За „Hurts So Good“ Меленкамп печели награда „Грами“, а през 2008 г. е приет в Залата на славата на рокендрола. В песните му често присъстват малките градове, трудът и ежедневието на хората извън големите американски центрове.

Тони Бракстън – гласът зад „Un-Break My Heart“

Тони Бракстън е родена през 1967 г. в Севърн, Мериленд. Дебютният ѝ албум „Toni Braxton“ излиза през 1993 г., достига първо място в класацията Billboard 200 и поставя началото на кариера, белязана от седем награди „Грами“.

Песните „Breathe Again“, „You're Makin' Me High“ и „Un-Break My Heart“ оформят нейния характерен стил – драматичен, мелодичен и разпознаваем още от първите тонове. „Un-Break My Heart“ се превръща в най-големия ѝ международен хит. Бракстън има и сценична кариера: тя играе Бел в бродуейската постановка „Красавицата и Звяра“.

„Не съм дива. Аз съм попова лъжичка, която се опитва да стане жаба“, казва Тони Бракстън.

Източници: allmusic.com, apnews.com, biography.com