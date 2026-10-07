Зуека представя нови картини в София на 12 октомври

Васил Василев-Зуека отново ще се срещне с българската публика, но този път чрез живописта. Актьорът и художник ще представи новите си картини на 12 октомври в софийската галерия nOva art space на ул. „Съборна“ №3. Изложбата ще бъде открита с вернисаж.
Зуека сам е обяви предстоящото си завръщане в България. „Отново си идвам в България и ще имам изложба в София на 12 октомври, вернисаж в галерия „Нова арт спейс“, е казал той.
Нова серия с различна концепция
За софийската експозиция Василев-Зуека е подготвил нова серия, която по думите му се различава от показваното досега. „Готов съм с нови картини, с различна концепция и ще се радвам на много присъстващи“, споделя актьорът.
Предстоящото събитие следва изложбата му в Пловдив през юни. Именно там Зуека отново се срещна с публиката в града, където преди пет години е била представена и първата му самостоятелна изложба. При последното си гостуване той е посочил, че след пловдивската експозиция предстои изложбата в София.
Рисуването стана основна част от творческия му живот
През последните години Васил Василев-Зуека развива активно кариерата си като художник. След като напуска България и се установява в Испания, той постепенно превръща рисуването в основна част от творческия си живот.
Софийската изложба ще даде възможност на публиката да види новата му серия и да се срещне с автора на вернисажа.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 14/88
07:36 07.10.2026
2 Тоя па
Абе, то великите художници се прославят с по една картина, ама шедьовър, а тоя смотльо бичитна бързи обороти и ги товари на карацуцата и на Женския пазар!
Бездарник.
07:42 07.10.2026
3 Такива
07:48 07.10.2026
4 си пън
07:52 07.10.2026