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Зуека представя нови картини в София на 12 октомври
  Тема: Известни личности

Зуека представя нови картини в София на 12 октомври

7 Октомври, 2026 07:32 403 4

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  • васил василев-зуека-
  • изложба-
  • живопис-
  • софия

Васил Василев-Зуека се връща пред българската публика с изложба в nOva art space и обещава различна концепция

Зуека представя нови картини в София на 12 октомври - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Васил Василев-Зуека отново ще се срещне с българската публика, но този път чрез живописта. Актьорът и художник ще представи новите си картини на 12 октомври в софийската галерия nOva art space на ул. „Съборна“ №3. Изложбата ще бъде открита с вернисаж.

Зуека сам е обяви предстоящото си завръщане в България. „Отново си идвам в България и ще имам изложба в София на 12 октомври, вернисаж в галерия „Нова арт спейс“, е казал той.


Нова серия с различна концепция

За софийската експозиция Василев-Зуека е подготвил нова серия, която по думите му се различава от показваното досега. „Готов съм с нови картини, с различна концепция и ще се радвам на много присъстващи“, споделя актьорът.

Предстоящото събитие следва изложбата му в Пловдив през юни. Именно там Зуека отново се срещна с публиката в града, където преди пет години е била представена и първата му самостоятелна изложба. При последното си гостуване той е посочил, че след пловдивската експозиция предстои изложбата в София.

Рисуването стана основна част от творческия му живот

През последните години Васил Василев-Зуека развива активно кариерата си като художник. След като напуска България и се установява в Испания, той постепенно превръща рисуването в основна част от творческия си живот.

Софийската изложба ще даде възможност на публиката да види новата му серия и да се срещне с автора на вернисажа.

Източник: marica.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 14/88

    6 0 Отговор
    а що не ги продава в Испания

    07:36 07.10.2026

  • 2 Тоя па

    4 0 Отговор
    Що не си продава мазалата по света, като е толкова талантлив?
    Абе, то великите художници се прославят с по една картина, ама шедьовър, а тоя смотльо бичитна бързи обороти и ги товари на карацуцата и на Женския пазар!
    Бездарник.

    07:42 07.10.2026

  • 3 Такива

    2 0 Отговор
    като него , и далеч по - добри , на път и под път в Испания ! Но Ганювците , не разбиращи от изкуство и с лесни пари , ще отидат на "вернисажа" да се огледат помежду си (все същите) и евентуално купят някакво творение .

    07:48 07.10.2026

  • 4 си пън

    2 0 Отговор
    зуек,що ти требеше да плюеш българия и ся се влачиш тука с цапаници стил салвадор дали

    07:52 07.10.2026