Зуека представя нови картини в София на 12 октомври

Васил Василев-Зуека отново ще се срещне с българската публика, но този път чрез живописта. Актьорът и художник ще представи новите си картини на 12 октомври в софийската галерия nOva art space на ул. „Съборна“ №3. Изложбата ще бъде открита с вернисаж.

Зуека сам е обяви предстоящото си завръщане в България. „Отново си идвам в България и ще имам изложба в София на 12 октомври, вернисаж в галерия „Нова арт спейс“, е казал той.

Нова серия с различна концепция

За софийската експозиция Василев-Зуека е подготвил нова серия, която по думите му се различава от показваното досега. „Готов съм с нови картини, с различна концепция и ще се радвам на много присъстващи“, споделя актьорът.

Предстоящото събитие следва изложбата му в Пловдив през юни. Именно там Зуека отново се срещна с публиката в града, където преди пет години е била представена и първата му самостоятелна изложба. При последното си гостуване той е посочил, че след пловдивската експозиция предстои изложбата в София.

Рисуването стана основна част от творческия му живот

През последните години Васил Василев-Зуека развива активно кариерата си като художник. След като напуска България и се установява в Испания, той постепенно превръща рисуването в основна част от творческия си живот.

Софийската изложба ще даде възможност на публиката да види новата му серия и да се срещне с автора на вернисажа.

Източник: marica.bg