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„Света гора в София“ събира 50 картини на Евтимиос Варламис

„Света гора в София“ събира 50 картини на Евтимиос Варламис

6 Октомври, 2026 16:45 413 0

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Изложбата в НДК представя и фотографии на монаси, инсталация и копие на манастирско клепало. Официалното откриване е на 17 октомври с участието на Вселенския патриарх Вартоломей

„Света гора в София“ събира 50 картини на Евтимиос Варламис - 1
Снимка: Посолство на Гърция
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Петдесет картини от Атон, портрети на монаси и художествена инсталация пренасят атмосферата на Света гора в София. Изложбата „Света гора в София“ вече е открита в Националния дворец на културата и ще остане достъпна за посетители до 15 ноември. Експозицията е част от есенния форум „Салон на изкуствата“. Това съобщиха от посолството на Гърция.

Изложбата се провежда под егидата на Софийската митрополия и Посолството на Гърция в България.

Автор на живописните творби е гръцко-австрийският художник Евтимиос Варламис, който е живял между 1942 и 2016 г. Картините му са посветени на Атон и на духовния живот в православните манастири. В изложбата е включена и инсталацията „Молитвата на монасите“, както и копие на манастирско клепало.

Картини, фотографии и монашески образи

Посетителите могат да видят портрети на монаси от колекцията на Светогорската фототека. Така живописният поглед на Варламис към Света гора е съчетан с документални фотографии, свързани с монашеската общност и нейната традиция.

„Света гора в София“ събира 50 картини на Евтимиос Варламис
Снимка: Посолство на Гърция

Националният дворец на културата представя изложбата като съвместна инициатива с Българския патриарх Даниил и с участието на Светогорската фототека, Музея на изкуствата на Австрия и Експериментална работилница „Вергина“. Организаторите посочват, че основната цел е да бъде припомнен „един мирен начин на живот“, съхранен в православните манастири.

Колекцията на Варламис е показвана преди това в Музея на византийската култура в Солун, Националния християнски музей в Атина, базиликата „Свети Марк“ в Ираклио, Културния център „Аристотел“ на Света гора и в Австрия. През 2013 г. творбите са представени и в главната зала на Европейския парламент в Брюксел.

Вселенският патриарх Вартоломей ще участва в откриването

Официалното откриване в София е насрочено за 17 октомври 2026 г. и според Софийската света митрополия ще бъде с участието на Вселенския патриарх Вартоломей. Изложбата е разположена на третия етаж на НДК.

„Света гора в София“ събира 50 картини на Евтимиос Варламис
Снимка: Посолство на Гърция

Чрез съчетаването на живопис, фотография и пространствена инсталация експозицията поставя в общ контекст религиозното наследство на Атон и съвременния разговор за духовните и човешките ценности в Европа.

Източници: bta.bg, stolica.bg, Посолството на Гърция


София / България
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